아마존 소유 워싱턴포스트, 데이터센터 전기요금 영향 미미 주장 연구 결과 보도

워싱턴포스트가 프리프린트 연구 결과를 보도하며 데이터센터가 주거용 전기요상에 미치는 영향은 4% 미만임을 강조하고 중간선거 민심과 대비한 보도.

아마존 제프 베이조스 소유의 워싱턴포스트 가 최근 미국 전역에서 뜨거운 감자로 떠오른 데이터센터 건립 반대 여론과 이를 둘러싼 전기요금 논란에 대해 심층적인 분석 기사를 보도했습니다.

이 매체는 데이터센터가 소비자의 전기요금 상승에 미치는 실제 영향이 기존 우려에 비해 훨씬 작다는 학계 연구 결과를 강조하며, 주민들의 반발이 데이터 중심의 근거보다 감정적 반응에 기반할 수 있음을 시사했습니다.

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데이터센터가 전기요상에 미치는 실제 영향 분석

워싱턴포스트는 데이터센터의 증가가 주거용 전기요금 인상분의 4%에만 기여한다고 주장한 프리프린트 연구 결과를 상세히 전했습니다.

펜실베이니아대 와튼스쿨의 비슈루트 라나, 세르게이 네테시네와 하버드대 경영대학원의 크리스티안 캅스가 공동 저자로 참여한 이 연구는 2020년부터 2025년까지의 미국 전기요금 데이터를 분석했습니다.

저자들은 전체 연구 결과가 데이터센터가 전기요금에 미치는 영향에 대한 기존 담론이 과장되어 있다고 지적하며, 주거용 요금에 미치는 평균적 효과는 미미하고 코로케이션 개발업체들과 특정 유틸리티 회사에 집중되어 있다고 결론지었습니다.

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세르게이 네테시네 교수는 이 결과가 자신에게도 놀라울 정도로 작은 수치라며, 기존에 제기된 강한 연관성이 통계적으로 검증되지 않았음을 입증했습니다.

매스ACHUSETTS공과대 연구 및 기존 담론 재조명

워싱턴포스트는 다른 학계 연구들에서도 최근 몇 년간 미국 전기 요금의 전반적인 추세와 데이터 센터 사이에 강한 연관성을 발견하지 못했다고 전했습니다.

올해 초 매사추세츠공과대의 또 다른 분석에 따르면 2010년부터 2024년 사이에 데이터센터로 인한 주거용 고객의 평균 전기요금 상승률은 2.1%에 불과했습니다.

이 연구 역시 학술지 정식 출판을 거치지 않은 매사추세츠공과대 산하 에너지환경정책연구소의 워킹 페이퍼로, 6월에 홈페이지에 게시되었습니다.

따라서 전문가들은 데이터센터가電気요금 인상의 주요 원인이라는 주장은 통계적으로 근거가 부족하며, 다른 더 큰 요인들이 존재할 가능성이 높다고 지적합니다.

중간선거 여론과 주민투표 결과의 충돌

미국의 주요 언론사들이 컨소시엄을 구성해 실시한 중간선거 출구조사에 따르면, 응답자의 76%가 거주 지역에 데이터센터가 새로 들어서는 데 반대한다고 답했습니다.

또한 응답자의 56%가 투표할 때 데이터센터에 대한 입장이 핵심 또는 주요한 요인이었다고 응답하며, 이는 주민들의 강한 불만을 보여줍니다.

중간선거와 동시에 각 지역별로 치러진 미국 곳곳의 데이터센터 관련 주민투표 41건 중 노스다코타주 하우드의 1건을 제외한 40건은 지역 유권자들이 신규 건설에 제한을 가하거나 금지하는 것으로 결론이 났습니다.

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이러한 결과는 데이터센터가 지역 사회에 긍정적일 수 있음에도 불구하고, 전기요금 증가에 대한 우려가 선거와 투표에서 결정적인 역할을 하고 있음을 보여줍니다.

전문가 의견과 향후 전망 및 정책 방향성

워싱턴포스트의 제프 베이조스 사주 아래 보도된 이번 기사는 데이터센터 산업의 성장 필요성과 지역 주민의 저항 사이에서 균형 잡힌 시각을 제공하려 했습니다.

연구 저자들은 데이터센터의 에너지 소비가 증가하고 있지만, 그 비용이 최종 소비자에게 전가되는 비율은 예상보다 낮음을 강조하며 정책 입안자들에게 데이터 중심의 정보 제공을 요구했습니다.

이러한 분석은 데이터센터 건립 반대 운동이 주로 전기요금 걱정에서 비롯되었음을 인정하면서도, 그 걱정이 실제 통계와 얼마나 거리가 있는지 보여줍니다.

향후 데이터센터 건립 과정에서는 지역 주민들의 우려를 해소하기 위해 에너지 효율성 투명성 제고와 같은 추가적인 대책이 필요할 것으로 예상됩니다.

워싱턴포스트의 이번 보도는 학계 연구 결과와 미디어의 역할을 통해 데이터센터 논쟁의 본질을 되돌아보게 하며, 공공 정책 수립에 중요한 시사점을 제공합니다.

아마존이 소유한 미디어가 이 같은 중립적 분석을 제시한 점은 기술 산업의 사회적 책임과 투명성에 대한 기대를 다시 한번 높였습니다.