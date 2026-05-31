아시아안보회의 마무리, 미국과 중국의 견해차

아시아안보회의가 마무리되며 미국과 중국이 견해차를 노출했다. 미국의 피트 헤그세스 국방부 장관은 중국의 아시아태평양 패권을 저지하겠다고 천명했지만, 작년과 같은 대중 강경 발언은 상당히 자제했다.

아시아안보회의 가 마무리되며 미국과 중국이 견해차를 노출했다. 미국의 피트 헤그세스 국방부 장관은 중국의 아시아태평양 패권을 저지하겠다고 천명했지만, 작년과 같은 대중 강경 발언은 상당히 자제했다.

중국 측 대표단 단장인 멍샹칭 국방대 교수는 미국과 중국이 서로를 향해 다가가길 희망한다고 밝혔다. 미국의 헤그세스 장관은 중국을 포함한 어떤 국가도 패권을 행사해 미국과 동맹국의 안보나 번영을 흔들 수는 없다고 밝혔다. 그러나 중국에 대한 태도와 대조적으로 헤그세스 장관은 미군 재배치 문제 등을 둘러싸고 갈등을 빚는 유럽 등 동맹국들에 대해서는 상당한 수준의 비판을 가했다. 유럽 국가들이 규칙 기반의 국제 질서에 대한 공허한 세계주의적 말에 정신이 팔려 국경을 활짝 열어젖히고 군사력을 텅텅 비게 한 것을 비난했다.

미국과 중국의 견해차는 아시아안보회의가 마무리되며 더욱 두드러졌다. 미국과 중국이 서로를 향해 다가가길 희망한다는 멍샹칭 교수의 발언과 미국의 헤그세스 장관이 중국을 포함한 어떤 국가도 패권을 행사해 미국과 동맹국의 안보나 번영을 흔들 수는 없다고 밝힌 발언은 아시아안보회의가 마무리되며 더욱 두드러졌다.

아시아안보회의는 미국과 중국의 견해차를 노출시키는 한편, 미국과 중국이 서로를 향해 다가가길 희망한다는 멍샹칭 교수의 발언과 미국의 헤그세스 장관이 중국을 포함한 어떤 국가도 패권을 행사해 미국과 동맹국의 안보나 번영을 흔들 수는 없다고 밝힌 발언은 아시아안보회의가 마무리되며 더욱 두드러졌다





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