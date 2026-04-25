아이유, 변우석 주연 ‘21세기 대군부인’, 시청률·화제성·글로벌 지수 모두 휩쓸다

MBC 금토드라마 ‘21세기 대군부인’이 국내외에서 폭발적인 인기를 얻으며 흥행을 입증하고 있습니다. 시청률, 화제성, 글로벌 OTT 순위 등 모든 지표에서 1위를 차지하며 드라마의 성공적인 흥행을 보여주고 있습니다.

배우 아이유 와 변우석 이 주연을 맡은 드라마 ‘ 21세기 대군부인 ’이 국내외를 휩쓸며 뜨거운 흥행세를 이어가고 있습니다. 이 드라마 는 21세기 대한민국이라는 현대적인 배경 속에서 입헌군주제를 설정, 신분과 사랑에 얽힌 두 남녀의 운명적인 로맨스를 그리고 있습니다.

재벌이지만 평민 신분의 여자와 왕의 아들이지만 모든 것을 가질 수 없는 남자의 이야기는 시청자들에게 신선한 재미와 깊은 감동을 선사하며 폭발적인 반응을 얻고 있습니다.

‘21세기 대군부인’은 첫 방송 이후 꾸준히 시청률 상승세를 보이며 괄목할 만한 성과를 거두고 있습니다. 특히 5회 방송에서는 수도권 10.9%, 전국 10.6%, 2054 시청층 4.3%의 시청률을 기록하며 금요일 방송 프로그램 중 압도적인 1위를 차지했습니다. 이는 MBC 금토 드라마 역대 시청률 순위에서도 7위에 해당하는 기록으로, 앞으로의 시청률 상승 가능성을 더욱 높이고 있습니다. 드라마의 성공적인 흥행은 단순히 시청률에만 국한되지 않습니다.

굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex)가 발표한 TV-OTT 드라마 화제성 순위에서 뉴스, SNS, 동영상 등 모든 지표를 석권하며 2주 연속 1위를 차지하는 등 화제성 면에서도 독보적인 위치를 점하고 있습니다. 아이유와 변우석은 출연자 화제성 부문에서도 3주 연속 1위와 2위를 차지하며 드라마의 인기를 견인하고 있습니다. 특히 TV-OTT 드라마 요일별 화제성 순위에서 금토 부문 1위를 기록하며 88.49%라는 압도적인 점유율을 보여주었습니다. 이러한 국내에서의 성공은 글로벌 시장에서도 이어지고 있습니다.

‘21세기 대군부인’은 디즈니+를 통해 전 세계에 방영되며 글로벌 시청자들의 마음을 사로잡고 있습니다. 플릭스패트롤 기준으로 디즈니+ 톱10 TV쇼 부문에서 글로벌 6위에 오르는 쾌거를 이루었으며, 총 37개국에서 TOP10에 진입하는 놀라운 성과를 거두었습니다. 한국, 일본, 대만에서는 1위를 차지했으며, 페루 2위, 아르헨티나 5위, 미국 6위 등 다양한 국가에서 높은 순위를 기록하며 글로벌 팬덤을 형성하고 있습니다. 드라마의 인기와 함께 중국 내 불법 시청에 대한 이슈도 화제가 되고 있습니다.

디즈니+가 중국에서 공식적으로 서비스되지 않음에도 불구하고 중국 누리꾼들이 불법적인 경로를 통해 드라마를 시청하고 리뷰를 남기는 현상이 발생하고 있습니다. 서경덕 성신여대 교수는 중국 최대 포털 바이두에서 ‘21세기 대군부인’을 검색하면 무료 시청 사이트를 쉽게 찾을 수 있다는 점을 지적하며 중국 내 불법 시청 문제의 심각성을 강조했습니다. 이러한 불법 시청에도 불구하고 드라마의 인기가 지속되는 것은 ‘21세기 대군부인’이 가진 매력과 완성도가 뛰어나다는 것을 증명하는 것이라고 볼 수 있습니다.

