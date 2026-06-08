안녕주 시소에 주총세요 : 안녕주 주총세요 1주시 저에 주총세요

안녕주 주총세요 안녕주 주총세요 1주시 저에 주총세요

이재명 대통령이 8일 청와대에서 열린 취임 1주년 기자회견에서 취재진의 질문에 답하고 있다. 2026.06.08. 청와대사진기지단 이재명 대통령은 6·3 지방선거에서 발생한 사상 초유의 투표용지 부족 사태에 대해 "모범적 민주국가 대한민국을 한 순간에 망가뜨린 것"이라고 말했다.

이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 진행한 취임 1주년 기자회견에서 '투표용지 부족 사태에 대한 대책이 있느냐'는 취지의 질문에 "어처구니 없는 일"이라며 "첨단 대한민국, 모범적 민주국가 대한민국 이 모든 것을 한 순간에 망가뜨린 것"이라고 답했다. 그러면서 "민주주의 발전도가 낮은 국가들이 봐도 투표지가 부족해서 투표를 못한 것은 상상하지 못하고 충격일 것"이라고 했다. 이 대통령은 "부정선거론과 뒤섞여있기는 한데 조금 다르다"며 "정치적 목적을 가지고 명백히 사실이 아닌 것을 끊임없이 선동하고 세뇌를 통해 세력화의 수단으로 삼는 것과 '어떻게 투표를 못할 수가 있어 우리 대한민국에서?

' 라는 문제제기를 완전히 차원이 다르다"고 강조했다. 이 대통령은 투표용지 부족 사태를 규탄하며 재선거를 요구하는 흐름에 대해 "그 문제를 지적하는 청년들에 대해 참으로 귀하고 존경할만하다는 생각이 든다"고 했다. 그는 "저도 그 생각을 못했다"며 "문제는 있지만 '열몇 명이 투표를 못했다는데 투표 결과에 영향도 없고'라고 생각한 측면이 없지 않았다"고 말했다. 이 대통령은 "독립기관인 선거관리위원회가 어떻게 저런 결과를 만들어냈을까"라며 "낮 2시부터 부족했다는데 대책도 없이 방치해서 '일부러 그랬나' 이런 생각이 들 정도로 한심하다는 생각을 했지만 그런 구조적인 문제로까지 접근하지는 못했다"고 털어놓았다.

이어 "여기에 많은, 주로 청년들이 문제제기를 하는 과정을 보면서 민주공화국 대한민국에서 투표권 행사를 정부가 저렇게 대책없이 어영부영 대충해서 주권 행사를 못하게 했는데 나도 참 둔감했다"고 말했다. 그는 "이건 표의 숫자, 결과의 문제가 아니라 국민 주권에 대한 존중이 말만 있었지 실제로는 없었던 것 아닌가, 주권 감수성이 부족했던 것 아닌가 그런 반성이 들었다"고 했다. 정혜정 기자 jeong.hyejeong@joongang.co.k





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