아시아안보회의에서 고이즈미 방위상과 면담, 한일 수색·구조훈련 재개 합의·ACSA 논의 가속

싱가포르 아시아안보회의에서 안규백 국방부 장관과 고이즈미 방위상이 한일 수색·구조훈련 재개와 ACSA 논의를 진행한다. 양국은 9년 만에 훈련을 재개하고, ACSA 체결 가능성을 재검토한다. 하지만 민심과 과거사 문제로 인해 ACSA 체결은 신중히 다뤄진다.

(서울=연합뉴스) 2026년 5월 30일 오후 싱가포르에서 개최된 제23차 아시아안보회의 (샹그릴라 대화)에서 안규백 국방부 장관은 일본 방위상 고이즈미 신지로와 회담을 가졌다. 양국 장관은 9년 만에 재개되는 한일 수색·구조훈련 (SAREX) 계획에 합의하고, 이를 통해 한일 군사 협력의 '반성'과 '신뢰 회복'에 한 걸음 더 나아가겠다는 의사를 나타냈다.

SAREX 재개는 2018년 제주 국제관함식 때 발생한 일본 해상자위대가 제기한 '욱일기 게양' 논란과 한일 초계기 갈등으로 인해 중단된 양국 국방본부 협력 역사를 깨지마는 상징적 의미를 지닌다. 이번 ACSA(국가간 상호군수지원협정) 논의는 한일 관계에서 민감한 이슈로 남아 있다. 장관은 회담에서 '아직은 신중을 기해야 한다'는 입장을 재확인하며, ACSA는 유사시 탄약·연료·식량 같은 군수물자의 상호 지원을 허용하는 제도적 장치를 의미함을 명시했다.

ACSA 체결이 성사된다면, 박근혜 정부 때 한일이 체결한 군사정보보호협정(GSOMIA·지소미아) 이후 한일 안보협력이 한 단계 더 제도화되는 결과가 될 것이다. 한편 일본은 미국·호주·영국·캐나다·프랑스·인도·독일 등과 이미 ACSA를 체결해 왔으며, 이를 통해 보다 유기적인 한미일 안보협력 체계 구축을 기대하고 있다. 그러나 한국 국민의 민감한 역사와 과거사 논란, 그리고 자위대가 한반도 진출 시 ACSA가 근거가 될 수 있다는 우려가 존재한다. 한일은 2012년 GSOMIA 체결 직전 무산 시점에서 ACSA 논의도 함께 보류되었다.

그 이후에도 일본은 꾸준히 ACSA 필요성을 주장해 왔으나, 한국 정부는 민심을 배경으로 신중한 태도를 유지해 왔다. 이번 회담에서 고이즈미 방위상은 '한국과의 협력 확대에 준비가 되어 있다'는 의지를 드러냈으며, 내달 하순으로 한국을 방문할 예정이라고 전했다. 한일 정상 간 '셔틀외교'가 활발히 진행되는 현 안보 환경 속에서 ACSA 체결이 공식 의제화될 가능성도 배제할 수 없다. 결과적으로 양국 국방부 장관은 한일 관계 회복 및 안보 협력 확대를 위한 실질적 토대 마련에 합의하고, 특히 수색·구조훈련 재개라는 과거 갈등을 넘어선 협력의 첫 단계로서 긍정적 신호를 보냈다.

동시에 ACSA 논의는 민심 및 정치적 장애물과 맞물려 여전히 논란이 되며, 한국 정부는 한일 안보협력 확장에 있어 국민적 지지와 설득을 먼저 확보할 것임을 시사했다





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한일 관계 수색·구조훈련 ACSA 아시아안보회의 국가간 군수지원

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