앞으로 ‘21세기 대군부인’이 보여줄 더욱 눈부신 활약과 글로벌 흥행에 대한 기대감이 높아지고 있습니다





maekyungsns / 🏆 15. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

아이유 변우석 21세기 대군부인 드라마 시청률 화제성 글로벌 디즈니플러스

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

李지지율 67%…‘평택’ 조국 28%·‘부산’ 한동훈 23% “좋게본다” [한국갤럽]한국갤럽이 지난 21∼23일 전국 만 18세 이상 1001명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령의 직무수행에 관한 긍정 평가는 67%로 집계됐다. 6·3 지방선거와 함께 치러질 국회의원 보궐선거에 조국 조국혁신당 대표가 경기 평택시을, 한동훈 전 국민의힘 대표가 부산 북구갑 출마를 선언한 데 대한 여론조사 결과도 공개됐다. 한 전 대표 출마를 두고는 ‘좋게 본다’ 23%, ‘좋지 않게 본다’ 49%, 의견 유보 28%라는 응답이 나왔다.

Read more »

안성재 ‘모수’ 와인 바꿔치기 폭로 고객 “식사 초대 거절, 보상 안 바라”안성재 셰프가 운영하는 파인다이닝 레스토랑 ‘모수 서울’에서 ‘와인 바꿔치기’를 당했다고 폭로했던 고객 A씨가 '모수 측으로부터 직접 사과를 받았다'고 밝혔다. A씨는 지난 18일 저녁 모수에서 식사한 뒤 21일 모수 측에 연락해 사건 경위 확인을 요청했고 모수 측은 내부 확인을 거쳐 A씨에게 사과했다고 한다. 이어 '모수 측이 제가 작성한 글 내용에 대해 ‘모두 사실이며 변명의 여지가 없다’고 사과했다'며 '식사 초대 제안도 받았지만 보상을 바란 게 아니고 설령 식사를 하더라고 본인 및 일행, 서비스를 해주시는 분들 모두 불편할 수 있어 거절했다'고 밝혔다.

Read more »

‘6분 완충’ ‘1500㎞ 주행’…베이징 모터쇼서 괴물 배터리 쏟아져단 6분27초. ‘오토 차이나 2026’(베이징 모터쇼) 개막 사흘 전인 지난 21일. 전기차 배터리 세계 1위 기업 CATL이 경악스러운 성능의 전기차 배터리를 공개했다. 자사 기술력을 과시하는 ‘테크 데이’ 행사에서 공개한 리튬·인산철(LFP) 기반 3세대 ‘선싱(

Read more »

21년 역사의 종말? 한국인 프리미어리거 시대 위기에 놓이다박지성 이후 21년간 이어져 온 한국인 프리미어리그 시대가 울버햄프턴의 강등 위기와 함께 종말을 맞이할 수 있다는 분석. EPL 진출 흐름 변화, 구단 영입 정책 변화, 유망주 육성 시스템 부재 등 복합적인 원인이 작용하고 있다.

Read more »

십시일반의 기적은 이뤄질까…납품업체들의 ‘초록마을’ 구출 작전[주간경향] 4월 21일 오전 10시 서울 동대문구 장안동의 친환경·유기농 식품 전문점 ‘초록마을’ 매장. 단골 주모씨(41)가 매장에 진...

Read more »

다카이치 야스쿠니 정치학... '헤어질 결심'은 과연 치외법권인가다카이치 사나에 일본 총리가 4월 21일 야스쿠니 신사에 공물을 봉납한 바로 그날, 일본 내각은 살상무기 수출을 전면 허용하는 방침을 각의 결정했다. 다카이치 총리는 직접 참배는 자제했지만 '내각총리대신' 명의로 공물을 봉납해 보수 지지층에게 신호를 보냈다. 자민당 316석, 유신회 36석 총 352석의 거대 여당을 배...

Read more »