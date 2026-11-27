아프리카 해안 대도시 20곳의 지반 침하가 해수면 상승과 맞물리면 침수 위험 지역이 늘어날 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 2050년에는 700만명 이상이 거주하는 지역이 위험에 놓일 수 있다고 추정됐다.

아프리카 주요 해안 도시에서 지반 침하 가 진행되고 있으며, 기후변화로 인한 해수면 상승 과 겹치면 침수 위험 지역이 기존 전망보다 크게 늘어날 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 이주영 기자가 전한 이번 연구는 미국 버지니아 공대 (Virginia Tech)의 올루와세이 A. 다쇼 박사팀이 수행했다. 다쇼 박사팀은 28일 과학 저널 사이언스 어드밴시스(Science Advances)에 연구 결과를 게재했다.

연구팀은 이집트의 알렉산드리아, 나이지리아의 라고스, 앙골라의 루안다 등 아프리카 해안 대도시 20곳을 분석 대상으로 삼았다. 다쇼 박사는 지반의 미세한 움직임이 일상에서는 잘 감지되지 않지만, 수십 년 동안 누적되면 침수 위험을 크게 높일 수 있다고 강조했다.

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위성 레이더로 확인한 아프리카 도시 지반 침하

다쇼 박사팀은 아프리카 해안 대도시 20곳의 지반이 실제로 얼마나 가라앉고 있는지를 위성 자료로 측정했다. 지반 침하 속도(중앙값)는 이집트 알렉산드리아가 연간 약 6㎜로 가장 빨랐다.

나이지리아 라고스는 연간 약 5㎜씩 가라앉았고, 앙골라 루안다도 연간 약 3.8㎜씩 내려앉는 것으로 나타났다. 반대로 남아프리카공화국의 더반, 모잠비크의 마푸토, 케냐의 몸바사 등은 지반이 완만하게 상승하는 양상을 보였다.

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연구팀은 유럽우주기구(ESA)의 센티널-1 위성 레이더 관측자료 4천288개를 활용했다. 같은 지역을 위성 레이더로 반복 관측한 뒤 지표면에서 반사된 신호의 위상 차이를 분석하면 지표면 움직임을 밀리미터 단위까지 측정할 수 있다. 연구팀은 이 방식으로 도시별·지역별 침하와 상승 속도를 산출해 지도로 정리했다.

해수면 상승 전망에 지반 침하를 반영한 결과

연구팀이 지반 침하 자료를 해수면 상승 전망에 반영하자 침수 위험이 기존 예측보다 뚜렷하게 커졌다. 유엔 기후변화에 관한 정부 간 협의체(IPCC)의 제6차 평가보고서 해수면 전망에 지반 침하를 더한 결과, 중간 배출 시나리오(SSP2-4.5)에서 알렉산드리아의 2050년 상대 해수면 상승 전망은 기존보다 35.8% 높아졌다.

같은 시나리오에서 알렉산드리아가 침수 위험에 노출되는 면적도 약 15% 늘어난 것으로 분석됐다. 연구팀은 2020년과 2050년, 2100년을 기준 연도로 삼아 침수 위험 지역이 얼마나 확대되는지 단계별로 추정했다.

해수면 자체의 상승 전망도 함께 제시됐다. 21세기 말 전 지구 평균 해수면은 중간 수준 온실가스 배출 시나리오(SSP2-4.5)에서 약 0.28m, 고배출 시나리오(SSP3-7.0)에서는 2m 이상 상승할 것으로 예상된다. 연구팀은 이런 전 지구적 상승에 도시별 지반 침하가 더해질 때 위험이 어떻게 커지는지를 보여주었다.

침수 원인 분석과 연구 결과의 한계

연구팀은 도시마다 지반 침하의 원인이 다르다고 분석했다. 알렉산드리아의 경우 나일강 삼각주의 퇴적물이 눌려 다져지는 현상과 댐 건설로 퇴적물 공급이 줄어든 점이 주요 원인일 수 있다고 봤다.

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라고스에서는 지하수 과다 취수와 건물 무게, 매립지 침하 등이 지반 침하를 키웠을 가능성이 있다고 설명했다. 연구팀은 이런 원인 분석이 현재 관측 결과를 바탕으로 한 추정이라고 덧붙였다.

다만 연구팀은 이번 추정에 한계가 있다고 밝혔다. 현재 관측된 지반 움직임이 같은 속도로 계속된다고 가정했고, 인구와 건물, 자산 규모도 2020년 수준으로 고정했다. 따라서 이번 결과는 실제 침수 양상이나 피해 규모를 예측한 것이 아니라는 설명이다.

2050년 피해 규모와 정보 격차 해소 과제

연구팀은 해안 방어시설이 없다는 가정에서 2050년 극심한 해안 수위 상승이 발생하면 피해가 상당할 것으로 추정했다. 아프리카 해안 도시 20곳에서 700만명 이상이 거주하는 지역과 건물 100만채 이상, 약 1천800억달러 규모의 자산이 침수 위험에 놓일 수 있다는 계산이다.

다쇼 박사는 이번 결과가 종합적인 환경 관측이 부족했던 아프리카 해안 도시 등에 첨단 지구 관측 기술을 적용하는 것이 중요하다는 점을 보여준다고 말했다. 그는 이 연구가 정보 격차를 줄이고 취약한 지역사회를 보호하기 위한 더 나은 도구를 제공하기를 바란다는 뜻을 밝혔다.