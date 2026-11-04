안민석 교육감 '후지다' 발언 도의회 설전, 사과 요구를 일축

경기도의회 본회의에서 안민석 교육감과 김선희 국민의힘 의원이 충돌했다. 안 교육감은 역사 강연 취소 요구에 대한 비판적 표현 사용에 대해 공식 사과를 거부하며 입장을 재확인했다.

안민석 경기도교육감 은 지난달 29일 자신의 페이스북에 게시한 글을 통해 특정 이념에 갇혀 다양성을 인정하지 않고 강연 취소를 요구한 목소리를 '후졌다'고 표현했다. 이 같은 발언이 표준어와 비속어의 중간 개념이라는 비판이 제기되면서, 안 교육감과 국민의힘 김선희 의원이 4일 경기도의회 본회의장에서 격렬한 설전을 벌였다.

강연 취소 요구에 대한 안민석 교육감의 입장

안민석 교육감은 이날 제395회 정례회 제2차 본회의 대집행부 질문에서 김 의원의 사과 요구에 대해 즉답을 피했다. 그는 '후지다'라는 표현이 표준 용어와 비속어의 중간 치에 해당하는 개념이라고 주장했다.

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안 교육감은 만약 자신이 그 부당한 요구에 굴복했다면, 그것은 스스로 정치적 중립과 교육자치를 훼손한 심각한 상황이 되었을 것이라고 반박했다. 그는 앞으로 어떤 경우에도 부당한 외압에 대해서는 결코 굴복하지 않을 것이라고 단언했다.

김선희 의원의 공식 사과 촉구와 도교육청 출입 통제 논란

김선희 의원은 지난달 28일 경기도교육청에서 열린 황현필 역사바로잡기연구소장 강연 직후 안 교육감이 페이스북에 올린 게시글의 표현을 지적했다. 그는 안 교육감에게 늦었지만 적절하지 않은 발언에 대해 공식 사과하는 것이 바람직하다며 재차 요구했다.

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김 의원은 강연 당일 도교육청이 아무런 지침 없이 강연에 반대하는 학부모들의 출입을 통제했다고 주장했다. 이에 대해 안 교육감은 행사를 방해하려고 고성을 지른 사람들에게 입장을 허용할 것이냐고 되물었다.

안 교육감은 해당 인사들의 정체가 누구인지, 어디 사시는 학부모들인지 알려준다면 개별적으로 만나 일일이 해명해 주겠다고 응수했다. 이는 교육청의 관리 방식에 대한 논란을 더욱 깊게 만드는 결과로 이어졌다.

황현필 소장 강연의 편향성 논란과 다양한 기관의 반응

이번 갈등의 발단은 황현필 역사바로잡기연구소장의 강연과 관련이 있다. 황 소장은 과거 한 강의에서 6·25전쟁이 미국이 일으킨 전쟁이라는 취지로 발언해 편향성 논란을 빚은 바 있다.

이에 대해 황 소장은 자신의 유튜브 계정을 통해 전후 맥락을 자른 '악마의 편집'이라고 해명한 전력이 있다. 이러한 배경 때문에 한국교원단체총연합회와 경기도의회 국민의힘은 황 소장의 강연 취소를 강력히 요구했다.

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반면, 보수 성향 학부모단체인 전국학부모단체연합은 교육감의 사과와 사퇴를 촉구하며 반발했다. 그럼에도 불구하고 도교육청은 강연을 예정대로 진행하기로 했으며, 이로 인해 교육 현장과 정치권 사이의 갈등이 고조되고 있다.

경기도의회 내 정치적 중립과 교육자치의 충돌 양상

안민석 교육감과 김선희 의원의 설전은 단순한 언어 문제보다는 교육자치와 정치적 중립성의 경계에 대한 논의로 확장되고 있다. 안 교육감은 부당한 외압에 대한 저항을 교육자치의 당연한 권리로 주장하는 반면, 야당 측은 표현의 문제와 사과 의무를 강조하고 있다.

이번 일은 경기도교육청이 주관하는 공적 행사에서 이념적 편향성이 어떻게 다루어져야 하는지에 대한 사회적 논의를 다시 한번 촉발시켰다. 특히 역사 교육의 객관성과 다양성 보장이라는 두 가지 가치 사이에서 교육청이 어떤 기준을 설정해야 할지가 주요 쟁점으로 부상했다.