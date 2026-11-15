아세안 정상회의 개막, 트럼프 대통령 AI 공급망 협의체 참여 촉구

필리핀 마닐라에서 시작된 아세안 정상회의에서 도널드 트럼프 미국 대통령이 팍스 실리카 참여를 촉구하는 등 주요 안건이 논의되고 있다.

15일 필리핀 마닐라 에서 개최된 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 정상회의의 개막식에서 회원국 정상들과 주요국 지도자들이 모여 공식 일정을 시작했다. 이번 사흘간의 정상외교 무대에는 이재명 대통령 을 비롯해 도널드 트럼프 미국 대통령, 리창 중국 국무원 총리, 다카이치 사나에 일본 총리, 나렌드라 모디 인도 총리, 앤서니 앨버니지 호주 총리, 마크 카니 캐나다 총리, 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장 등 전 세계 핵심 인사들이 참가하고 있다.

미 주도 AI 공급망 '팍스 실리카' 참여 요구

도널드 트럼프 미국 대통령은 아세안과의 정상회담을 통해 미국이 주도하는 인공지능(AI) 공급망 협의체인 '팍스 실리카'에 동남아시아 국가들의 참여를 강력히 촉구할 것으로 예상된다. 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)의 보도에 따르면, 트럼프 대통령은 이를 통해 동맹국과 우방국들의 지지를 다지는 데 주력할 것으로 보인다. 이는 미국의 기술 안보 전략을 동맹국 네트워크로 확장하려는 시도로 해석된다.

Also read 현대차·기아, 쏘카·카카오모빌리티와 제휴로 외산 자율주행 대비

미·중·러 3자 회담 및 미얀마 정책 유지

트럼프 대통령은 다음달 18일부터 19일까지 중국 선전(APEC)에서 열리는 아시아태평양경제협력체 정상회의를 계기로 시진핑 중국 국가주석과의 회담은 물론, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령까지 포함하는 사상 첫 미·중·러 3자 정상회담을 추진 중이다. 백악관은 지난 13일 이러한 3자회담 개최 계획을 공식 확인했다.

한편 아세안 정상들은 미얀마 문제에 대한 기존 정책을 당분간 유지하기로 공동 성명을 통해 합의했다. 미얀마 정권 고위급 인사의 아세안 회의 참석을 금지하는 조치는 당분간 유지될 전망이다. 다만, 미얀마 정권이 아세안이 요구해 온 평화 합의 5개 항목 중 폭력 즉각 중단 등 이행에서 '지속적이고 구체적인' 진전을 보일 경우, 아세안은 미얀마의 완전한 정치적 대표권을 단계적으로 회복하는 방안을 고려할 수 있다는 입장을 밝혔다.

Advertisement

로이터 통신은 회원국들이 미얀마와 개별적으로 접촉하는 것을 사실상 용인하는 의미 있는 조치로 분석했다. 아세안은 2021년 미얀마 쿠데타 직후 군사정권과 5개 항목에 합의했으나 미얀마의 이행 부재로 인해 대통령 및 장관의 공식 회의 참석을 차단해 왔다. 이번 회의에도 미얀마는 외교부 국장급 인사를 자국 대표로 보낸 상태다. 필리핀의 테레사 라사로 외교부 장관은 기자회견을 통해 아세안 회원국들이 미얀마에 더 많은 노력을 요구한다고 설명했다.

에너지 안보 및 남중국해 분쟁 논의

중동 전쟁으로 인한 에너지 비용 급등에 대응하기 위해 아세안 차원의 공동 석유 비축 방안 등이 논의되었다. 중동산 석유·가스 의존도가 높은 회원국들의 경제적 어려움을 덜기 위한 에너지 안보 강화 방안이 주요 쟁점이었다. 일본도 아세안의 이러한 공동 석유 비축 구상을 지원할 계획인 것으로 알려졌다. AP 통신은 회의 초안을 인용해 에너지 및 남중국해 영유권 분쟁과 관련해 획기적인 돌파구가 마련될 가능성은 낮다고 전했다.

남중국해 행동강령 협상에 대해 필리핀의 테레사 라사로 외교부 장관은 아직 결론에 이르지 못했으며, 법적 구속력 여부 등 핵심 쟁점들이 해결되지 않은 상태라고 밝혔다. 이재명 대통령은 오는 16일 한-아세안 정상회의, 한-메콩 정상회의에 이어 17일 아세안+3 정상회의와 동아시아 정상회의(EAS)에 잇따라 참석하는 바쁜 외교 일정을 소화할 예정이다.