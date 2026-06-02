아프리카 장관들, 한-아프리카 동반성장을 위한 핵심광물 및 에너지 협력 방안

아프리카 장관들은 한-아프리카 동반성장을 위한 핵심광물 및 에너지 협력 방안을 제안하며, 한국과의 기술협력 확대에 기대감을 나타냈다. 아프리카 장관들은 핵심광물과 에너지 협력 과정에서 단순한 수출을 넘어 현지 가공과 제조를 통한 부가가치 창출이 필요하다고 강조했다.

아프리카 장관들은 핵심광물 과 에너지 협력 과정에서 단순한 수출을 넘어 현지 가공과 제조를 통한 부가가치 창출 이 필요하다며 한국과의 기술협력 확대에 기대감을 나타냈다. 올리비에 장 패트릭 은두훈기레헤 르완다 외교부 장관은 핵심광물 · 에너지 개발과 관련해 '지금까지는 원자재를 수출하고, 완제품으로 돌려받는 경우가 많았는데 이제는 아프리카 내에서 역량을 가지고 부가가치를 창출해야 한다'고 말했다.

은두훈기레헤 장관은 한-아프리카의 협력 형태로 조인트 벤처(JV)를 제안하면서 '양측이 혜택과 위험을 공유하면서, 아프리카는 한국의 기술·자본 투자를 받고 한국이 안정적인 공급망을 확보할 수 있다'고 설명했다. 살리모 이스마엘 발라 모잠비크 기획개발부 장관도 '모잠비크가 세계적으로 지정된 12개 핵심광물 중 9개 광물을 가지고 있다'며 '천연자원을 수출하는 것뿐 아니라 점차 현지에서 가치를 창출하겠다는 전략을 갖고 있다'고 소개했다.

한-아프리카 동반성장을 위한 핵심광물 및 에너지 협력 방안은 한국과 아프리카의 협력 형태로 조인트 벤처(JV)를 제안하며 양측이 혜택과 위험을 공유하도록 하며, 아프리카는 한국의 기술·자본 투자를 받고 한국이 안정적인 공급망을 확보할 수 있다. 모잠비크가 세계적으로 지정된 12개 핵심광물 중 9개 광물을 가지고 있으며, 천연자원을 수출하는 것뿐 아니라 점차 현지에서 가치를 창출하겠다는 전략을 갖고 있다. 아프리카가 세계 최고 수준의 태양광 자원을 가지고 있으면서도, 태양광 발전 설비 용량은 세계 1%에 불과하다며 녹색전환이 중요한 투자 기회가 될 것이라고 강조했다.

아프리카 장관들은 한-아프리카 협력에 있어 '함께 개발해 나갔으면 한다'며 '한국에서 어떤 혁신이 만들어졌을 때 한국 기술을 그대로 사 오는 게 아니라 공동 연구개발(R&D) 센터 등을 통해 새로운 설루션을 만들어 나가자는 것'이라고 말했다. 핵심광물의 제련과 정제, 제조가 아프리카 내에서 이뤄져야 한다며 이를 통해 한국에는 안정적인 공급망을, 아프리카에는 지속적인 투자와 산업 발전 기회를 제공할 수 있다고 설명했다





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