악뮤, 정규 4집 ‘’ 발매: 슬럼프 딛고 따뜻한 위로 선사

악뮤(AKMU)가 정규 4집 를 발매하며 음원 차트 1위를 석권했다. 7년 만에 발매된 이번 앨범은 이찬혁과 이수현 남매 듀오가 슬럼프를 극복하고 선보이는 따뜻한 위로의 메시지를 담고 있다. 특히, 앨범은 이찬혁이 동생 이수현을 위해 쓴 응원가이자, 듣는 모든 이들에게 건네는 위로의 노래로, 혐오가 난무하는 시대에 긍정적인 메시지를 전달하며 많은 이들의 공감을 얻고 있다.

정규 4집 로 돌아온 ‘악뮤’의 이찬혁 과 이수현 . 영감의 샘터 제공 \혐오가 난무하는 시대, 한국어 노랫말로 따뜻한 마음을 노래하는 악뮤의 정규 4집 가 음원 차트에도 꽃을 피우고 있다. 10일 국내 주요 음원 차트인 멜론차트에서 타이틀곡 ‘기쁨, 슬픔, 아름다운 마음’과 수록곡 ‘소문의 낙원’이 나란히 1·2위에 올랐다. 7일 발매된 는 이찬혁 · 이수현 남매 듀오인 악뮤가 (2019) 이후 7년 만에 낸 정규 앨범이다. 대형 소속사 YG를 떠나 소속사 ‘영감의 샘터’를 설립해 독립하며 낸 첫 앨범이기도 하다. 총괄 프로듀서를 맡은 이찬혁 은 앨범 전곡인 11곡을 작사·작곡했다. 악뮤 정규 4집 은 어쿠스틱과 컨트리 사운드가 주된 앨범으로, 듣는 이들에게 응원가이자 인생 찬가처럼 들린다.

악뮤는 이번 앨범 발표 전후로 공개한 미니 다큐멘터리와 인터뷰 등을 통해 이수현이 오랜 슬럼프와 우울증을 겪었었고, 이찬혁 등 주변인들이 그를 세상 밖으로 ‘꺼내기 위해’ 다양한 방식으로 함께했음을 밝혔다. 지난달 악뮤 유튜브 채널에 공개된 홈비디오 형식의 다큐멘터리 ‘AKMU: THE PAST YEAR’에는 두 사람이 운동을 겸한 합숙, 스페인 산티아고 순례길 완주, 아프리카 우간다 음악 봉사를 떠난 이야기가 담겼다. 이 맥락에서 앨범은 오빠 이찬혁이 동생 이수현에게 건네는 응원가이자, 더 나아가 듣는 모든 이들에게 건네는 따뜻한 위로의 메시지를 담고 있다. \이찬혁은 앨범의 전반적인 프로듀싱을 맡았으며, 이수현은 앨범의 보컬을 통해 특유의 감성을 전달했다. 특히, 타이틀곡 ‘기쁨, 슬픔, 아름다운 마음’은 복잡한 감정 속에서도 희망을 잃지 않으려는 의지를 담아내며 많은 이들의 공감을 얻고 있다. ‘걸어 잠근 창문 속에는 / 도대체 무슨 일이 일어나고 있나요 / Open the door / 햇빛 bless you’라는 노랫말처럼, 어두운 현실 속에서도 빛을 잃지 않기를 바라는 마음을 표현했다. tvN 에 출연한 이수현은 “오빠는 구원자 같은 존재”라고 긍정하며 웃어 보였다. 악뮤 ‘기쁨, 슬픔, 아름다운 마음’ 뮤직비디오 한 장면. 유튜브 갈무리 앨범 발매와 함께 공개된 ‘기쁨, 슬픔, 아름다운 마음’ 뮤직비디오에 달린 댓글들도 화제다. 노래로 위로받은 이들이 각자의 사연을 적고 있는 것. 30대 혈액암 환자라고 밝힌 한 누리꾼은 “몇 시간 후면 치료를 시작하는데 얼마나 힘들지 불안한 마음에 유튜브 영상을 돌려보다가 우연히 이 음악을 듣고 눈물이 난다”고 적었다. 친족 성폭행으로 인한 트라우마로 한동안 방안에 틀어박혀 살았다는 한 누리꾼은 “악뮤가 두 번째 삶을 선물해준 것 같다. 앞으로 몸도 마음도 더 단단해져서 오래 보자”는 마음을 전했다. “동생을 살려내더니, 기꺼이 나와 우리를 살려내는구나”라는 댓글은 5000여 개의 ‘좋아요’를 받았다. 악뮤의 음악은 단순히 듣는 음악을 넘어, 듣는 이들의 삶에 깊은 울림을 선사하며, 긍정적인 메시지를 전달하는 역할을 하고 있다. \이번 앨범은 악뮤가 YG를 떠나 독립 레이블 ‘영감의 샘터’를 설립한 후 처음 발표하는 앨범이라는 점에서도 의미가 깊다. 그동안 악뮤는 YG라는 대형 기획사에서 벗어나 자신들만의 음악적 색깔을 더욱 자유롭게 펼칠 수 있게 되었다. 이찬혁은 앨범 전체의 프로듀싱을 맡아 음악적 역량을 유감없이 발휘했으며, 이수현은 특유의 감성적인 보컬로 앨범의 완성도를 높였다. 앨범의 수록곡들은 다양한 장르를 넘나들며, 악뮤만의 독특한 음악 세계를 보여준다. 특히, ‘소문의 낙원’은 아름다운 멜로디와 서정적인 가사로 많은 사랑을 받고 있으며, ‘햇빛 bless you’와 같은 곡들은 어두운 현실 속에서도 희망을 잃지 않도록 위로와 격려를 건넨다. 악뮤의 앨범은 단순한 음악 앨범을 넘어, 슬럼프를 겪는 이수현을 보듬고 세상에 꺼내기 위한 이찬혁의 헌신과 노력이 담긴, 그리고 모든 이들에게 위로를 전하는 따뜻한 앨범이다





