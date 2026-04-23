아리셀 참사 2심 감형 판결, 사법 정의와 인권 기준을 저버린 궤변의 결과

23명의 목숨을 앗아간 아리셀 공장 화재 참사 2심 재판부가 박순관 대표에게 징역 4년을 선고하며 대폭 감형했다. 민사 합의를 이유로 형사 책임을 경감한 이번 판결은 국제인권기준을 무시한 처사라는 비판과 함께 유가족들에게 깊은 상처를 남겼다.

2026년 4월 22일, 수원고등법원 형사1부(재판장 신현일)는 경기 화성시 아리셀 공장 화재 참사와 관련해 박순관 대표에게 징역 4년을 선고했다. 이는 1심에서 선고된 징역 15년의 4분의 1 수준으로 대폭 감형된 결과다. 23명의 소중한 생명을 앗아간 비극적인 참사임에도 불구하고, 사법부가 경영진에게 내린 처벌의 무게는 지나치게 가벼웠다.

법정 밖에서 오열하는 유가족들의 통곡 소리는 우리 사회의 안전 시스템과 사법 정의에 대한 깊은 불신을 그대로 보여주었다. 중대재해처벌법이 제정된 취지는 경영진에게 확고한 안전 책임을 물어 산업재해를 예방하는 데 있었다. 그러나 이번 판결은 그간의 노력을 무색하게 만든다. 특히 재판부의 판결 논리는 법 상식을 벗어났다는 비판을 피하기 어렵다.

재판부는 화재가 발생한 공장 3동 2층에 위험물질 취급 작업장이 없었다는 이유로 비상구 설치 의무가 없다고 판단했다. 리튬전지는 보관 상태에서도 화재 위험이 상존하는 물질임에도, 이를 간과한 채 위험성을 축소 해석한 것이다. 더욱이 참사 이틀 전 발생한 소규모 폭발 사고를 은폐했던 사실까지 고려하면, 경영진의 관리 소홀은 명백했다. 통로가 막혀 노동자들이 대피하지 못하고 사망에 이른 비극적 상황 속에서도, 재판부는 산업안전보건규칙상 비상통로 개념이 불분명하다는 궤변을 늘어놓으며 기업주의 책임을 의도적으로 경감해주었다는 의심을 지울 수 없다.

또한 이번 판결은 민사적 합의를 이유로 형사적 처벌을 감경하는 고질적인 병폐를 다시금 드러냈다. 국제인권기준은 피해자에게 진실 확인, 정의 구현(처벌), 배상, 재발 방지라는 네 가지 권리를 모두 보장할 것을 명시하고 있다. 하지만 재판부는 피해 보상을 명분으로 내세워 가해자의 형사적 책임을 면죄해 주는 방식을 택했다. 이는 보상과 처벌을 맞바꾸는 행위이며, 남은 유가족들에게 씻을 수 없는 모욕을 안겨주는 처사다.

기업주와 노동자 사이의 경제적 불평등 구조 속에서 피해자들은 항상 가혹한 선택을 강요받고 있으며, 사법부는 이를 보호하기는커녕 오히려 구조화하고 있다. 오는 4월 28일은 세계 산재사망노동자 추모의 날이다. 과거 태국 인형공장 참사에서 비상구 부재로 희생된 노동자들을 기리기 위해 제정된 날이지만, 오늘날 우리 법정에서도 똑같은 이유로 희생된 이들을 대하는 사법부의 태도는 참담하기 그지없다. 인권 기준을 무시하고 사실관계를 자의적으로 해석하는 사법 시스템은 누구를 위한 것인가.

법은 정의를 실현하기 위해 존재한다. 가해자에게 감정 이입하여 피해자의 권리를 훼손하는 재판부에게 법의 준엄함을 기대하기란 어렵다. 이제라도 사법부는 국제인권기준을 준수하고, 기업의 안전 책임을 엄중히 묻는 본연의 역할로 돌아와야 한다. 그렇지 못한 재판부는 스스로 법복의 무게를 되새기고 자신의 자격을 성찰해야 할 것이다





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아리셀 중대재해처벌법 사법정의 산업재해 인권기준

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