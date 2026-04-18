아프리카 덕후 이정화, '그냥' 하는 꾸준함으로 세상을 낯설게 보기

‘아프리카 덕후’ 이정화 씨는 고정된 명사 대신 자신을 소개하며, 2500권이 넘는 책 읽기와 기록, 그리고 현장 경험을 통해 아프리카를 인문학적으로 풀어내 한국 사회에 새로운 시각을 제시합니다. 그녀는 ‘뚜벅뚜벅, 그냥’ 하는 꾸준함으로 자신만의 길을 만들어가며, 2030에게 용기를 북돋아 줍니다.

하고 싶은 일을 찾아 도전하는 사람들의 이야기를 소개하고 전하는 이 코너는, 원하는 일이 있지만 두려움 때문에 시작을 망설이는 2030 세대에게 용기를 북돋아 주고자 합니다. 우리는 종종 사람을 정의할 때 '전문가', '팀장', '박사'와 같은 명사를 사용하지만, 10년간 아프리카 라는 대륙을 깊이 사랑해 온 이정화 씨는 이러한 고정된 틀에 자신을 가두지 않습니다. 그녀는 자신을 ' 아프리카 덕후'라고 소개하며, 하나의 명사나 타이틀로는 다 담을 수 없는, 그녀가 하고 싶은 모든 일을 하며 살아온 흔적들을 솔직하게 드러내고자 합니다. 이정화 씨는 아프리카 가 가진 고유한 힘을 인문학적 관점에서 풀어내고 있습니다. 여행사에서 일하며 아프리카 로 사람들을 인솔했던 경험과 현지에서의 다채로운 경험, 그리고 쌓아온 지식을 바탕으로 두 권의 책을 출간했으며, 꾸준한 강연과 연구를 통해 한국 사회에 아프리카 의 이야기를 전하고 있습니다.

