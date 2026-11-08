안세영, 빅터 코리아오픈 3연패 달성...세계 1위 위상 공고

안세영이 11월 8일 열린 빅터 코리아오픈 여자 단식 결승에서 일본 강호 야마구치 아카네를 제치고 우승했다. 단일 시즌 11승 행진으로 배드민턴 여자 싱글의 절대적 강자로 자리매김했다.

안세영 이 11월 8일 전남 여수에서 열린 2026 빅터 코리아오픈 배드민턴 선수권대회 여자 단식에서 정상에 올랐다. 안세영 은 일본 대표 야마구치 아카네 를 2대 1로 격파하며 대회 3번째 우승의 영예를 안았다.

안세영의 드라마틱한 역전 승리

안세영은 이날 전남 여수시 진남체육관에서 열린 경기에서 세트스코어 2대 1, 게임 점수 21-12, 15-21, 21-16으로 승리를 거두었다. 안세영은 첫 게임을 안정적으로 운영하며 12-9로 앞선 상황에서 상대의 실수를 유도하며 기세를 높였다.

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하지만 야마구치 아카네는 정확한 헤어핀 네트 플레이로 반격에 나섰다. 안세영이 대처에 한 발 늦는 사이 승부는 원점으로 돌아갔고, 안세영은 단 한 번도 동점 상황을 만들지 못한 채 두 번째 게임을 내주며 위기를 겪었다.

야마구치 아카네 11연승 행진

안세영은 제2게임에서 야마구치 아카네에게 1점 차이로 두 번이나 추격당하는 고초를 겪었다. 그러나 안세영은 정확한 대각 하프 스매시로 반격하며 11-9로 인터벌을 돌았다. 이후 안세영은 야마구치의 헤어핀이 잇달아 네트에 걸리는 틈을 타 19-15로 리드를 확보했다.

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결정적인 순간 안세영은 상대가 미처 대응하지 못하는 높이의 예리한 대각 공격을 꽂아넣으며 20-16으로 매치 포인트를 만들었다. 안세영은 이어진 라운드를 가져 우승을 확정지었고, 코트가 떠나갈 듯한 긴 포효와 함께 스스로 머리에 왕관을 쓰는 세리머니를 선보였다.

단일 시즌 11승의 위업 달성

안세영은 이번 우승으로 단일 시즌 11승을 달성하는 대기록을 세웠다. 해당 성적을 기록한 선수는 2019년 일본의 모모타 겐토와 지난해 안세영뿐이었다. 안세영은 세계 랭킹 2위인 야마구치 아카네를 상대로 맞대결 11연승을 질주하며 적수 없는 절대 1강의 위용을 뽐냈다.

안세영은 2022년과 2023년에도 코리아오픈 정상에 오른 바 있다. 2026년 대회까지 포함해 통산 3번째 우승을 차지하며 대회 최다 우승 기록을 수립했다.

배드민턴 역사에 새겨진 안세영의 발자취

안세영의 이번 우승은 한국 배드민턴 역사에 다시 한 번 굵은 족적을 남겼다. 안세영은 이번 빅터 코리아오픈을 통해 여자 싱글의 패권을 완전히 장악했다. 안세영은 앞으로의 일정에서 더욱 강력한 우승 후보로 주목받을 전망이다.