안동시장 후보 간 비리·공방 격화…이삼걸·권기창 맞섰다

안동시장 후보 측근 구속 사태를 두고 이삼걸 후보와 권기창 후보가 서로를 비난하며 공방을 벌였다. 이삼걸 후보는 공직 명예를 지키겠다고 강조하고, 권기창 후보는 흑색선전과 비방정치를 비판했다.

6월 3일 지방선거가 8일 남짓 앞선 시점에서, 안동시장 후보 간의 갈등이 격화되고 있다. 국민의힘 안동시장 후보 측근이 뇌물수수 혐의로 경찰에 구속된 뒤, 더불어민주당 이삼걸 후보와 국민의힘 권기창 후보는 서로를 비난하며 공방을 벌였다.

권기창 후보 캠프의 핵심 인물이었던 A씨는 25일 뇌물수수 혐의로 구속됐으며, 그는 권 후보가 안동시장 재임 시절 소통비서관으로 일하면서 관급공사 계약 과정에서 업체로부터 금전을 받은 정황이 있다고 밝혔다. 경찰은 22일 A씨를 긴급 체포한 뒤, 그의 주거지를 압수수색해 현금 8천만원을 확보했다고 전했다. 이 사건은 선거 직전 안동시의 정국을 크게 흔들어 놓았다. 이삼걸 후보는 26일 공식 성명을 발표하며, "외부에서 흘러든 미꾸라지 한 마리가 신성한 시정을 어지럽히고 성실히 일해 온 공직자의 명예를 실추시켰다"고 비난했다.

그는 이어 "공직자는 특정 권력이 아닌 시민의 공복이며, 흔들림 없이 직무에 충실해 주기를 간곡히 당부한다"고 강조했다. 이어 "내외부를 막론하고 그 누구도 안동시정에 부당하게 개입할 수 없어야 한다"며 "정치 논리에 휘둘리거나 측근 챙기기로 인해 성실한 직원이 눈물을 흘리는 일은 결코 없어야 한다"고 촉구했다. 이 후보는 "혈연·지연·학연·줄서기가 아닌 오직 능력과 성실함으로 평가받는 '공직자가 진짜 주인인 안동시청'이 되어야 한다"며, "공직자의 명예를 반드시 지키고 보장하겠다"는 약속을 덧붙였다.

이에 대해 권기창 후보는 "최근 선거 과정에서 사실조차 명확히 확인되지 않은 이른바 '측근' 의혹을 반복적으로 제기하며 흑색선전과 비방정치에 몰두하는 행태는 매우 유감스럽다"고 반응했다. 그는 "'아니면 말고' 식의 선동으로 시민을 분열시키고 혼란을 조장하는 구태정치를 즉각 중단하라"고 요구했다. 권 후보는 "능력을 보고 중용했던 인물이 개인 일탈 의혹을 받는 것은 안타깝다"면서도, "이를 '시장 비리'로 엮어 상대 후보를 공격하는 시도가 안동을 정신문화의 수도라 자처하는 정치와 어울리는가"라고 의문을 제기했다.

그는 "수사 결과 일탈 의혹이 사실이라면 가장 가까운 인물 누구든 일벌백계를 요구할 것"이라며, "지난 4년간 안동시정의 가장 가까운 동반자는 특정 개인이나 세력이 아니라 안동 시민이었다"고 강조했다. 또한 권 후보는 지난해 대형산불 당시 이삼걸 후보의 입장을 비판하며, "안동을 강 건너 불구경의 대상으로 만든 사람은 이제 와서 안동의 미래를 이야기할 자격이 있는가"라며, "현재 진행 중인 숙원사업의 성과 위에 무임승차하려는 사람들의 진정성을 의심한다"는 입장을 밝혔다





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안동시장 이삼걸 권기창 측근구속 정치공방

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