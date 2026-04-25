아버지 묘 무단 개장 및 유골 화장 사건… 가족의 충격과 분노

전라남도 시골 마을에서 발생한 묘지 무단 개장 및 유골 화장 사건이 드러나 충격을 주고 있습니다. 이웃 주민의 합장을 위해 아버지의 묘를 훼손하고 유골을 화장한 사실이 밝혀지면서 가족들은 억울함을 호소하고 있습니다.

전라남도 한적한 시골 마을에서 발생한 충격적인 사건이 뒤늦게 알려져 사회적으로 큰 파장을 일으키고 있습니다. 지난해 8월, A씨는 11년 전 세상을 떠난 아버지의 묘가 무단으로 파헤쳐지고 유골마저 화장되었다는 어머니의 절박한 연락을 받았습니다.

명절 때마다 정성껏 묘를 관리해 온 가족에게는 상상조차 할 수 없는 일이 벌어진 것입니다. A씨에 따르면, 아버지의 산소가 훼손된 날 아침, 마을 이장 부부는 산소 근처에서 낯선 두 남성을 목격했습니다. 그리고 그날 오후 5시경, 마을 주민이 봉분이 파헤쳐진 것을 발견했고, 연락을 받은 A씨의 어머니가 직접 확인한 결과, 묘는 심각하게 훼손되었으며 유골은 흔적도 없이 사라진 상태였습니다. 처음에는 멧돼지 짓으로 생각했지만, 자세히 살펴보니 사람이 한 일이라는 결론에 도달했습니다.

잠 못 이루는 밤을 보낸 A씨 가족은 다음 날 면사무소를 방문하여 인근에 ‘개장 신고’가 접수된 건이 있는지 문의했습니다. 놀랍게도, 이틀 전에 1건의 개장 신고가 접수되었다는 답변을 받았습니다. 하지만 개인정보 보호 문제로 신고자 정보는 알려줄 수 없다는 것이었습니다. A씨 가족은 면사무소에 개장 신고된 묘지의 사진을 보여달라고 요청했고, 사진을 본 어머니는 아버지의 산소 바로 위쪽에 위치한 이웃 주민의 묘지라는 것을 알아차렸습니다.

더욱 놀랍게도, A씨의 큰오빠는 그 집의 부고 소식을 접하게 되면서, 이 사건이 이웃 주민의 장례와 관련된 일이라는 추측을 하게 되었습니다. 이후 확인 결과, 이웃 주민의 어머니가 사망하면서 아버지의 묘에 합장하려던 과정에서 이러한 끔찍한 일이 벌어진 것으로 드러났습니다. 그 집의 사위가 장례지도사에게 개장을 의뢰했고, 장례지도사는 묘지의 사진과 영상만 전달받아 작업을 진행했습니다. A씨의 주장에 따르면, 그 집 가족 중 누구도 묘지에 직접 방문하지 않고 장례지도사만 보냈다가 이러한 황당한 사건이 발생한 것입니다.

두 묘지 사이의 거리는 불과 70m 정도였으며, 뒤편에는 잘 가꿔진 나무들이 있고 크기까지 비슷하여 얼핏 보면 혼동하기 쉬운 모습이었습니다. 더욱 안타까운 것은, 아버지의 유골이 이미 화장까지 마쳐졌다는 사실입니다. 생전에 아버지가 화장하지 말고 묻어달라는 유언을 남겼는데, 이러한 상황이 발생하면서 마치 아버지를 두 번이나 죽이는 것 같은 심정이었다고 A씨는 토로했습니다. A씨는 다행히 유골을 되찾았지만, 만약 그 사이에 유골이 다른 곳에 뿌려졌다면 어쩔 뻔했는지 아찔함을 감추지 못했습니다.

되찾은 아버지의 유골은 납골당에 안치되었다가 얼마 전 원래 묘지 인근으로 다시 옮겨졌습니다. A씨는 이 사건 이후 상대 집 사위로부터 겨우 사과를 받았을 뿐, 직계 가족 중 누구도 진심 어린 사과를 하지 않았다고 밝혔습니다. A씨 가족은 그 집 아들과 사위를 분묘발굴 및 유골손괴 혐의로 형사 고소했지만, 분묘발굴 혐의만 적용되었고 아들은 각하, 사위는 ‘혐의없음’으로 불송치되었습니다. 수사 당국은 “분묘가 개장될 당시 ‘타인의 분묘일 수도 있다’는 미필적 고의가 있었다고 보기 어렵다”는 이유를 들었습니다.

A씨 가족은 이 사건으로 인해 금전적, 정신적 피해가 막심하다고 호소하고 있습니다. 서로 잘 알고 지내는 시골 마을에서 이러한 일이 발생하면서, A씨의 어머니 또한 힘든 시간을 보내고 계신다고 합니다. 설상가상으로 마을에서는 ‘거액의 합의금을 바라고 변호사까지 선임하여 고소했다’는 흉흉한 소문까지 퍼져, A씨는 억울한 마음에 제보를 결심하게 되었다고 밝혔습니다. 이 사건은 단순한 묘지 훼손을 넘어, 가족 간의 신뢰와 공동체 의식에 대한 심각한 질문을 던지고 있습니다





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