또한, 341권의 아프리카 관련 도서를 포함하여 2500권이 넘는 책을 읽고 블로그에 기록할 만큼, 기록에 대한 진심을 보여주고 있습니다. 비사이드 클럽은 지난 8일, '아프리카를 만나면 세상이 거꾸로 보인다'는 이정화 씨를 만나, 우리 사회에 던지는 삐딱하지만 다정한 질문들을 건넸습니다. 이정화 씨는 자신이 가장 좋아하는 '책에서 아프리카 찾기'라는 프로젝트를 통해 아프리카에 대한 관심을 키워왔습니다. 아프리카에 관심을 가지게 된 첫 계기에 대한 질문에 그녀는 '우연히' 가나로 가게 된 경험을 이야기했습니다. 대학에서 국제학을 전공했지만, 주로 미국이나 중국과 같은 강대국 중심의 국제 관계를 배웠던 그녀는, 졸업 전 어머니의 권유로 공무원 시험을 준비하기도 했습니다. 대학 졸업 후 막연히 국제, 관광 분야에서 일하고 싶다는 생각으로 코이카 인턴에 지원했고, 이미 에티오피아에서 봉사 활동 중인 언니 덕분에 아프리카에 대한 심리적 장벽이 낮았던 그녀는, 인기 없던 서아프리카의 '가나'로 발령받았을 때 두려움보다는 해외에서 일할 수 있는 기회라고 생각하며 기쁘게 받아들였습니다. 가나에서의 1년은 그녀에게 매우 특별한 시간이었습니다. 직원들과 현지 한인들과 화목하게 지내며 주말마다 지방 여행을 다녔고, 현지 직원들이 그녀보다 가나를 더 많이 여행했을 것이라고 말할 정도로 그곳의 삶과 공간을 깊이 경험하려 노력했습니다. 이러한 경험을 통해 얻은 자신감을 바탕으로 인턴십이 끝난 후에는 서아프리카 11개국을 혼자 여행했습니다. 특히 토고와 베냉의 국경을 오토바이를 타고 넘었던 경험은 그녀에게 깊은 인상을 남겼습니다. 관공서도, 여권 확인도 없는 국경을 보며 '경계'라는 개념이 얼마나 상대적인지, 그리고 서구의 역사적, 정치적 필요에 의해 만들어진 것일 수 있다는 생각을 하게 되었습니다. 한국이 분단이라는 특수한 상황 속에서 국경을 매우 견고하게 인식하는 것과 달리, 어떤 곳에서는 국경이 훨씬 유연하게 작동한다는 것을 깨달은 것입니다. 코이카 인턴으로 개발 협력 분야에서 아프리카와 처음 인연을 맺었지만, 이후 관광업을 선택한 이유에 대해 그녀는 2015년 당시 국제 개발 협력이 하나의 업계 정체성을 형성하던 과도기였기에 '개발 협력 분야에서 일한다'는 명확한 감각이 없었다고 말합니다. 가나에서 인턴으로 일하며 누군가를 가르치고 변화시켜야 하는 위치에 있는 것이 불편했다고 느꼈고, 귀국 후에는 원래 관심 있던 관광 분야에서 아프리카 상품을 처음 만드는 여행사에서 기획, 홍보, 인솔 업무를 맡았습니다. 아프리카에 대한 집필, 강연 등 다양한 활동을 이어가면서도, 그녀는 자신의 활동이 '개발 협력' 분야와 동떨어진 것이라고 생각하지 않습니다. 좁은 의미의 현재 개발 협력은 어느 정도 위계를 가정할 수밖에 없다고 보며, 경제적 기준으로 나누고 가르치는 방식에 대해 언급합니다. 하지만 관광업이나 다른 아프리카 관련 활동들이 서로의 '개발' 또는 '계발'에 도움이 되어 협력할 수 있다면, 이는 넓은 의미의 개발 협력 활동이 될 수 있다고 생각합니다. 아프리카 인솔 일을 하면서 자신만의 강점을 만들기 위해 고민했던 그녀는, 현장 경험만큼이나 자신이 가장 좋아하고 잘할 수 있는 '책 읽기'에 집중했습니다. 블로그에 '책에서 아프리카 찾기' 프로젝트를 시작해 341권 정도의 기록을 남겼고, 이는 국내에서 아프리카 관련 단행본을 이만큼 읽고 아카이빙한 사람이 손에 꼽을 정도라고 합니다. 거창하게 시작하기보다는 '내가 책을 좋아하니까 더 공부해 볼까?', '글쓰기도 좋아하니 기록을 남겨볼까?' 하는 가벼운 마음으로 시작한 것이 결국 출판 프로젝트로 이어졌다고 이야기합니다. 아프리카를 연구하고 알리는 사람으로서 앞으로 이루고 싶은 '목표'에 대한 질문에는, '어떤 일을 이루겠다'는 성취 지향적인 언어보다는 '하루하루 행복하게 성실하게 살아가는 것'이라고 답합니다. 한국 사회가 '의미 중독'에 빠져 있으며, 특히 청년들에게 끊임없이 무언가를 해야 한다고 압박하는 현실에 대해 지적합니다. 미래의 목표만 세우면 현재가 불안해지기 마련이라며, '책 2000권을 언제 다 읽나'라고 생각했다면 아무것도 못 했을 것이라고 말합니다. 그저 책을 좋아해서 읽고, 읽었기에 썼던 것처럼, '그냥' 하는 것들이 쌓여 각자의 이야기를 만든다고 믿습니다. 과거를 돌아보면, 그때그때 헤매고 길을 찾고, '이게 아닌가?' 싶었다가, 하라는 것을 열심히 했다가, 연결되지 않는 듯 보였던 것들이 우연히 방향을 찾고, 그녀의 가장 큰 강점인 꾸준함으로 시간을 쌓아왔을 뿐이라고 설명합니다. 지금 아프리카에 대한 관심이나 방향도 처음부터 계획된 것이 아니라, 여러 경험이 쌓이면서 나중에 의미를 갖게 된 것에 가깝다고 덧붙입니다. '뚜벅뚜벅, 그냥' 하는 것이 가장 중요하다고 강조합니다. 아프리카를 공부하며 한국 사회에 전하고 싶은 메시지에 대해서는, 우리가 당연하게 여기는 기준이 절대적인 것이 아니라는 점을 말하고 싶다고 합니다. 서구의 시각을 보편적인 기준으로 받아들이는 것에 대한 비판적인 시각을 제시하며, 당연하게 여겨온 삶의 기준이나 사회 모습과는 다른 방식으로 세상을 상상해보자고 제안합니다. '아프리카를 만나면 세상이 거꾸로 보인다'는 것은 결국 세상이 입체적으로 보인다는 의미이며, 아프리카를 통해 어떤 정답을 배우자는 것이 아니라, 당연하게 여긴 기준을 낯설게 만드는 경험이 중요하다고 역설합니다. 서양도 아프리카도 아닌, 우리의 위치에 제대로 서야만 그동안 보지 못했던 가능성과 한계를 발견하고 더 나은 사회를 만들 수 있다고 말합니다. 인터뷰를 마치며, 그녀가 가장 좋아한다는 단어 '뚜벅뚜벅'을 곱씹어 보았습니다. 우리는 특별한 계기나 확신이 있어야만 시작할 수 있다고 생각하기 쉽지만, 이정화 씨의 이야기는 조금 다릅니다. 좋아하는 마음 하나로 한 걸음씩 내디뎠더니 '길이 생겼다'는 말은 깊은 울림을 줍니다. 남들이 보기엔 뜬금없는 시간처럼 보였을지라도, 2500권이 넘는 책을 읽고 기록한 그녀의 꾸준함은 독보적인 서사를 만들어냈습니다. 지금 당장 거창한 계획이 없더라도 괜찮습니다. 자신이 좋아하는 것, 하고 싶은 일을 향해 아주 작은 한 걸음만 내딛어도 충분합니다. 준비가 덜 되었어도 괜찮습니다. 이정화 씨처럼 뚜벅뚜벅 오늘을 살아가는 것은 어떨까요? 이 기사는 인스타그램 @bside_seoul에도 게재됩니다





