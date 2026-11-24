안덕수 국세청장 후보자가 대통령실의 세무조사 개입 주장을 일축하며 공정성을 강조했다. 또한 생리대 탈세 조사와 유산취득세 전환 등의 정책에 대해 명확한 입장을 제시했다.

안덕수 국세청장 후보자 가 대통령실 이나 고위 공직자의 세무조사 지시를 받은 적이 없다는 입장을 명확히 밝혔다. 그는 국회 인사청문회에서 제출한 서면답변서를 통해 세무조사 의 중립성과 공정성을 최우선 가치로 준수하겠다고 강조하며, 정치적 개입 의혹을 사실상 부정했다.

대통령실 조사 지시 여부와 세무조사 중립성

안덕수 후보자는 더불어민주당 윤후덕 의원의 '대통령 하명조사 지적에 대한 입장' 질의에 대해 '세무조사는 관할 지방국세청장 또는 세무서장이 실시하며 조사 과정에서 대통령실로부터 지시를 받은 적은 없다'고 단호하게 답변했다.

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더불어민주당 윤후덕 의원은 안덕수 국세청장 후보자에게 대통령의 지시에 따른 세무조사가 있었다는 의혹에 대해 묻고, 이에 대한 공식 입장을 요구한 바 있다. 그러나 안 후보자는 이러한 제보를 명확히 부인하며 국세청 내부의 엄격한 절차 준수 의지를 드러냈다.

국민의힘 배준영 의원은 '대통령실이나 고위공직자가 특정 기업을 세무조사하라고 요구할 때 어떻게 하겠느냐'는 질문을 던졌다. 이에 안덕수 후보자는 '성실신고 유도라는 본연의 목적을 위해 법과 원칙에 따라 공정하게 실시되어야 하며, 세무조사의 중립성은 무엇보다 중요한 가치'라고 답변했다.

안덕수 후보자의 이 같은 답변은 행정부의 사법적 독립성과 세무 기구의 정치적 중립성을 유지해야 한다는 국제적 기준 및 국내 법치 정신에 부합하는 것이다. 그는 고위공직자의 간섭 없이 법과 원칙에 따라 세무조사가 이루어져야 한다는 입장을 재차 확인했다.

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생리대 제조업체 조사와 가격 인상 연관성 부인

안덕수 후보자는 이재명 대통령이 지난해 12월 업무보고에서 생리대 폭리를 언급한 직후 생필품 탈세 조사에 착수한 점에 대해 정치적 관련성을 완전히 부인했다. 그는 생리대 제조·판매 업체를 포함한 '생필품 폭리 탈세자' 조사 발표와 대통령의 발언 사이에는 인과관계가 없다고 밝혔다.

안덕수 국세청장 후보자는 '물가관련 탈루혐의를 상시 모니터링해 혐의가 확인되면 관할 지방청장이나 세무서장 책임 하에 세무조사를 한다'고 설명했다. 이어 '그 중 사회적 관심도, 국민생활에 미치는 영향 등을 종합적으로 고려해 브리핑 주제를 선정해 발표한다'고 부연했다.

배준영 의원은 '단순히 가격을 인상했다는 이유만으로는 조사대상으로 선정하지 않는다'는 안 후보자의 설명에 대해 추가 질문을 던졌다. 안 후보자는 가격 인상 자체만으로는 세무조사의 대상이 되지 않는다는 점을 명확히 했다.

그는 '물가 관련 세무조사는 소비자에게 가격을 높게 책정해 얻은 이익을 허위 원가 계상, 특수관계자와의 부당 거래 등을 통해 의도적으로 빼돌린 업체들의 탈세 행위를 시정하기 위한 것'이라고 강조했다. 즉, 가격 통제나 직접적인 물가 안정 효과가 주된 목적은 아니라는 것이다.

세제개편과 상속세 중산층 세부담 완화 방안

안덕수 후보자는 장기보유특별공제를 거주기간 중심으로 전환하려는 정부의 세제개편안과 관련하여 예외 조항의 필요성을 주장했다. 그는 '불가피한 사유로 실거주하지 못한 경우도 세부담이 발생할 수 있어 예외가 필요하다고 생각한다'며 현행 제도의 유연성 확보를 제안했다.

국민의힘 의원은 '부득이한 비거주'를 인정할 경우 이를 어떻게 입증할 것이냐고 물었다. 이에 안 후보자는 '재학증명서, 재직증명서, 진단서 등 객관적인 증빙자료를 통해 확인하는 방안을 검토할 수 있을 것'이라고 답변했다.

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안덕수 국세청장 후보자는 기획재정부 세제실과 국세청 자산과세국에서 축적한 경험을 바탕으로 현행 상속세제의 문제점을 지적했다. 그는 '상속세의 경우 30여년 간 자산가치 상승에도 불구하고 공제금액 등이 유지돼 중산층의 세부담이 큰 것으로 알고 있다'고 밝혔다.

중산층의 세부담 완화를 위해서는 '세정현장의 목소리를 수렴해 재경부와 적극 협의하겠다'는 계획이다. 이는 오랜 시간 동결된 상속세 공제액이 인플레이션과 자산 가치 상승을 반영하지 못해 중산층에게 불리한 구조로 작용하고 있다는 인식을 반영한 것이다.

유산취득세 도입과 체납관리단 운영 철학

개인별로 물려받은 몫에 개별적으로 세금을 매기는 '유산취득세' 전환에 대해서는 신중한 입장을 보였다. 안 후보자는 '받는 만큼 과세된다는 측면에서 장점이 있다'면서도 '위장분할을 통한 상속세 회피, 세수감소, 상속인별 재산 파악을 위한 행정비용 증가 등의 단점도 존재하므로 국민적 공감대를 고려하여 신중하게 접근할 사안'이라고 밝혔다.

국세청이 운용하는 '체납관리단'의 존재 이유에 대해서도 해명했다. 국민의힘 김상훈 의원은 '관리단이 없어도 걷혔을 돈'이라는 지적을 했으나, 안 후보자는 '일부 있을 수 있다는 지적에는 공감한다'고 인정했다.

그러나 그는 '체납액을 직접 징수하기 위한 조직이 아니라 실태를 확인해 체납장부를 정비하고 유형을 분류하는 게 목적'이라고 설명했다. 이는 체납 관리가 단순 징수를 넘어 데이터베이스 정비를 통한 효율적 세무 관리를 지향한다는 의미다.

가상자산 소득과세와 관련해서는 '소득금액 계산에 관한 고시안을 마련했으나 과세 유예 논의에 따라 후속 절차는 보류 중'이라고 발표했다. 안 후보자는 '유예기간에 신종·복합 거래유형에 관한 과세기준을 정비하고 관련 고시를 보완하겠다'고 향후 계획을 덧붙였다. 이는 빠르게 진화하는 가상자산 시장의 특성을 고려해 과세 기반을 마련하자는 취지다.