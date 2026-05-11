안규백 장관, 헤그세스 장관 회담: 전시작전통제권 전환, 핵추진잠수함 협력 등 안보 현안 논의

안규백 국방부 장관이 11일(현지시간) 미국 워싱턴DC 인근 국방부 청사에서 피트 헤그세스 미국 국방장관과 회담했다. 전시작전통제권(전작권) 전환과 핵추진잠수함 협력, 호르무즈 해협 대응 등 한미 간 주요 안보 현안을 조율하기 위한 자리로 풀이된다. 한미 국방장관 회담은 지난해 11월 서울에서 열린 제57차 한미안보협의회의(SCM) 이후 약 6개월 만이다.

안규백 국방부 장관이 11일(현지시간) 미국 워싱턴DC 인근 국방부 청사에서 피트 헤그세스 미국 국방장관과 회담했다. 전시작전통제권(전작권) 전환과 핵추진잠수함 협력 , 호르무즈 해협 대응 등 한미 간 주요 안보 현안을 조율하기 위한 자리로 풀이된다.

한미 국방장관 회담은 지난해 11월 서울에서 열린 제57차 한미안보협의회의(SCM) 이후 약 6개월 만이다. 헤그세스 장관은 모두발언에서 미국의 대이란 군사작전인 ‘장대한 분노(Epic Fury)’를 거론하며 ‘우리 동맹의 강인함은 중요하며, 우리는 우리 파트너들이 우리와 어깨를 나란히 하길 기대한다’고 말했다. 이어 한국의 국방비 증액과 한반도 방어에서의 역할 확대를 언급하며 ‘매우 중요하다’며 ‘모든 미국 파트너들이 진정한 부담 분담을 실천함으로써 탄력있는 동맹의 기반을 다지고 지역 적대국을 효과적으로 억제하는 데 필수인 동맹의 부담 분담을 보여주는 것’이라고 평가했다.

안 장관은 트럼프 2기 행정부의 ‘힘을 통한 평화’ 기조와 ‘전사 정신’을 언급한 뒤 ‘우리도 이에 발맞춰 국방비 증액 등을 통해 핵심 국가 국방 역량을 확보해 우리 주도의 한반도 방위를 실현할 수 있도록 최선의 노력을 다하고 있다’고 밝혔다. 또 ‘한미동맹은 어려운 시기에도 변함없이 신뢰할 수 있는 바탕으로 함께해온 만큼 앞으로도 한목소리로 긴밀히 협력해 나갈 것’이라고 했다. 이번 회담에서는 전작권 전환 문제가 핵심 의제로 다뤄진 것으로 보인다. 앞서 제이비어 브런슨 주한미군사령관은 최근 미 의회 청문회에서 전작권 전환 목표 시점으로 2029년 1분기를 언급했다.

반면 이재명 정부는 임기 내 전환을 목표로 2028년 전환 가능성을 검토 중인 것으로 알려졌다. 핵추진잠수함 건조 협력 문제도 논의 테이블에 오른 것으로 전해졌다. 지난해 한미 정상 간 공감대가 형성됐지만 후속 협의는 속도를 내지 못하고 있다. 최근 호르무즈 해협에서 발생한 HMM 나무호 화재가 미상 비행체에 의한 외부 공격으로 확인되면서 이와 관련한 논의도 이뤄질 것으로 보인다.

앞서 청와대는 ‘한국을 포함한 모든 선박의 안전보장 및 자유로운 통항을 위해 국제사회의 노력에 지속적으로 동참하겠다’고 밝힌 바 있다. 이와 함께 미국의 대북 정보 공유 제한 문제 역시 회담 의제에 포함될 것으로 보인다. 국방부 관계자는 ‘한미정상회담과 한미안보협의회(SCM) 합의사항 후속조치 이행 상황을 점검하기 위한 차원의 방미’라며 ‘전작권과 핵추진잠수함 문제 등이 주요 현안으로 논의될 것’이라고 설명했다. 안 장관은 이번 방미 기간 미 해군장관 대행과 상원 군사위원장 등도 만날 예정이다.

워싱턴DC에서는 12~13일 한미 국방당국 차관보급 협의체인 통합국방협의체(KIDD) 회의도 열린다





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