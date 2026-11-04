안상훈 외 7인 감독, 서울독립영화제서 AI 영화 '더 콜라보레이션2026' 공개

제52회 서울독립영화제에서 안상훈, 이명세 등 7인 감독이 생성형 AI를 활용한 단편영화 7편을 공개한다. 25일부터 35일간 상영되며 기존 제작의 한계를 넘어선 새로운 시네마의 가능성을 선보인다.

영화 감독 안상훈, 이명세, 신연식, 장철수, 박신우, 조바른, 김다민 등 7인이 생성형 인공지능(AI) 기술을 결합한 단편 영화를 동시에 공개한다. 이 작품들은 오는 25일부터 열흘간 진행되는 제52회 서울독립영화제 (이하 서독제)의 핵심 기획전인 ' AI 시네마 기획전'의 일환으로 상영될 예정이다. 한국 영화계에서 기성 감독들이 대규모로 AI 창작에 도전한 사례는 이번이 처음이며, 이는 기존 영화制作의 경계를 재정의하는 중요한 전초전으로 평가된다.

감독 7인의 AI 창작 협업 프로젝트 현황

서독제 집행위원장인 김동현은 4일 서울 동작구 아트나인 영화관에서 열린 공식 기자회견을 통해 이번 프로젝트의 의의를 밝혔다. 김 위원장은 AI 기술이 기존 창작자를 대체하는 도구가 아니라, 창작 과정에서 의미 있는 조력자가 될 수 있다고 판단한다고 강조했다. 그는 특히 제작비 절감이나 시나리오를 이미지화하는 등 신기술 도입이 제작 편수에도 긍정적인 영향을 미치고 있다고 의견을 피력했다. 이는 전통적인 영화 제작 방식의 비효율성을 해소하고 창작의 폭을 넓히는 계기가 될 수 있음을 시사한다.

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'더 콜라보레이션2026'은 영화 감독의 연출 중심 아래 AI 전문 감독과 생성형 AI 기술을 활용해 표현 영역을 확장한 프로젝트다. 각 작품은 고유한 소재와 장르적 특색을 바탕으로 AI 모델의 성능과 장단점을 재확인하며 완성되었다. 글로벌 AI 기업인 클링AI, 바이트플러스, 탭나우, 미니맥스, 일레븐랩스 등이 제작에 필요한 기술을 제공하여 프로젝트의 기술적 완성도를 높였다. 이는 단순히 기술을 도입하는 것을 넘어, 각 영화의 소재와 장르에 맞춰 최적의 AI 모델을 선별적으로 사용했다는 점에서 의의가 깊다.

한계 없는 상상력, 기존 VFX의 제약 초월

작품들의 시놉시스와 비주얼은 기존 실사 영화의 시각특수효과(VFX) 작업 시간과 비용 한계를 초월한 상상력을 보여준다. 비주얼 거장인 이명세 감독의 AI 단편 'I AM'은 1908년 앙리 바르뷔스의 소설 '지옥'에 영감을 받아 인간의 실존을 탐구한다. 시놉시스부터 '오가는 드레스들로 가득 찬 거리'라는 추상적인 이미지로 시작되며, 신체 조건과 물리 법칙을 초월한 표현을 담았다.

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박신우 감독은 넷플릭스 시리즈 '꿀알바'로 주목받은 가운데, AI 단편 '발도소녀 시간차공격: 해피데이'에서 독특한 신체 분할 설정을 도입했다. 괴물과 싸우다 각기 왼눈과 왼팔을 잃은 두 주인공이 서로의 눈과 팔이 되어주는 이야기로, 인간의 결합과 생존 본능을 AI의 시각적 재현으로 풀어냈다. 또한 신연식 감독은 디즈니+ 시리즈 '삼식이 삼촌'의 성공 이후 '토의 간'을 통해 '별주부전'을 감각적으로 재해석했다. 용궁에 간 토끼의 이야기를 담아내며, 실사 영화라면 엄두를 내기 어려웠던 환상적인 비주얼을 구현했다.

장철수 감독은 공룡이 사는 행성이 운석 충돌로 붕괴하는 '대멸종'을, 안상훈 감독은 환청에 시달리던 래퍼가 외계인의 음악 스승 후계자로 지목되는 '시그널'을 선보인다. 안상훈 감독의 '시그널'은 27일 서울 CGV압구정에서 열리는 감독들의 토크 행사와 함께 상영될 예정이다. 조바른 감독의 '노인과 피아노'는 눈 덮인 전장에서 소년 병사가 아들 잃은 노인과 낡은 피아노 연주로 교감하는 휴먼 드라마로, 전쟁영화라는 장르적 한계를 넘어 인간적 감정에 충실한 작품을 만들어냈다.

작품 상영 일정 및 향후 서독제 방향성

'더 콜라보레이션2026'은 서독제와 제작사 크리에이티브망고가 공동 주최·주관하며, 오는 27일 서울 CGV압구정에서 쇼케이스를 개최한다. 이 행사에서는 완성작 상영과 함께 기술 활용 사례를 공유하는 제작기 발표, 참여 감독들의 대담이 진행되어 AI 시네마의 제작 프로세스를 투명하게 공개한다. 이번 프로젝트는 AI가 영화의 미학적 가치에 어떻게 기여할 수 있는지에 대한 구체적인 모델을 제시할 것으로 기대된다.

올해 제52회 서울독립영화제는 역대 최다인 1917편의 출품작 중 총 129편(단편 86편, 장편 43편)의 신작을 상영한다. AI 기획전 외에도 한국마사회 AI영화 공모전 수상작과 한국영화아카데미(KAFA)의 첨단영화제작교육을 통해 제작된 AI 영화들이 함께 상영된다. 개막작으로는 배우 변우석이 제작비 지원 및 심사에 참여한 '사랑'을 주제로 한 세 편의 단편 '그녀는 항상', '디이디임바알', '노웨어'가 선정되었다. 서독제 측은 올해 출품작에서 AI 활용과 새로운 영화적 표현을 모색한 시도가 도드라졌다고 밝히며, 한국 영화의 새로운 도전을 모색하는 장으로 자리매김하고 있다.