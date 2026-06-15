아이티 갱단 폭력과 납치 사태, 유엔 인권대표가 국제 진압 요구

아이티에서 무장 갱단에 의한 폭력과 납치 사건이 급증하고 있다. 유엔 인권대표는 강력범죄 척결과 '갱단 진압부대' 신속 가동을 촉구했으며, 유엔은 연말까지 5500명 규모의 다국적 군경 투입을 계획하고 있다. 고위 공직자 납치 사건은 조직적인 계획과 내부 협력 가능성을 시사한다.

지난달 21일, 아이티 수도 포르토프랭스의 한 주택가에서 아이티 경찰이 장갑차를 타고 순찰을 돌고 있었다. 아이티 전역에서 무장 갱단의 폭력 사태가 빈번히 발생하면서 국가의 기본 기능이 심각하게 마비된 상황이다.

연합뉴스가 입수한 자료에 따르면, 올해 들어 아이티 전역에서만 수천 명이 사망하거나 부상을 입었으며, 납치 피해자도 다수 발생했다. 유엔 인권 최고대표인 폴커 투르크는 15일(현지시간) 스위스 제네바에서 열린 제62차 유엔인권이사회에서 "올해 초부터 진행된 갱단 폭력으로 아이티에서 최소 2300명이 숨지고 1100명이 다쳤으며 99명이 납치됐다"라고 밝히며 현장의 비극을 고발했다. 투르크 대표는 강력범죄 척결과 동시에 국제 인권법을 준수하는 '갱단 진압부대(GSF)'를 신속히 현지에 배치할 것을 촉구했다.

현재 유엔은 치안 회복을 위해 연말까지 5500명 규모의 다국적 군경을 단계적으로 투입하는 계획을 진행 중이다. 아이티에서 납치 사건은 최근 더욱 잦아지고 있다. 지난 11일, 아이티 경찰 내부감찰 책임자를 겸임하고 있는 국방부 내각국장 자메스 부아야르는 포르토프랭스의 비교적 안전한 지역으로 평가받던 부르동에서 괴한들에게 피해를 당해 납치되었다. 부아야르 국장은 지난 몇 년간 아이티에서 납치된 고위 공직자 중 최고 수준의 인물로, 그의 납취는 조직적인 계획과 내부 협력자가 있었을 가능성을 시사한다.

국제위기그룹(ICG)의 연구원 디에고 다 린은 "고위 관리는 평소 철저한 경호를 받기 때문에 이번 사건은 치밀하게 설계된 것이며, 경호 조직 내부의 배신이 있었을 가능성이 크다"라고 분석했다. 최근 아이티의 갱단들은 당국의 압박을 무력화하고 몸값을 올리기 위해 공직자를 표적으로 삼은 납치 작전을 빈번히 감행하고 있다. 유엔 통계에 따르면 지난해 아이티 내 납치 사건은 1268건에 달한다. 아이티 전역을 장악하고 있는 갱단 연합체 '비브 앙상블'은 현재 수도의 70% 이상을 통제하고 있으며, 약탈, 성폭행, 납치 등을 일삼아 세력을 전국으로 확장하고 있다.

이러한 무법천지 상황에 대응하기 위해 유엔 사무총장 안토니우 구테흐스는 16일 아이티를 방문해 폭력 사태 피해자들과 연대하고 현지 교민 및 주민들을 위로할 계획이다. 구테흐스 사무총장은 현지에서 국제사회와 협력해 신속한 치안 회복과 인도주의적 지원을 확대하겠다는 의지를 표명했다. 이와 같은 국제사회의 지속적인 압력과 지원이 아이티의 폭력 사태를 종식시키는 데 중요한 전환점이 될 것으로 기대된다





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아이티 갱단 폭력 납치 사건 유엔 인권 국제 진압 부대

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