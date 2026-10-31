아제르바이잔 히잡 금지, 튀르키예 외교 마찰과 세속주의 논란

아제르바이잔의 학교 히잡 금지령이 튀르키예와의 외교 마찰을 빚고 있다. 세속주의 수호를 주장하는 정부와 종교의 자유를 요구하는 시민, 그리고 지역 강대국들의 이해관계가 교차하고 있다.

아제르바이잔 의 학교 내 히잡 착용 금지령이 국내외에서 거센 논란을 불러일으키고 있다. 최근 레바논 베이루트에서 열린 시위를 시작으로 아제르바이잔 내부에서도 학생들과 시민들의 항의가 이어지고 있다. 이번 조치는 이슬람 국가임에도 불구하고 엄격한 세속주의 원칙을 고수해 온 아제르바이잔 정권이 취한 조치로, 단순한 복장 규정을 넘어 지역의 지정학적 관계와 이념적 대립을 드러내는 계기가 되고 있다.

아제르바이잔 학교 히잡 금지령 시행 배경

아제르바이잔 내각은 지난달 학생 교복 규정 개정안을 발표했다. 국영 통신 에이피에이(APA)에 따르면, 이는 세속주의 원칙을 반영한 통일된 복장 규정을 마련하기 위함이다. 학교 내 종교적 복장을 금지하겠다는 취지로, 히잡을 지목하지는 않았으나 사실상 히잡 금지령으로 해석되고 있다.

Also read '직장에서 쓰러지고 나서야 비타민 D가 부족하다는 걸 알았어요' - BBC News 코리아

이달부터 이 규정은 교사들에게도 적용된다. 히잡을 착용한 여학생이나 교사가 학교에 입학하거나 등교하는 것을 교문 앞에서 막는 사례가 발생하며 갈등이 격화됐다. 이에 반발한 학생들은 손팻말을 들고 시위를 벌였고 수업 거부 운동에 나섰으며, 종교의 자유를 억압하는 행위라고 강력히 항의했다.

이에 친정부 매체들은 "일부 세력이 교복 문제를 이념적 대립으로 끌고 간다"고 보도하며 학생들의 시위를 비판했다. 아제르바이잔은 1991년 소련으로부터 독립한 유라시아 내륙 캅카스 지역 국가로, 면적은 8만6600㎢이고 인구는 1천만 명을 약간 넘는다.

인구의 97%가 무슬림이지만, 국가 이념은 뚜렷한 세속주의에 기반을 두고 있다. 헌법에 세속국가임을 명문화했으며 국가 교육의 세속주의 원칙도 명시하고 있어, 당국은 교복 규정이 정당하다고 주장한다. 2010년대 초반부터 2012년까지도 비슷한 제한 조치로 시위가 발생한 바 있으나, 공교육에 종교가 개입될 경우 세속주의가 훼손될 수 있다는 우려는 여전히 상존한다.

Advertisement

에르도안과의 외교 마찰과 지정학적 대립

이번 히잡 금지령은 아제르바이잔과 튀르키예 간의 외교적 마찰로 비화되었다. 튀르키예 역시 현대 공화국 건립 이후 세속주의를 내세워 왔으나, 2000년대 이후 이슬람 정치세력이 성장했다. 레제프 타이이프 에르도안 현 대통령은 집권한 뒤 이슬람 정체성을 강조하며 세속주의 진영을 탄압해 왔다.

에르도안 대통령은 지난 9월23일 유엔 총회 연설에서 "무슬림 여성 차별이 점점 많아지고 있다"고 주장하며 아제르바이잔의 조치를 비판했다. 그의 보좌관은 소셜미디어에 이 같은 교복 규정을 "용납할 수 없는 조치"라고 적었다. 이스탄불에서는 아제르바이잔 영사관 앞에서 항의 집회가 열리기도 했다.

아제르바이잔은 즉각 반발했다. 집권당은 "비난을 멈추지 않으면 양국 관계가 손상될 것"이라는 성명을 발표했다. 양국은 튀르크계 언어와 문화 공동체라는 정서적 토대를 공유하며 현 대통령의 아버지 헤이다르 알리예프가 "한 민족, 두 국가"라고 표현할 정도로 밀접한 관계였다.

