안민석 경기교육감 후보, 역사 왜곡에 강력 대응 및 민주시민교육 강화 약속

안민석 경기교육감 민주진보 단일후보는 기자회견에서 '5·18 탱크데이' 등 최근 역사 왜곡 사례를 비판하며 표현의 자유가 아닌 공동체 파괴 행위라고 규탄했다. 그는 경기도교육청의 민주시민교육 기능 약화와 도서 열람 제한 논란을 지적하고, 5·18, 세월호, 위안부 등 주요 현대사 교육을 강화할 것을 공약으로 제시했다.

안민석 경기교육감 민주진보 단일후보는 27일 경기도 수원시 영통구 경기도의회에서 기자회견을 열고 최근 불거진 역사 왜곡 논란과 관련해 강력한 입장을 밝혔다. 그는 '5·18 탱크데이' 마케팅 사건과 고 노무현 전 대통령 추도식 조롱성 인증사진 등을 언급하며 역사 왜곡 행위를 표현의 자유가 아니라 민주주의 역사를 거짓으로 뒤집는 공동체 파괴 행위라고 단정했다.

안 후보는 학교가 학생들이 진실과 거짓을 구분하고 인간의 존엄을 배우는 공간이 되어야 한다고 강조하며, 경기도교육청이 2022년 조직개편을 통해 기존 '민주시민교육과'를 '미래인성교육과'로 변경하고 2023년에는 관련 기능을 여러 부서로 분산시킨 점을 문제로 지적했다. 이는 경기교육에서 민주시민교육의 중심축이 흔들렸다는 비판이다. 또한 한강 작가의 작품과 위안부 피해 이야기를 다룬 권윤덕 작가의 책 등 도서 열람 제한 논란을 언급하며 학생들이 다양한 문학과 역사적 진실을 스스로 읽고 판단할 기회를 막아서는 안 된다고 주장했다.

안 후보는 5·18민주화운동과 6월 민주항쟁, 4·16세월호참사, 일본군 '위안부' 피해 역사 등을 살아있는 역사교육으로 가르칠 것임을 약속했으며, 나눔의집을 일본군 '위안부' 피해 역사를 기억하고 인권과 평화를 배우는 역사문화체험의 장으로 활용하겠다는 계획을 밝혔다





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안민석 경기교육감 역사 왜곡 5·18 민주화운동 민주시민교육

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