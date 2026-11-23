아마존이 스페이스X 스타링크 대비 위성이 부족한 '아마존 레오' 위성 36기를 아리안6 로켓으로 재발사한다. 유나이티드 론치 얼라이언스 발사 실패 이후 8일 만인 23일 프랑스령 기아나에서 성공이 관건이다.

미국 기업 아마존은 차세대 우주 인터넷망인 아마존 레오 위성을 위해 23일(현지시간) 남미 프랑스령 기아나우주센터 에서 대형 발사체 아리안 6 를 쏘아 올린다. 이번 임무에는 아마존 레오 서비스용 인공위성 36기가 탑재되어 있으며, 성공 시 아마존의 위성 인터넷 사업이 다시 속도를 낼 수 있다.

이번 발사는 앞서 지난 15일 실패했던 이전 임무로부터 단 8일 만에 진행되는 것이다. 당시 아마존 레오 위성 40기는 미국 기업 유나이티드 론치 얼라이언스가 제작한 벌컨 센타우르 로켓에 실려 발사되었으나, 고도 상승 과정에서 기계적 결함으로 인해 모두 궤도 진입에 실패하고 소실되었다.

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유나이티드 론치 얼라이언스는 벌컨 센타우르의 기술적 문제를 해결하기 위한 조사를 진행 중이며, 해당 조사 결과가 나올 때까지 발사 작업을 전면 중단할 예정이다. 따라서 아마존은 현재 아리안스페이스의 아리안 6 로켓에 의존하여 위성군 구축을 재개해야 하는 상황에 처해 있다.

아마존 레오, 스타링크 격차 해소 절실

아마존 레오와 스페이스X의 스타링크는 지구 궤도 위성을 중계 기지국처럼 활용하여 전 세계 어디서든 인터넷 접속이 가능하도록 하는 서비스로, 기본 목표는 동일하다. 하지만 현재 두 기업 간의 위성 규모 격차는 매우 크며, 아마존은 이 격차를 줄이기 위한 강력한 도전을 이어가고 있다.

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스타링크가 구축한 위성 수는 약 1만 1000기에 달하는 반면, 아마존 레오 위성은 약 400기 수준으로 뒤처져 있다. 이 때문에 아마존은 남은 위성을 가능한 한 빠르고 많이 지구 궤도에 올리는 전략에 집중하고 있으며, 이번 아리안 6 발사가 중요한 마중물이 될 전망이다.

아리안스페이스 아리안 6의 신뢰성 검증

아마존은 발사 파트너사를 다각화하여 벌컨 센타우르, 스페이스X의 팰컨9, 그리고 아리안스페이스의 아리안 6 로켓을 병행 사용하고 있다. 아리안 6는 유럽 우주기업 아리안스페이스가 개발한 이 로켓으로, 2024년 7월 첫 발사 당시 부분적 실패를 기록한 바 있다.

그러나 그 이후 누적 9번의 발사 중 첫발을 제외하면 모두 성공을 거두며 안정성을 입증해 왔다. 유나이티드 론치 얼라이언스의 발사가 지연된 현재 시점에서, 아리안스페이스의 아리안 6가 이번 임무에서도 문제를 일으키지 않고 위성을 성공적으로 궤도에 안착시킬지가 관건이다.

발사 시점 및 향후 전망

아마존 레오 위성 36기를 탑재한 아리안 6 로켓은 미국시간 21일 프랑스령 기아나우주센터 조립동에서 이송된 바 있으며, 23일 오전 6시 9분(한국시간 오후 8시 9분) 발사가 예정되어 있다. 만약 이번 발사에서도 예상치 못한 문제가 발생하고 기술 조사가 길어질 경우, 스페이스X 스타링크를 추격하는 아마존의 사업 계획은 상당한 지연을 겪을 수밖에 없다.

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우주 인터넷 시장에서는 기술적 신뢰성과 빠른 위성 배치 속도가 승패를 좌우한다. 아리안스페이스가 아리안 6 로켓으로 이번 발사를 성공적으로 마무리함으로써, 아마존이 스타링크에 맞서기 위한 핵심 자원을 확보하는 계기가 될지 주목된다.