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아프리카 장관들, 한-아프리카 동반성장을 위한 핵심광물 및 에너지 협력 방안

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아프리카 장관들, 한-아프리카 동반성장을 위한 핵심광물 및 에너지 협력 방안
한-아프리카 비즈니스포럼핵심광물에너지
📆6/2/2026 7:25 AM
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아프리카 장관들은 한-아프리카 동반성장을 위한 핵심광물 및 에너지 협력 방안을 제안하며, 한국과의 기술협력 확대에 기대감을 나타냈다. 아프리카 장관들은 핵심광물과 에너지 협력 과정에서 단순한 수출을 넘어 현지 가공과 제조를 통한 부가가치 창출이 필요하다고 강조했다.

아프리카 장관들은 핵심광물 에너지 협력 과정에서 단순한 수출을 넘어 현지 가공과 제조를 통한 부가가치 창출 이 필요하다며 한국과의 기술협력 확대에 기대감을 나타냈다. 올리비에 장 패트릭 은두훈기레헤 르완다 외교부 장관은 핵심광물 · 에너지 개발과 관련해 '지금까지는 원자재를 수출하고, 완제품으로 돌려받는 경우가 많았는데 이제는 아프리카 내에서 역량을 가지고 부가가치를 창출해야 한다'고 말했다.

은두훈기레헤 장관은 한-아프리카의 협력 형태로 조인트 벤처(JV)를 제안하면서 '양측이 혜택과 위험을 공유하면서, 아프리카는 한국의 기술·자본 투자를 받고 한국이 안정적인 공급망을 확보할 수 있다'고 설명했다. 살리모 이스마엘 발라 모잠비크 기획개발부 장관도 '모잠비크가 세계적으로 지정된 12개 핵심광물 중 9개 광물을 가지고 있다'며 '천연자원을 수출하는 것뿐 아니라 점차 현지에서 가치를 창출하겠다는 전략을 갖고 있다'고 소개했다.

한-아프리카 동반성장을 위한 핵심광물 및 에너지 협력 방안은 한국과 아프리카의 협력 형태로 조인트 벤처(JV)를 제안하며 양측이 혜택과 위험을 공유하도록 하며, 아프리카는 한국의 기술·자본 투자를 받고 한국이 안정적인 공급망을 확보할 수 있다. 모잠비크가 세계적으로 지정된 12개 핵심광물 중 9개 광물을 가지고 있으며, 천연자원을 수출하는 것뿐 아니라 점차 현지에서 가치를 창출하겠다는 전략을 갖고 있다. 아프리카가 세계 최고 수준의 태양광 자원을 가지고 있으면서도, 태양광 발전 설비 용량은 세계 1%에 불과하다며 녹색전환이 중요한 투자 기회가 될 것이라고 강조했다.

아프리카 장관들은 한-아프리카 협력에 있어 '함께 개발해 나갔으면 한다'며 '한국에서 어떤 혁신이 만들어졌을 때 한국 기술을 그대로 사 오는 게 아니라 공동 연구개발(R&D) 센터 등을 통해 새로운 설루션을 만들어 나가자는 것'이라고 말했다. 핵심광물의 제련과 정제, 제조가 아프리카 내에서 이뤄져야 한다며 이를 통해 한국에는 안정적인 공급망을, 아프리카에는 지속적인 투자와 산업 발전 기회를 제공할 수 있다고 설명했다

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