2020년 아르메니아와의 전쟁에서 튀르키예의 도움을 받았고, 이듬해에는 '슈샤 선언'으로 상호 군사 지원을 문서화했다. 무인기 등 무기 공급과 합동 훈련도 꾸준히 이어져 온 양국 관계에서 이번 사건은 큰 파장을 일으키고 있다.

에너지 협력과 나흐치반 회廊 문제

아제르바이잔과 튀르키예의 관계는 군사 안보 외에도 에너지 협력에서 깊게 얽혀 있다. 튀르키예는 에너지 수입국이고 아제르바이잔은 수출국으로, 바쿠-트빌리시-제이한(BTC) 송유관과 트랜스아나톨리아가스관(TANAP)을 통해 아제르바이잔의 카스피해 에너지 자원이 튀르키예와 유럽으로 공급된다.

2019년 11월30일 튀르키예 국경 지역에서 열린 TANAP 개통식에는 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령과 일함 알리예프 아제르바이잔 대통령이 함께 참석했다. 두 나라는 에너지 회랑을 잇는 구상도 가지고 있다.

아제르바이잔의 나흐치반 지역은 아르메니아를 사이에 두고 본토와 단절되어 있다. 아제르바이잔 정부는 나흐치반을 연결하는 '잔게주르 회랑'을 만들어 역내 경제지대로 만들려는 계획을 세웠다. 이 회랑이 개통되면 바쿠에서 튀르키예까지 이어지는 거대한 수송로가 완성된다.

Advertisement

아제르바이잔은 이 일대를 단순 수송로가 아닌 유럽으로 이어지는 국제 에너지 회랑이자 '녹색에너지 교량'으로 키우고 싶어 한다. 하지만 히잡 문제와 관련되어 튀르키예와의 관계가 불편해지면서 이러한 경제 회랑 구상에도 빨간불이 켜질 수 있다는 우려가 나오고 있다.

이스라엘 관계와 이란의 경계 심화

아제르바이잔의 외교는 이스라엘과의 친밀한 관계 때문에 이란과의 마찰을 심화시키기도 한다. 아제르바이잔은 독립 이래 30년 이상 이스라엘과 에너지와 무기의 교환을 축으로 긴밀한 관계를 유지해 왔다.

최근 몇 년 간 이스라엘 석유 수요의 40~60%를 공급했고, 무기 수입의 70% 가까이를 이스라엘에 의존했다. 아르메니아와의 전쟁에서도 이스라엘제 무기를 활용했으며, 러시아 의존도를 줄이는 데에도 도움이 되었다. 이란은 아제르바이잔이 이스라엘 정보기관들의 거점이 되고 있다고 비난해 왔다.

튀르키예와의 관계에서도 이스라엘 문제는 잠재적 균열 요인으로 작용한다. 튀르키예는 가자 학살 이후 이스라엘을 맹비난하고 교역을 끊은 반면, 아제르바이잔은 올 초 이스라엘 경제사절단을 맞았다.

유엔 총회에서 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 연설할 때 이슬람권 국가 대부분이 항의 표시로 장소를 떠났지만, 아제르바이잔 대표는 자리에 남았다. 이후 튀르키예 소셜미디어에서 아제르바이잔을 겨냥한 비난이 급증했다. 중동 매체 알모니터는 히잡 하나로 아제르바이잔이 튀르키예와 이스라엘 양쪽과 맺어온 불편한 동맹 관계가 시험대에 올랐다고 분석했다.

이번 히잡 금지령은 단순한 종교 문제를 넘어, 권력 유지와 체제 단속용이라는 비판도 받는다. 이란과 튀르키예 사이에 끼인 아제르바이잔이 양국 모두의 종교적 영향력을 경계하며 취한 조치라는 해석도 나온다. 일함 알리예프 대통령은 여당 전당대회에서 "이념적 도발로부터 스스로를 지켜야 한다"며 "인접국에서 활동하는 아제르바이잔어 매체"를 비판하기도 했다.

아제르바이잔은 시아파가 절반이 넘지만, 당국은 이란의 종교적 영향력을 예의주시해 왔다. 히잡 문제를 통해 드러난 내부 갈등과 외부 외교적 마찰은 아제르바이잔이 어떤 방향으로 나아가야 할지 복잡한 선택지를 던지고 있다.