kyunghyang / 🏆 14. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

악뮤 AKMU 이찬혁 이수현 정규 4집 음악 차트 위로

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

이찬혁·이새롬 열애설에…YG 측 '사생활 확인 어렵다'악뮤(AKMU) 이찬혁과 그룹 프로미스나인 이새롬의 열애설에 대해 YG 측이 입장을 밝혔다. 20일 이찬혁 소속사 YG엔터테인먼트(YG) 측은 CBS노컷뉴스에 '아티스트 사생활이라 확인이 어려운 부분'이라고 전했다. 프로..

Read more »

“가장 잘하는거 하자”...상큼 발랄 러브송으로 2년만에 돌아온 AKMU악뮤(AKMU)가 데뷔 때가 떠오르는 상큼하고 발랄한 컨셉의 음악과 함께 다시 돌아왔다. 악뮤는 2...

Read more »

''10년 전 악뮤'로 돌아가자'…실험보다 대중성 겨냥한 남매 듀오'10년 전으로 돌아가자, 더 이상의 도전은 싫다고 선언했어요'.(동생 이수현) 남매 듀오 ‘악뮤’(AKMU·악동뮤지션)가 밝고 유쾌한 에너지를 장착한 채 다시 돌아왔다. 21일 발매된 네 번째 싱글 앨범 '러브 리'(Love Lee)엔 곡 ‘200%’(2014)에서 발랄하게 사랑을 고백하던 데뷔 초 악뮤의 감성이 담겼다. '‘200%’ 같이 가볍고 기분 좋게 부를 수 있는 음악을 하고 싶었다'면서 '오랜만에 예전 악뮤의 분위기를 느낄 수 있는 노래를 하니 다시 새로운 출발을 하는 것 같았다'고 만족스럽게 말했다.

Read more »

[이진송의 아니 근데]악뮤 이찬혁·수현과 방송인 조나단·파트리샤 밈으로 본 ‘K-남매의 표상’2023년 8월 말, 악뮤(AKMU·구 악동뮤지션)가 컴백했다. 이찬혁과 이수현의 남매 듀오인 악뮤는 ...

Read more »

‘AKMU’ to leave YG… ending a 12-year partnershipThe sibling duo ‘AKMU’(AKMU) will leave YG Entertainment, where they have been for 12 years since their debut. On the 21st, YG Entertainment issued...

Read more »