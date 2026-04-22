아이돌봄사 직종 전환, 노동계는 ‘처우 개선’ 촉구

개정 아이돌봄지원법 시행 앞두고 공공부문 노동자들, 실질적인 처우 개선과 공공성 강화 요구. 민간 등록제 도입 후 노동권 사각지대 우려하며 근로기준법 전면 적용 촉구.

민주노총 민주일반연맹 공공연대 노동조합 조합원들과 전종덕 진보당, 김남희 민주당 의원은 지난해 11월 19일 서울 여의도 국회 본청 계단에서 아이돌봄 민간기관 등록제 반대 및 장기근속 장려금 지급 촉구 기자회견을 개최하며 아이돌봄 서비스의 공공성 강화 와 실질적인 처우 개선 을 강력히 요구했다.

이는 오는 23일부터 시행되는 개정 아이돌봄지원법에 대한 노동계의 우려와 요구를 반영한 것으로, 단순한 직종 명칭 변경으로는 부족하며, 아이돌봄 노동자들의 권익 보호와 서비스 질 향상을 위한 근본적인 대책 마련이 시급하다는 목소리가 높다. 개정된 아이돌봄지원법은 ‘아이돌보미’를 ‘아이돌봄사’로 명칭을 변경하고, 민간 서비스 기관을 ‘등록 아이돌봄 서비스 제공기관’으로 제도권에 편입하는 내용을 담고 있다. 정부는 이러한 변화를 통해 돌봄 서비스의 전문성과 관리 체계를 강화하겠다는 의지를 밝혔지만, 공공연대노동조합은 이러한 변화가 형식적인 것에 그칠 경우 제도의 실효성이 떨어질 수 있다고 지적했다.

특히 민간 등록제 도입 이후 발생할 수 있는 노동권 사각지대에 대한 우려를 표하며, 등록기관 소속 아이돌봄사에게도 근로기준법이 전면 적용되어야 한다고 강조했다. 또한, 최저임금의 130% 수준의 기본급, 경력수당, 공무직 수준의 명절상여금, 교통비 지급, 최소 60시간 이상의 기본 근무시간 보장 등 실질적인 처우 개선을 요구하며, 아이돌봄사를 전문 직종으로 인정하고 그에 합당한 대우를 제공해야 한다고 주장했다. 이러한 요구는 아이돌봄 서비스의 질적 향상과 안정적인 서비스 제공을 위한 필수적인 조건이라는 데 초점을 맞추고 있다.

노조는 정부에 법 준수 여부에 대한 철저한 점검과 공공·민간을 막론한 모든 돌봄 노동자에게 노동권이 보장될 수 있도록 후속 조치를 마련할 것을 촉구했다. 과거 실효성 논란이 있었던 육아도우미 신원확인 증명제도에 대해서도 이번에는 반드시 실질적으로 작동할 수 있도록 보완책을 마련하고, 정부의 적극적인 관리·감독을 요구했다. 이는 아이돌봄 서비스 이용 아동의 안전 확보와 신뢰도 향상을 위한 중요한 과제라는 점을 강조한 것이다.

공공연대노동조합은 아이돌봄 서비스의 공공성을 강화하고, 아이돌봄 노동자들의 권익을 보호하며, 안전하고 질 높은 돌봄 서비스를 제공하기 위한 지속적인 노력을 기울일 것을 약속했다. 이번 기자회견은 아이돌봄 서비스의 미래를 위한 중요한 전환점이 될 수 있으며, 정부와 노동계의 적극적인 협력을 통해 아이돌봄 서비스의 발전과 아이돌봄 노동자들의 삶의 질 향상을 기대해 볼 수 있다. 아이돌봄 서비스는 저출산 문제 해결과 여성 경제 활동 지원에 중요한 역할을 담당하고 있으며, 앞으로 더욱 확대될 것으로 예상된다.

따라서 아이돌봄 서비스의 안정적인 운영과 발전을 위해서는 아이돌봄 노동자들의 처우 개선과 권익 보호가 필수적이다





newsvop / 🏆 6. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

아이돌봄 아이돌봄사 노동조합 처우 개선 민간 등록제 공공성 강화 근로기준법

United States Latest News, United States Headlines