아트선재센터 고이즈미 메이로 개인전, 전쟁 가해의 기억과 사회적 망각을 묻다

서울 종로구 아트선재센터에서 열리는 고이즈미 메이로 개인전은 일본군 증언과 불의 상징을 통해 사회적 망각을 다룹니다. 네 전시는 12월6일과 12월27일까지 이어집니다.

서울 종로구 아트선재센터 3층에서는 일본 작가 고이즈미 메이로 의 개인전 ' 고이즈미 메이로: 불, 어느 아카이브'가 열리고 있습니다. 이 전시는 고이즈미 메이로 의 국내 첫 미술관 개인전으로, 과거의 역사가 집단적 기억에서 서서히 지워지는 '사회적 망각'에 주목합니다.

전시의 출발점은 영상 '증언의 천사들'(2019)입니다. 이 영상에는 중일전쟁에 참전한 일본군 곤도 하지메(1920~2021)가 자신과 부대가 저지른 민간인 학살과 성폭력을 뒤늦게 털어놓는 증언이 이어집니다. 듣기 힘든 고백이 화면을 채우는 구성입니다.

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곤도 하지메의 증언이 재현되는 방식

곤도 하지메의 증언은 일본 청년 11명이 그의 말을 외워 도쿄 거리에서 다시 말하는 장면으로 이어집니다. 아트선재센터는 이 재현 영상을 가해의 기억이 전달되는 통로로 보여줍니다.

곤도 하지메는 총알이 사람의 몸을 얼마나 뚫고 나가는지 시험하려고 민간인들을 열 명씩 세웠다는 기억을 전합니다. 그러나 99세에 촬영한 인터뷰에서 그는 그 기억을 상당 부분 잃은 상태였습니다.

자신의 증언을 되짚던 곤도 하지메는 끝내 눈물을 흘리며 사죄합니다. 그는 용서받지 못할 것이라는 말도 남깁니다. 기억의 빈자리와 뒤늦은 고백이 한 화면에 함께 담깁니다.

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노병의 모니터 곁에 놓인 커다란 두 화면에는 일본 청년 11명이 증언을 외워 도쿄 거리에서 말하는 영상이 펼쳐집니다. 이들은 말을 잇지 못하고 멈췄다가 다시 시작하거나 같은 대목을 반복합니다.

전쟁을 겪지 않은 이들의 입에서 가해자의 고백이 흘러나오는 장면은 불편하고 먹먹하게 다가옵니다. 작가 고이즈미 메이로는 '언제든 다시 일어날 수 있지만 다시는 일어나서는 안 되는 사건인 만큼 여러 곳에서 이 작품을 보여주고 싶었다'고 말했습니다.

비의와 프로메테우스가 잇는 불의 상징

고이즈미 메이로의 신작 '비의'(2026)와 VR 작품 '불을 가져오는 프로메테우스'(2023)는 불이라는 주제로 전쟁의 기억과 기술의 미래를 잇습니다. 두 작품은 과거의 폭력과 앞으로의 변화를 한 전시 안에서 함께 살펴보게 합니다.

자동차 엔진에 사람의 팔다리가 뒤엉킨 신작 '비의'(2026)는 더 큰 힘을 얻으려는 인간의 욕망을 떠올리게 합니다. 기계와 신체가 한데 얽힌 이미지는 힘을 향한 집착이 무엇을 망가뜨리는지 묻습니다.

VR 작품 '불을 가져오는 프로메테우스'(2023)는 기술이 몸과 감각을 바꿔 놓을 미래로 시선을 옮깁니다. 관객은 가상의 공간에서 인간의 감각이 재구성되는 가능성을 체험하게 됩니다.

문명을 일으키고 파괴하기도 하는 불은 이 전시에서 전쟁의 기억과 기술의 미래를 잇는 고리로 작동합니다. 고이즈미 메이로는 과거의 역사와 현재의 기술을 같은 상징으로 묶어 관객에게 제시합니다.

아트선재센터 네 전시가 묻는 몸과 공간

아트선재센터는 지하 극장에서 옥상 정원까지 네 전시를 한꺼번에 열었습니다. 이 전시들은 기억과 몸, 공간과 시간을 새롭게 감각하게 한다는 공통점을 지닙니다.

2층 '최하늘: 이갈이'는 당연하게 여겨 온 내 몸에 대해 묻습니다. 퀴어 작가 최하늘은 몸을 둘러싼 욕망과 규범을 조각으로 탐구해 왔고, 이번 전시에서도 같은 질문을 이어갑니다.

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이번 전시는 잠들기 직전의 경련, 취객의 비틀거림, 몽유병처럼 의식의 통제를 벗어나는 몸에 주목합니다. '죽는 중' 연작의 조각은 모터에 의해 들어 올려졌다가 바닥으로 거칠게 떨어집니다.

또 다른 몸은 20m 레일을 따라 전시장을 천천히 가로지릅니다. 몸 안의 장기를 병풍처럼 펼친 '학대의 풍경'(2025)은 해부학을 충실히 따르는 대신 몸의 파편을 산맥과 물길 같은 풍경으로 바꾼 '엉터리 해부학'입니다.

관객도 어떤 불편을 감수하게 됩니다. 거대한 부채꼴 좌대가 다가서는 길을 막아 크게 돌아야 하고, 눈부시게 밝은 공간에서는 조각을 보는 자신도 누군가에게 보여지게 됩니다.

1층과 한옥, 옥상 정원으로 이어지는 7인전 '버티컬즈'는 수직성에 주목합니다. 직립한 신체나 기념비, 고층 건물처럼 수직이 힘과 권위, 남성성을 상징해 왔다는 데서 출발합니다.

전시는 여성과 퀴어의 감각으로 조각과 건축에 담긴 수직성을 다시 살펴봅니다. 작품들은 수직의 축을 기울이고 뒤집고 매달고 해체하며, 홀로 꼿꼿이 버티는 대신 서로 기대고 지탱하며 서는 가능성을 보여줍니다.

지하 아트홀의 '2mc1dj: 사건 볼륨 3'은 화면 없는 영화입니다. 김희천, 이하령, 홍승택이 가상의 언더그라운드 클럽 '웨이츠'를 배경으로 만든 세 편의 사운드극으로, 약 96분 동안 관객은 소리만으로 장면을 그리게 됩니다.

'사건 볼륨 3'은 12월6일까지 오후 2시와 4시에 상영되며, 나머지 세 전시는 12월27일까지 관람할 수 있습니다. 관람을 계획하는 시민이라면 상영 시간과 종료일을 미리 확인하는 것이 좋습니다.