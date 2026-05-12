아파트라는 작은 사회의 갑질과 연대, 어느 경비원을 지키려 했던 주민의 기록

고양이 한 마리와 사소한 오해로 시작된 부당해고, 그 거대한 갑질의 벽에 맞서 한 경비원의 존엄성을 지키기 위해 3년간 투쟁한 주민 영경 씨의 가슴 뭉클한 연대 이야기입니다.

우리 사회에서 아파트라는 공간은 단순한 주거지를 넘어 계급과 권력 관계가 극명하게 드러나는 작은 사회의 축소판과 같다. 이곳에서 발생하는 갑을관계의 최전선에는 늘 누군가의 생계를 책임지는 노동자들이 서 있다. 20년 넘게 한 아파트에 거주하며 이웃들과 깊은 교류 없이 조용히 살아온 영경 씨는 어느 날, 자신의 평온한 일상을 깨뜨리면서까지 한 경비원의 삶을 지키기 위한 험난한 여정에 뛰어들었다.

그 시작은 작은 고양이 한 마리였다. 하얀 얼굴에 검은 콧수염을 가진 네로라는 이름의 고양이는 경비원 수일 씨의 따뜻한 손길 덕분에 추운 겨울을 날 수 있었다. 수일 씨는 고양이가 추위를 피할 수 있도록 경비 초소 문에 작은 틈을 만들었고, 이는 동료 경비반장의 도움으로 작은 출입구가 되었다. 하지만 이 작은 자비는 권력을 쥔 일부 입주민에게는 용납할 수 없는 행위로 치부되었다.

한 입주자 대표는 남편의 고양이 알레르기를 이유로 고양이를 치울 것을 요구했고, 급기야 초소 문에 낸 구멍이 재물손괴라는 황당한 논리를 내세워 수일 씨의 해고를 강요하기 시작했다. 이는 단순한 갈등이 아니라, 한 사람의 생존권을 사적인 감정으로 짓밟으려는 위태로운 폭력이었다. 사건은 여기서 그치지 않고 더욱 가혹한 방향으로 흘러갔다. 2023년 10월, 한 할머니가 재활용 분리수거장에서 생수병 두 개를 가져간 사건이 발생했다. 이를 본 입주자 대표는 다시 한번 관리소장에게 연락해 수일 씨를 해고하라고 압박했다.

정작 물건을 가져간 할머니는 신고하지 않은 채, 그 현장을 제대로 감시하지 못했다는 이유로 수일 씨에게 절도방조죄라는 무거운 굴레를 씌워 해고 통보를 내린 것이다. 수일 씨는 5년이라는 시간 동안 3개월 단위의 초단기 계약을 수십 번 갱신하며 묵묵히 자신의 소임을 다해온 성실한 노동자였다. 주민들의 신뢰를 한 몸에 받던 그가 단지 누군가의 심기를 거슬렀다는 이유로 일자리를 잃게 된 상황에 영경 씨는 더 이상 방관자로 남을 수 없었다. 그녀는 기자가 취재하듯, 탐정이 조사하듯 해고의 배경을 파헤치기 시작했다.

입주자대표회의와 관리소, 경비업체로 이어지는 복잡한 갑을관계의 사슬을 확인하며, 이 모든 과정이 얼마나 부당하고 체계적인 압박이었는지를 증명하기 위해 녹취록과 증거를 모았다. 영경 씨는 주민들의 탄원서를 다시 받고, 새로 선출된 입대의 회장에게 해고 철회를 강력히 요청하며 외로운 싸움을 이어갔다. 결국 지방노동위원회는 수일 씨의 해고가 부당함을 인정하고 원직 복직 판결을 내렸다. 하지만 법적인 승리가 곧바로 현실의 회복으로 이어지지는 않았다.

입주자대표회의는 판결 이후에도 미온적인 태도로 일관하며 수일 씨의 복귀를 사실상 거부했다. 영경 씨와 수일 씨는 아파트 엘리베이터에 공개질의서를 붙이고 화단에 현수막을 거는 등 주민들에게 호소했지만, 돌아온 것은 일부 주민들의 피로감 섞인 시선과 입대의 대표들의 삿대질과 모욕이었다. 경비업체는 수일 씨를 원래의 아파트가 아닌 다른 곳으로 배치하려 했으나 그마저도 무산되어, 수일 씨는 일주일 동안 회사 사무실에 아무 일 없이 앉아 있어야 하는 굴욕적인 시간을 보내야 했다. 영경 씨는 이 과정에서 깊은 내면의 성찰을 경험했다.

그녀는 1994년 첫 직장 시절, 남자 직원들의 심부름을 하던 후배들을 대신해 참외를 깎아 대리 책상에 내려놓았던 자신의 과거를 떠올렸다. 부당함에 맞서 누군가를 돕는 것은 그녀의 본성이었음을 깨달은 것이다. 또한 영경 씨는 전업주부로 살며 가족을 위해 헌신하는 과정에서 점차 사라져 가던 자신의 존재감을 수일 씨를 돕는 과정을 통해 되찾았다. 아이들이 성장하고 더 이상 자신의 손길이 절실하지 않게 되었을 때 느꼈던 상실감은, 누군가에게 꼭 필요한 존재가 되고 싶다는 갈망으로 변했다.

수일 씨라는 한 인간의 존엄성을 지키기 위해 투쟁하며 그녀는 스스로가 살아있음을 느꼈고, 서로가 서로에게 필요한 존재가 될 때 비로소 우리는 소멸하지 않는다는 진리를 깨달았다. 비록 수일 씨는 끝내 원래의 아파트로 돌아오지 못했고 그의 어깨는 여전히 처져 있었지만, 영경 씨는 그가 억울함을 가슴 속에만 묻어두지 않고 글로 써 내려갈 수 있도록 격려했다. 이는 단순히 한 명의 노동자를 구제하려는 시도를 넘어, 우리 사회의 보이지 않는 계급 구조와 갑질 문화에 던지는 작은 저항이자, 인간과 인간이 맺을 수 있는 가장 순수한 형태의 연대였다.

서로의 아픔을 알아보고 손을 맞잡은 두 사람의 이야기는, 거대한 시스템 속에서 소외된 작은 개인들이 어떻게 서로를 통해 치유되고 성장할 수 있는지를 보여주는 가슴 아픈 기록이자 희망의 증거가 되었다





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