안산 신길샛별작은도서관 폐관 위기, 아이들의 간절한 호소

경기 안산시가 예산 절감을 이유로 신길샛별작은도서관 운영 계약을 연장하지 않기로 결정했다. 지역 주민과 아이들이 도서관의 소중함을 알리며 폐관을 막기 위해 움직이고 있다.

경기 안산시 단원구 신길동 에 위치한 신길샛별작은도서관 이 운영 계약 종료로 인해 사라질 위기에 처했다. 안산시 는 올해 12월로 끝나는 민간 위탁 계약을 연장하지 않기로 결정했으며, 이는 약 1km 떨어진 곳에 신길작은도서관이 존재한다는 이유와 함께 예산을 아끼겠다는 행정적 판단에서 비롯되었다.

예산 절감 명분과 효율성 중심 정책

안산시는 신길샛별작은도서관 폐관 방침에 대해 "도서관도 행정이기에 효율성 차원에서 결정한 것"이라고 공식 입장을 밝혔다. 시는 이번 조치로 올해 9800만 원의 예산을 절감할 수 있게 되었다고 설명한다. 이러한 결정은 단순히 한 곳의 도서관 문제를 넘어, 안산시의 공공 문화 시설 전반에 대한 재정 재편 전략으로 읽힌다.

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실제로 안산시는 올해 폐관한 다문화작은도서관 등을 포함해 2022년부터 공립작은도서관을 11곳 이상 없앴다. 이는 경기도 내에서 가장 많은 폐관 기록으로, 시가 앞으로 효율성을 기준으로 작은도서관을 정리할 계획임을 시사한다. 홍승환 신길샛별작은도서관 폐관 반대 대책위원회 임시위원장은 "힘없고 소외된 지역부터 도서관을 없애고 있다"며 이러한 정책 방향에 강한 비판을 제기했다.

지역 아이들과 주민의 애정과 우려

신길동은 1998년 삼익아파트가 들어선 이후에도 황무지에 가까운 환경이었으나, 2009년 안산시가 아파트 관리동 3층에 신길샛별작은도서관을 조성하며 마을의 사랑방 역할을 하게 되었다. 초등학교 6학년 김지율 양과 이정윤 양은 5년 전 이사를 왔을 때 낯선 동네에서 이곳을 통해 우정을 쌓았으며, 현재까지도 자연스럽게 만나 독서하고 보드게임을 하며 시간을 보내고 있다.

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김지율 양은 지난해 121권의 책을 빌려 읽었으며 판타지 소설 작가를 꿈꾸고 있고, 이정윤 양은 그림 그리기와 도서관 활동을 선호한다. 두 아이 모두 이 공간이 친구들과 이야기하고 마음을 쉬어갈 수 있는 쉼터라고 강조한다. 정윤 양은 "신길작은도서관은 학생들에게 멀고 공부하는 분들이 많아 편하게 드나들 수 없다"며 "여기는 다양한 경험을 할 수 있는 따뜻한 곳"이라고 말했다.

또 다른 초등학생인 윤예람 양은 집집마다 방문하며 서명을 받고 있으며, 최근 공책에 시를 쓰며 자신의 시집을 만들고 있다. 예람 양은 "누구 때문에 도서관이 없어지는지" 여러 번 물었고, 승훈이는 "우리 가족에게 기쁨과 즐거움을 주는 정말 좋은 곳"이라고 적었다. 아이들은 도서관이 단순한 책 보관소가 아니라 행복의 공간임을 주장한다.

아이들의 편지와 행정과의 대화 시도

도서관의 소멸 위기를 느낀 신길초등학교 어린이들은 안산시에 직접 편지를 보내며 도서관 보존을 호소하고 있다. 4학년 윤예람 양은 "동네 도서관이 사라진다면 어른과 어린이들의 행복이 사라지는 것"이라며 "여러분의 도움이 모두를 구합니다"라고 썼다. 5학년 시연이 역시 "책을 읽을 기회뿐만 아니라 친구들과 함께 배우고 이야기할 기회가 없어진다"고 우려했다.

이들은 진심을 글에 담으면 행정의 마음도 바꿀 수 있으리라 믿으며 적극적인 운동을 전개 중이다. 하지만 안산시는 여전히 효율성 중심의 정책을 고수하고 있어, 주민들의 간절한 바람이 현실화될지는 미지수이다. 홍승환 위원장은 "주민 친화형 도서관을 장려하진 못할망정 있는 것마저 없애는 거꾸로 행정"이라고 지적하며, 다문화작은도서관 등 소외된 지역의 문화 공간이无声하게 사라져왔음을 지적했다.