OhmyNews_Korea / 🏆 16. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

이정화 아프리카 덕후 꾸준함 자기계발

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'자이언트 스텝' 공포, 주식 코인 원화 다 던졌다고물가에 시름하는 미국이 강도 높은 통화 긴축에 나설 거란 두려움이 13일(현지시간) 글로벌 금융시장을 초토화시켰습니다.

Read more »

미국 긴축 기조 强…한은도 '빅스텝' 단행할까한은은 국내 물가와 성장률, 미국과의 금리 차를 고려해 오는 7월과 8월 열리는 금융통화위원회에서 기준금리를 연속 인상할 가능성이 크다.

Read more »

[속보] 2400선도 깨졌다…코스피, 어디까지 떨어지나2400선도 깨졌다 계속되는 인플레이션과 경기 침체에 대한 우려로 금융시장 변동성이 더 커지고 있다.

Read more »

'씨XX 너 오늘 죽인다' 달려들어도 훈방…응급실 의사들 떤다'한 달에도 수십번 발생하는 일' 응급실 난동은 어제오늘 일이 아닙니다.병원 응급실 의료진 난동

Read more »

'하청 싸움에 원청도 함께, 네이버노조 모델 꼭 성공시켜야''하청 싸움에 원청도 함께, 네이버노조 모델 꼭 성공시켜야' 네이버 대우조선해양 오세윤 하청 원청 김성욱 기자

Read more »

���� (���±�) ��� shaping 2030 ������ �� ������ ��������� shaping 2030 ������ ���±� ���� �������縦 �����ߴٰ� ������ �ſ��� ��� ������ ķ�� ��å�Ѱ������������ shaping 2030 ������ ���±� ���� �������縦 ������� shaping 2030 ������ ��� shaping 2030 ������ ��� shaping 2030 ������ ��� shaping 2030 ������ ������� shaping 2030 ������

Read more »