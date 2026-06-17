안민석 경기도교육감, '교권보호국' 신설을 공식화했다

안민석 경기도교육감은 '교권보호국' 신설을 공식화했다. 이 구상은 넷플릭스 드라마 '참교육'에 나오는 가상의 국가기간 '교권보호국'에서 비롯되었다.

안민석 경기도교육감은 ' 교권보호국 ' 신설을 공식화했다. 이 구상은 넷플릭스 드라마 '참교육'에 나오는 가상의 국가기간 ' 교권보호국 '에서 비롯되었다. 안민석 은 학교의 모습이 교권이 붕괴되었고 교육이 위기에 처해 있다고 말하며 교권과 학습권까지 보호할 수 있는 교육활동보호국이 필요하다고 주장했다.

그러나 그는 드라마식 폭력 응징은 선을 그었다고 하며 명칭, 기능, 권한도 현장의 우려를 충분히 반영해 검토하겠다고 말했다. 또한 특수부대·해병대 출신 교사 20, 30명을 활용해 폭력 없이 계도와 훈계로 교권을 수호하겠다는 구상을 내비쳤다. 민주당 싱크탱크 민주연구원도 같은 맥락에서 교육부 내 '교육활동보호국' 신설을 제안했다. 그러나 반대 목소리도 나왔다.

정근식 서울시교육감은 교육권보호국을 만들 수 있지만, 드라마에서 나오는 방식으로는 안 된다고 비판했다. 실천교육교사모임은 행정 조직을 만드는 데 그친다면 현장 부담은 오히려 가중될 수 있다고 우려했다. 시민단체 '정치하는 엄마들'도 학교 질서를 신체적 힘과 군대식 위계, 남성적 무력으로 세우겠다는 발상이라며 강하게 비판했다. 안민석은 교육현장의 어려움과 대책을 설명하는 과정에서 표현과 설명이 충분히 섬세하지 못했다는 지적은 무겁게 받아들이겠다고 말했다.

경기교육청 인수위 박효진 교권회복위원장은 교사들이 체감할 수 있는 실효성 있는 교권회복 정책을 마련하고 이를 실행에 옮길 조직까지 만들어야 한다는 데 공감대가 있다며 교권침해 발생시 감독관 파견 등 교육청이 적극적으로 개입할 수 있는 취지의 방안을 구상 중이라고 설명했다. 인수위는 25일 국회에서 '경기형 교권보호국 설치, 왜 어떻게 할 것인가'를 주제로 토론회를 열기로 했다. 또한 '테러 자작극 의혹' 수사 받는 개혁신당 부산시장 후보 정이한 씨가 선거운동 중 테러를 당했다고 주장한 사건이 자작극일 수 있다는 의혹을 경찰이 수사하고 있다.

부산 금정경찰서는 정이한을 위계에 의한 공무집행방해, 허위사실공표, 공직선거법 위반 등 혐의로 불구속 입건해 조사 중이다. 정이한은 4월 27일 오전 8시 경 부산 금정구 구서나들목 인근에서 유세 중 차량 운전자가 차창 밖으로 투척한 음료를 피하려다가 넘어졌다고 주장했다. 당시 캠프 측은 정이한이 의식을 잃고 병원으로 이송됐으며 뇌진탕과 근좌상 진단을 받았다고 밝혔다. 경찰은 어린 놈이 무슨 시장이냐며 음료를 투척한 30대 남성을 긴급체포했으나 구속영장은 기각됐다.

정이한은 이 남성을 직접 면회한 뒤 선처 탄원서를 제출했고, 이틀 만에 목 보호대를 착용한 채 유세에 복귀했다. 그러나 경찰은 수사 과정에서 이 남성이 사건 이전에 정이한과 통화한 기록을 확인했다. 경찰은 선거에 영향을 줄 수 있다는 판단 아래 비공개 수사를 하다가 선거 직후인 4일 정이한 캠프 사무실을 압수수색했다. 부산시장 선거에서 2만7418표(득표율 1.56%)를 얻어 3위에 그친 정이한은 선거 직후 개혁신당을 탈당했다.

개혁신당은 당 차원에서 수사에 협조하기로 했지만 정이한이 탈당한 상태여서 당 차원의 징계는 어렵다는 입장이다. 천하람 개혁신당 원내대표는 페이스북에 당의 공관위원장으로서 기습 탈당, 연락 두절 등 극도로 무책임한 태도를 보이는 정이한의 행태에 대해 참담한 심정으로 깊은 책임감을 느낀다며 사실관계가 드러나면 영구복당 불허 조치를 취하겠다고 말했다. 국민의힘 주진우 의원은 보수표 분산이 안타까웠지만, 청년의 도전이라 지켜볼 수밖에 없었다며 정이한을 비난했다. 또한 '2038년까지 영덕에 대형원전 2기 들어선다'는 뉴스도 나왔다.

한국수력원자력 신규원전 부지선정평가위원회가 17일 경북 영덕군을 신규 원자력발전소 건설 후보 부지로, 부산 기장군을 소형모듈원자로(SMR) 건설 부지로 각각 선정했다. 2011년 영덕·삼척이 후보지로 선정된 이후 15년 만의 신규 원전 부지 확정이다. 영덕에 들어서는 한국형 원전 APR1400 대형원전 2기(총 설비용량 2.8GW)는 2037년과 2038년 준공이 목표다. 기장에는 0.7GW 규모 SMR 1기를 2035년까지 완공할 계획으로 총 사업비는 대형원전 기준 약 12조원으로 추산된다.

