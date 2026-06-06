아이와 함께 걷는 자연의 길 베이비하이킹클럽이 만드는 새로운 육아 문화

정상 정복보다 아이와의 시간을 소중히 여기는 베이비하이킹클럽의 활동과 아기 동반 산행의 가치 및 실전 팁을 상세히 소개합니다.

서울 불암산 애기봉 정상에 오르면 조금은 특별한 풍경을 마주하게 됩니다. 화려한 등산복을 입고 정상을 정복했다는 성취감에 젖어 인증 사진을 찍는 일반적인 등산객들의 모습 대신, 작은 고깔모자를 쓴 아이들을 중심으로 부모들이 모여 환한 미소와 박수를 보내는 장면이 펼쳐집니다.

어른들이 시원한 산바람에 땀을 식히는 동안, 아이들은 발밑의 작은 돌멩이 하나에 집중하거나 이름 모를 풀잎을 만지며 저마다의 방식으로 자연을 탐색합니다. 이곳은 국내 유일의 아기 동반 등산 커뮤니티인 베이비하이킹클럽, 이른바 베하클 회원들이 모이는 곳입니다. 2024년 9월에 첫발을 뗀 이 모임은 짧은 시간 안에 네이버 카페 회원 수 2200명을 돌파하며 폭발적인 성장을 이루었습니다. 서울과 경기권을 넘어 이제는 전국적인 소모임과 원정 산행으로 그 범위를 넓혔으며, 정기모임을 통해 모은 기부금으로 377그루의 나무를 식재하는 등 환경 보호와 사회 환원 활동까지 병행하고 있습니다.

베하클의 오언주 클럽장은 이 모임의 본질이 단순히 산을 오르는 것에 있지 않다고 강조합니다. 아이가 아주 어릴 때부터 자연과 친해지며 성장하는 환경을 만들어주고, 동시에 육아라는 고된 여정 속에서 부모들이 신체적, 정신적 에너지를 회복할 수 있도록 돕는 것이 핵심입니다. 많은 양육자가 출산 후 활동 반경이 급격히 좁아지는 경험을 합니다. 체력은 저하되고 일상의 모든 중심이 아이에게 맞춰지면서, 과거에 즐겼던 취미나 여행이 마치 거대한 도전처럼 느껴지게 됩니다.

오 클럽장 역시 같은 고민을 했지만, 직접 아이와 함께 낮은 산부터 오르기 시작하며 깨달음을 얻었습니다. 바람 소리와 나뭇잎의 흔들림, 흙길의 감촉과 계절의 변화를 온몸으로 느끼는 아이의 모습을 보며, 부모 역시 육아로 인해 좁아졌던 세계가 다시 넓어지는 감각을 되찾게 된 것입니다. 이러한 개인적인 경험은 많은 부모에게 용기를 주기 위한 커뮤니티의 결성으로 이어졌습니다. 베하클이 추구하는 산행의 가치는 정복이 아닌 공유에 있습니다.

이들은 높은 산을 빠르게 오르는 것보다 아이의 표정과 가족이 함께 걷는 시간 자체에 더 큰 의미를 둡니다. 이를 위해 베하클은 아이 동반 기준에 따라 산행 코스를 세밀하게 분류하여 운영합니다. 유모차 이동이 가능한 코스, 아기띠를 사용하기 적합한 코스, 혹은 등산캐리어가 권장되는 코스 등으로 나누어 초보 부모들도 부담 없이 도전할 수 있는 가이드를 제공합니다. 여기서 가장 중요한 원칙은 바로 안전입니다.

클럽의 슬로건인 아이와의 작은 모험이라는 말은 위험한 도전이 아니라, 아이와 부모가 각자의 속도에 맞춰 자연을 경험하는 과정을 의미합니다. 따라서 정상 도달은 절대적인 목표가 아니며, 아이의 컨디션이 좋지 않다면 언제든 중간에 하산하는 것을 성공적인 산행으로 간주하는 유연한 문화를 가지고 있습니다. 아이와 함께하는 산행은 준비 과정부터 세심함이 필요합니다. 단순히 산의 높이를 확인하는 것이 아니라 길의 완만함, 쉼터의 유무, 화장실 및 주차장과의 거리, 안전한 이동 경로 등을 종합적으로 살펴야 합니다.

특히 아이의 수면 시간, 식사 주기, 기저귀 상태 등 컨디션 관리가 최우선입니다. 준비물 또한 다양합니다. 아기띠나 등산캐리어는 기본이며, 급격한 기온 변화에 대비한 바람막이와 여벌 옷, 기저귀와 물티슈, 아이를 위한 간식과 물이 필수적입니다. 또한 부모의 체력 관리 역시 매우 중요합니다.

아이의 무게와 각종 짐을 모두 짊어져야 하기에, 처음부터 무리한 코스를 선택하기보다 부모의 체력보다 한 단계 낮은 난이도의 코스를 선택하는 것이 현명합니다. 베하클 회원들은 함께하는 동료들이 있다는 사실만으로도 운동에 대한 동기부여를 얻으며, 꾸준한 산행을 통해 출산 후 저하된 체력을 서서히 회복해 나가고 있습니다. 특히 매월 불암산 애기봉에서 열리는 생일 축하 산행은 베하클의 정체성을 보여주는 상징적인 행사입니다. 키즈카페나 식당 같은 전형적인 공간이 아니라, 탁 트인 자연 속에서 바람과 나무, 그리고 동료 가족들의 축하 속에 아이의 생일을 기념하는 것입니다.

이러한 경험은 아이에게는 자연스러운 정서적 자극이 되고, 부모에게는 잊지 못할 추억이 됩니다. 오 클럽장은 자연이야말로 아이에게 가장 좋은 놀이터라고 말합니다. 정해진 정답이 있는 장난감 대신 흙과 돌, 새소리와 나뭇잎이 최고의 교구가 되며, 이는 아이의 언어 발달과 호기심 자극에도 긍정적인 영향을 미칩니다. 산행 가능 연령에 정해진 기준은 없으며, 부모가 충분히 준비되었을 때 가까운 숲길 산책부터 시작하는 것을 권장합니다.

물론 현실적인 어려움도 존재합니다. 일반적인 등산 정보는 많지만, 수유실의 위치나 유아차 이동 가능 여부 등 아기 동반 부모에게 꼭 필요한 세부 정보는 여전히 부족한 실정입니다. 가족 친화적인 산림 인프라의 확충이 필요하며, 아기를 데리고 산에 가는 것에 대한 주변의 편견 섞인 시선 또한 극복해야 할 과제입니다. 이를 해결하기 위해 베하클은 아기랑 30대 명산 프로젝트를 통해 부모가 안전하게 도전할 수 있고 아이에게 풍부한 자연 경험을 줄 수 있는 코스를 선정하여 공유하고 있습니다.

응봉산, 안산 무장애숲길과 같은 초급 코스부터 청계산, 북한산 사모바위 같은 중급 코스까지 단계별 가이드를 제시하며 새로운 가족 산행 문화를 정착시키고 있습니다. 결국 이들이 지향하는 체력은 단순히 산을 잘 타는 힘이 아니라, 사랑하는 아이와 더 오래, 더 즐겁게 삶을 함께 살아갈 수 있는 생명력과 같습니다





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