안산갑 김석훈 후보, 윤 대통령 비상계엄 옹호 논란…유튜브 인터뷰 내용 확대 분석

김석훈 국민의힘 안산갑 후보가 유튜브 채널에서 윤 대통령의 비상계엄을 옹호하고 청년 세대의 '계몽'을 주장한 발언이 확대 논란이 되고 있다. 후보의 과거 전과와 함께 그의 주장과 행동이 지역사회와 당내에 미치는 영향을 살펴본다.

김석훈 국민의힘 안산갑 후보가 최근 유튜브 채널 인터뷰에서 보인 발언이 논란이 되고 있다. 후보는 6월 3일 경기 안산갑 지역에서 단수공천된 이후, 지난 4일 열린 영상 대담에서 " 안산갑 에는 대학 캠퍼스가 있는데 제가 출연한 걸 보고 학생들이 악수하자고 했다"며 자신의 출연을 강조했다.

이 인터뷰는 현재 재판을 받고 있는 윤석열 대통령이 수감돼 있는 경기 의왕시 서울구치소 앞에서 진행됐다. 채널 운영자 고성국은 "김 후보가 선거운동을 진행하던 중 윤 대통령에 대한 56차 집회 취재를 위해 서울구치소에 왔다"며 현장 분위기를 설명했다. 김 후보는 2022년 12월 3일 비상계엄 선포 이후 해당 채널에 총 8차례 출연했으며, 윤 대통령의 비상계엄을 옹호하고 국민의힘 내에서 윤 대통령 사진을 게재해야 한다는 주장을 지속해 왔다. 지난해 12월 5일 김 후보는 자신의 페이스북에 "고성국TV 출연을 위해 일찍 일어나 메이크업과 회의를 진행했다"며 기대감을 표명한 바 있다.

또한 그는 10월 31일 방송에서 극우 성향 청년 단체 '자유대학' 행진에 참여한 경험을 이야기하면서, "젊은이들이 거리로 나와 절박한 마음으로 피를 토하는 모습을 볼 때 이 나라와 이재명은 무엇을 하고 있는지 되묻고 싶다"는 발언을 남겼다. 이어 12월 5일에는 "고성국처럼 투지를 갖고 싸워 주는 분들이 있어야 이 어려운 나라를 되찾을 수 있다"고 강조하며, 윤 대통령의 비상계엄이 청년 세대에게 계몽을 주었다는 주장까지 내비쳤다. 4일 방송에서 고성국이 "10·20·30 세대가 스스로 각성하고 '내가 계몽됐다'고 선언하는 계기가 지금 여기 서울구치소에 갇혀 있는 윤 대통령의 12·3 계엄 아니냐"는 질문에 김 후보는 "예, 맞습니다"라고 단호히 답했다.

그는 이어 "윤 대통령은 이 나라를 지키기 위해 과반 의석을 확보하려는 과정에서 사실상 계엄을 시행했고, 이는 좌파 세력의 불법 행위에 대한 대응이라고 본다"며, "국민들이 이를 깨우쳐야 현재 위기를 극복할 수 있다"고 주장했다. 이후 안산에서 진행된 기자회견에서 김 후보는 추가 질의에 대해 "일정을 잡아 이야기하라"는 식으로 답변을 회피했다. 중앙선거관리위원회 자료에 따르면, 김 후보는 과거 도시계획법·건축법 위반, 공직선거법 위반, 풍속영업법 위반, 업무방해 등 4건의 전과가 있으며 각각 100만원의 벌금을 납부한 이력이 있다. 이러한 과거 전력과 최근 발언이 결합돼 지역사회와 당내에서 큰 논란을 일으키고 있다





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