영덕은 2017년 문재인 정부의 탈원전 정책으로 백지화된 천지원전 예정지(약 324만㎡)를 활용한다. 영덕군은 지난 2월 군민 1400여 명을 대상으로 실시한 여론조사에서 86%가 원전 유치에 찬성했다. 기장은 평가는 점수 87.11점으로 고리 원전 운영 인력과 기반 시설을 SMR과 공유할 수 있다는 점에서 경주(84.56점)를 근소하게 앞섰다. 이번 사업은 지난해 2월 윤석열 정부가 확정한 11차 전력수급 기본계획의 신규 원전 건설 계획을 이재명 정부가 이어받기로 하면서 추진됐다.

김성환 기후에너지 환경부 장관은 지난 1월 기후 대응을 위해 재생에너지와 원전 중심의 전력 운영이 필요하다며 다른 국가들과 달리 우리나라는 '에너지 섬나라'이면서 동서 간의 거리가 짧아 재생에너지의 주력 전원인 태양광만으론 어렵다고 설명했다. 그러나 동해안 전력을 수도권으로 보낼 초고압직류송전(HVDC) 사업은 주민 반발로 지연되는 등 과제는 여전하다. 환경운동연합은 원전과 핵폐기물, 송전선로를 지방에 집중시키면서 지역을 국가 에너지 정책의 희생양으로 만들어선 안 된다며 비판했다. 또한 '청년들이 '꾸미기형 취미' 심취하는 이유'라는 뉴스도 나왔다.

지갑이 얇아진 청년층 사이에서 '젤꾸'(젤리슈즈 꾸미기), '볼꾸'(볼펜 꾸미기), '폰꾸'(휴대전화 케이스 꾸미기) 등 1만원 안팎의 저비용 꾸미기형 취미가 확산되고 있다. 4~5년 전 골프, 위스키 수집, 일식 오마카세 등 고비용 취향 소비가 청년층을 중심으로 유행했다면, 최근에는 소액으로 직접 만들고 소셜미디어에 공유하는 방식의 소비가 그 자리를 대체하고 있다. 서울 종로구 동대문 종합시장에서 젤리슈즈 부자재를 판매하는 김종보 씨(63)는 한 달 전부터 유행하기 시작하더니 작년보다 10배 정도는 많이 팔린다고 말했다. 공공시설을 활용해 취미 비용을 아끼는 경우도 늘고 있다.

지난해까지 캘리그래피 등에 월 10만원을 썼다는 류으뜸 씨(35)는 요즘은 지인들과 글쓰기에 대한 의견을 나누는 팟캐스트를 운영하고 있으며 종합사회복지관 무료 시설에서 녹음해 비용 부담도 없다며 말했다. 이러한 흐름은 청년층의 실질소득 정체와 맞닿아 있다. 한국경제인협회가 공개한 자료에 따르면 20대의 월평균 실질소득은 2024년 기준 212만원으로 10년 전 대비 1.9% 증가에 그쳐, 같은 기간 2~5%대를 기록한 다른 세대보다 가장 낮았다.

최철 숙명여대 소비자경제학과 교수는 고물가·고비용 시대에 청년층은 적은 비용으로도 만족감을 얻을 수 있는 소비를 찾고 있다며 '젤꾸' 같은 취미는 비용 절감과 동시에 자기 표현 욕구도 충족할 수 있다는 점에서 청년 세대의 호응을 받는 것으로 보인다고 말했다. 마지막으로 '서울시와 국토부, '대중교통 할인' 엇박자'라는 뉴스도 나왔다. 서울시는 기후동행카드를 정부의 모두의 카드(K-패스)와 통합하는 계획을 발표했으나 국토교통부가 사실이 아니다라고 반박해 양측 갈등이 불거졌다. 서울시는 17일 브리핑에서 '기후동행카드 플러스'를 7월 출시한다고 발표했다.

모두의 카드 체계를 기반으로 따릉이 할인, 서울대공원·서울식물원 이용 혜택을 추가하는 구조다. 기후동행카드 플러스의 핵심은 환급형·정액형 자동 적용이다. 월 대중교통 이용액이 6만2000원 미만이면 이용금액의 20%를 기본 환급받고, 6만2000원 이상이면 추가 요금 없이 서울 시내 대중교통을 무제한 이용할 수 있다. GTX·신분당선 등 광역교통 이용자를 위한 월 10만원짜리 플러스 정액권도 도입할 예정이다.

기존 기후동행카드는 7월 31일까지 충전이 가능하며 9월 1일부터 서비스가 종료된다. 기존 이용자는 새 카드를 발급받아야 하지만, 현재 K-패스 이용자는 별도 발급 없이 혜택을 받을 수 있다. 서울시는 통합으로 연간 1400억~1500억원의 예산을 절감할 수 있을 것으로 전망했다. 그러나 국토부 대도시권광역교통위원회(대광위)는 예산 및 시스템 검증 등 고려해야 할 사항이 많음에도 서울시가 면밀한 검토 없이 독단적으로 보도자료를 배포했다며 유감을 표했다.

서울시는 국토부는 '통합'이라는 표현이 적절치 않다는 입장이지만, 동일한 정액형 기반의 두 제도를 하나로 운영한다는 점에서 통합이라고 표현한 것이라며 대광위와 충분히 협의한 뒤 출시하겠다고 밝혔다





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