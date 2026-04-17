악성 민원, 교육 현장부터 프로축구까지… 한국 사회 병폐 되나

천하람 개혁신당 원내대표가 국회 대정부질문에서 초등학교 축구 금지 사례를 언급하며 악성 민원으로 인한 교육 현장의 어려움을 지적했습니다. 더 나아가 프로축구 유소년 팀과 일부 학교 축구부에서 발생하는 학부모들의 과도한 요구와 비합리적인 관행이 한국 축구의 발전을 저해하고 있음을 꼬집었습니다.

지난 4월 13일, 국회에서 열린 교육·사회·문화 분야 대정부질문에서 천하람 개혁신당 원내대표는 공직사회가 악성 민원 에 시달리는 현실을 지적하며 정부의 적극적인 대책 마련을 촉구했습니다. 특히, 교육 현장 이 과도한 민원으로 인해 정상적인 운영에 어려움을 겪고 있다고 강조했습니다. 천 원내대표는 김민석 국무총리에게 초등학교 시절 운동장에서 자유롭게 축구를 할 수 있었는지 질문하며, 현재 많은 초등학교에서 축구와 같은 스포츠 활동이 금지되고 있는 현실을 데이터로 제시했습니다. 전국 212개 초등학교에서 점심시간이나 방과 후 운동장에서 축구가 금지되고 있으며, 부산 지역 초등학교의 3분의 1에 달하는 105개 학교가 스포츠 활동을 금지하고 있다는 조사 결과는 충격을 안겨주었습니다. 천 원내대표는 이러한 문제가 '안전사고 발생 시 책임 소재'와 '소외감 및 박탈감'을 호소하는 민원에서 비롯된다고 분석했습니다.

아이들이 축구를 하고 싶어도 못 하게 되는 다양한 민원들이 학교 현장을 위협하고 있다는 것입니다. 김 총리 역시 이러한 현실에 대해 안타까움을 표하며, 과거에는 상상하기 어려웠던 상황이라고 솔직한 심경을 토로했습니다. 천 원내대표는 자신의 아들이 스마트폰 대신 밖에서 뛰어놀기를 바라는 마음을 이야기하며, 학교 현장의 선생님들이 겪는 고충을 대변했습니다. 선생님들은 '축구를 하라'는 압박 속에서도 민원 발생 시 모든 책임을 떠안아야 하는 현실에 대한 어려움을 호소하고 있으며, 이러한 악순환을 끊기 위해서는 민원 책임 시스템 구축이 시급하다고 주장했습니다. 이 문제는 단순히 초등학교만의 문제가 아니라, 우리 사회 전반에 걸쳐 민원에 대한 책임 소재를 명확히 하는 시스템 부재가 초래하는 구조적인 문제임을 시사했습니다. 문제는 교육 현장에만 국한되지 않습니다. 프로축구 유소년 팀에서도 학부모들의 과도한 민원으로 인해 직원들이 큰 스트레스를 받고 있습니다. 자녀가 제2의 손흥민이 될 것이라는 기대로 지도자의 능력을 의심하고, 끊임없이 민원을 제기하는 일부 학부모들로 인해 순수한 아이들의 꿈을 향한 여정이 어른들의 이기심으로 인해 왜곡되고 있습니다. 관계자들은 유소년 팀, 특히 학부모 상담을 담당하는 직원이 가장 기피하는 보직 중 하나라고 토로하며, 지도자와 학부모 간의 직접적인 소통을 막고 중간에서 민원을 처리하는 과정에서 겪는 고충을 이야기했습니다. '우리 아이가 왜 뛰지 못하느냐', '쟤는 뭘 잘하는데 계속 뛰는 거냐'와 같은 민원에 대해 사실 그대로를 전달해도 소통이 되지 않는 상황이 반복되며, 심지어는 협박이나 폭언까지 서슴지 않는 학부모들 때문에 밤 10시 이후 연락을 받지 않겠다고 공지했지만 소용이 없었다고 합니다. 이러한 문제에 대해 윗선에서는 '잘 해결하라'는 말만 되돌아올 뿐, 근본적인 해결책은 제시되지 않고 있습니다. 일부 학교 축구부의 경우, 학부모들이 운영 비용을 부담하는 구조 때문에 더욱 심각한 현실이 드러납니다. 학부모들이 감독, 코치의 봉급뿐만 아니라 시설 청소, 대회 운영, 심지어는 술자리까지 챙겨야 하는 상황은 자괴감과 상처만을 남깁니다. 지도자와 가까운 학부모에게 찍히면 실력과 상관없이 경기 출전이 어려워지는 등, '돈이 곧 힘'이라는 비뚤어진 인식이 자리 잡고 있습니다. 이러한 현실 때문에 프로축구 선수의 꿈을 포기하고 해외로 떠나는 젊은이들이 늘어나고 있으며, 한국 축구의 미래를 걱정하는 목소리가 커지고 있습니다. 최근에는 국가대표 출신 행정가와 에이전트들이 K리그 유소년 팀에 투자되는 막대한 비용을 악용하여 선수들을 타 구단으로 빼돌리는 등, 자기 이익만을 추구하는 행태가 만연하고 있습니다. 이는 한국 축구 발전에 기여하려는 선량한 사람들에게 좌절감을 안겨주고 있으며, 대한민국 축구의 발전을 저해하는 주범으로 지목되고 있습니다. K리그는 지자체 예산에 크게 의존하고 있으며, 군 팀까지 운영되는 등 특수한 상황에 놓여 있습니다. 또한, 아시안게임이나 올림픽 메달 획득 시 병역특례 혜택이 주어지는 등 ‘병역특례법’은 정치적으로도 민감한 사안으로 다루어져 쉽게 건드려지지 않고 있습니다. 공정이 최대 화두인 2026년, 이러한 비정상의 정상화를 위한 민원은 어디로 향해야 할지, 사회 전반의 고민이 필요한 시점입니다





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악성 민원 교육 현장 프로축구 유소년 축구 병역특례

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