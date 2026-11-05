아토피 피부염 치료 혁신, 정밀 표적 치료제로 삶의 질 회복 기대

국내 아토피 환자 99만 명 시대, 제2형 염증 표적 생물학적 제제와 JAK 억제제 도입으로 중증 환자 삶의 질이 혁신적으로 개선되고 있다.

만성 아토피 피부염 은 단순한 피부 증상을 넘어 수면 장애와 우울감, 대인기피증 등 심각한 심리적 고통을 유발하는 난치성 질환으로 자리 잡았습니다. 최근 국내 아토피피부염 환자 수는 2019년 94만 9990명에서 2025년 99만 8540명으로 증가했으며, 특히 20세 이상 성인 환자는 같은 기간 동안 약 37%나 늘었습니다.

전체 환자 약 77%인 76만 7205명이 청소년 및 성인인 만큼, 사회적 활동이 활발한 연령층에서의 질병 부담이 커지고 있습니다. 이 질환은 피부 장벽 기능 약화와 면역 체계의 과잉 반응이 복합적으로 작용하여 호전과 악화를 반복하며, 재발을 완전히 차단할 수 있는根治法이 아직 부재한 상태입니다.

Also read 국제학술지 네이처 “LK-99, 초전도체 아니다”

가려움-긁기 악순환과 면역 반응 메커니즘

아토피 피부염 환자가 겪는 가장 큰 고통은 '가려움-긁기 악순환'으로 이어지는 극심한 불편함입니다. 참을 수 없는 가려움으로 피부를 긁으면 피부 장벽이 더 무너지고, 이로 인해 염증 물질이 대량 방출되며 가려움은 더욱 심해지는 악순환이 반복됩니다. 중증 환자의 경우 평균 연간 192일, 즉 일년의 52.6% 동안 증상이 재발하여 일상생활을 지속하기 어렵게 만듭니다.

아주대병원 피부과 장용현 교수는 아토피 피부염이 면역력이 약해서 생기는 병이 아니라, 과도하게 활성화된 면역 체계가 피부 염증과 말초 신경 자극을 유발하는 질환이라고 설명합니다. 이 악순환의 중심에는 인터루킨-4(IL-4), 인터루킨-13(IL-13), 인터루킨-31(IL-31) 등 면역세포가 분비하는 제2형(Type 2) 염증 사이토카인이 위치해 있습니다.

Advertisement

정밀 표적 치료제 도입으로 치료 패러다임 전환

과거에는 항히스타민제나 스테로이드, 전신 면역억제제 등 임시방편적인 증상 완화나 무차별적 면역 억구에 의존했습니다. 사이클로스포린과 같은 전신 면역억제제는 효과는 있었으나 고혈압이나 신장 독성 같은 부작용 우려로 장기 사용이 제한적이었습니다. 그러나 최근 생물학적 제제와 경구용 야누스키나제(JAK) 억제제가 잇따라 도입되며 치료 선택의 폭이 크게 넓어졌습니다.

생물학적 제제는 주사제 형태로 세포 외부에서 염증을 유발하는 특정 수용체나 사이토카인을 직접 결합해 무력화시키는 방식입니다. 장기 투여 시 안전성이 우수하여 소아·청소년이나 장기적인 관리가 필요한 환자들에게 널리 쓰이고 있습니다. 반면 JAK 억제제는 세포 내부에서 염증 신호를 전달하는 '야누스키나제(JAK)' 효소를 선택적으로 차단하여 여러 염증 경로를 동시에 신속히 차단합니다.

중증도 평가와 맞춤형 치료 접근 전략

치료법 결정 시 가장 중요한 판단 기준은 발병 시기보다는 아토피피부염이 얼마나 심하게 나타나는지 즉 '중증도'입니다. 경증·중등도·중증으로 나누며 EASI(습진 중증도 평가 지수) 등을 활용해 평가합니다. 국내 중등도-중증 환자 비율은 2002년 30.9%에서 2019년 39.7%로 증가했습니다.

장용현 교수는 얼굴이나 목, 손 등 노출 부위 습진이 심하거나 즉각적인 가려움증 해소가 시급한 환자, 주사제에 거부감이 있는 경우 JAK 억제제를 고려할 수 있다고 조언합니다. 지속적이고 예측 가능한 안전성을 선호할 때는 생물학적 제제가 강점을 갖는 만큼, 환자 개개인의 병변 특성과 생활 환경에 맞춘 정밀한 맞춤형 치료가 필수적입니다.

Advertisement

통합적 진료 체계 구축과 향후 과제는

중증 환자들도 일상생활에 지장이 없을 정도로 증상이 조절될 수 있게 되었지만, 치료의 끝은 아닙니다. 염증 조절을 넘어 피부에 얼룩덜룩하게 남는 과색소침착이나 잔여 염증, 흉터, 피부 장벽 손상 등에 대한 환자의 필요를 의료계가 해결해야 한다는 지적이 제기됩니다. 장 교수는 약물 치료 이후 겪는 피부 변형과 생활습관 관리까지 포괄적으로 돌보는 통합적 진료 체계가 필요하다고 제언합니다.

새로운 치료제들이 환자에게 준 가장 큰 선물은 '나도 치료될 수 있다'는 믿음을 제공했다는 점입니다. 환자들이 '내 삶이 완전히 달라질 수 있다'는 희망을 품고 전문의와 긴밀히 소통하며 꾸준히 치료를 이어가야 한다고 강조합니다. 향후에는 증상 관리뿐만 아니라 피부 미적 개선과 심리적 회복까지 포함하는 종합적인 치료 시스템이 요구되고 있습니다.