아리셀 대표 징역 4년 확정에 유족들 재판소원 청구

대법원이 아리셀 박순관 대표이사에게 징역 4년을 선고한 2심 판결을 확정하자 참사 피해자 단체가 재판소원을 청구하기로 했다. 유족들은 대법원의 판단이 과거 삼성중공업 크레인 참사 판례와 상충한다고 비판했다.

대법원 이 2026년 10월 20일 리튬전지 생산업체 아리셀 의 박순관 대표이사에게 징역 4년을 선고한 2심 판결을 확정했다. 이에 아리셀 중대재해참사 대책위원회와 아리셀 산재피해 가족협의회 등 피해자 단체는 대법원 판결의 부당함을 바로잡기 위해 재판소원 을 청구하기로 했다. 23명의 목숨을 앗아간 참사의 책임을 묻는 재판에서 1심의 징역 15년이 2심에서 징역 4년으로 크게 줄었고, 대법원 이 이를 그대로 확정하면서 유족들의 반발이 이어지고 있다.

아리셀 참사와 1심 징역 15년

앞서 1심 재판부는 지난해 9월 중대재해처벌법 위반 등의 혐의로 기소된 박순관에게 징역 15년을 선고했다. 산업안전보건법 위반 혐의 등으로 기소된 그의 아들 박중언 전 아리셀 운영총괄본부장에게는 징역 15년과 벌금 100만원을 선고했다.

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박순관의 핵심 범죄인 중대재해처벌법 위반 혐의는 아리셀 공장 내 위험 요인을 파악해 제거하는 등의 안전보건관리체계를 구축·이행하지 않아 박중언의 산업안전보건법 위반죄를 야기하고, 결국 노동자 23명의 사망을 초래했다는 내용이다.

박중언의 산업안전보건법 위반죄는 참사가 발생한 공장 3동에서 비상구 안전조치 의무를 위반한 점을 가리킨다. 산업안전보건기준에 관한 규칙에서 정한 기준에 맞게 비상구를 설치하고, 그 비상구와 비상통로를 쉽게 이용할 수 있도록 유지해야 할 의무를 다하지 않았다는 것이다.

박중언의 변호인은 리튬으로 음극을 제조하는 작업장이 있는 공장 3동 1층에 비상구가 설치돼 있었으므로 규칙상 의무를 이행했다고 주장했다. 그러나 1심 재판부는 이를 받아들이지 않았다. 참사 발생 장소인 공장 3동 2층 작업장이 리튬을 직접 취급하는 위험물질 취급 작업장은 아니지만, 위험물질 취급 작업장이 있는 건축물에는 해당한다고 봤다. 그러면서 위험물질 취급 작업장이 있는 건축물은 각 층마다 비상구를 설치해야 한다는 것이 안전보건규칙의 입법 취지에 부합하는 해석이라고 밝혔다.

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2심 판결 뒤집힌 비상구 의무

그런데 2심 재판부는 1심 판결을 뒤집었다. 위험물질 취급 작업장이 있는 건축물 각 층마다 비상구를 설치해야 한다는 해석은 안전보건규칙 문언의 의미를 지나치게 확장한 것이라며, 공장 3동 1층에 비상구가 설치된 이상 3동 2층에 별도로 비상구를 설치할 의무 자체가 없다고 판단했다.

이에 따라 2심 재판부는 지난 4월 박순관에게 징역 4년, 박중언에게 징역 7년과 벌금 100만원을 선고했다. 대법원 1부는 지난 20일 이 2심 판결을 그대로 확정했다. 대법원은 2심의 법리 판단에 잘못이 없다고 본 것이다.

참사 유족들과 대책위는 대법원 1부 주심을 맡았던 천대엽 대법관이 과거 삼성중공업 크레인 충돌 참사 사건에서 제시한 법리와 양립할 수 없는 판결을 내렸다고 비판했다. 당시 대법원은 안전보건규칙에 명시적 규정이 없더라도 사업장 환경과 산업재해 발생 이력을 고려해 실질적인 안전조치 의무를 인정했는데, 이번 판결은 이와 반대로 법 문언을 기계적으로 적용했다는 지적이다.

삼성중공업 크레인 참사 판례와 충돌

삼성중공업 크레인 충돌 참사는 2017년 5월 1일 삼성중공업 거제조선소에서 발생했다. 바닥에 깔린 주행 레일을 따라 이동하는 문형 구조의 골리앗 크레인이 이동하다 멈춰 있던 팔 형태의 회전식 지브 크레인과 강하게 충돌했고, 그 충격으로 50m 아래 바닥으로 추락한 지브 크레인 일부에 노동자들이 깔려 6명이 숨지고 32명이 다쳤다. 이 가운데 7명은 외상후스트레스장애 진단을 받았다.

당시 두 크레인이 소통에 실패한 원인 중 하나는 크레인 간 연락망이 부실했기 때문이다. 골리앗 크레인 신호수와 지브 크레인 운전수끼리만 무전기 소통이 가능했을 뿐, 신호수와 신호수, 운전수와 운전수끼리는 무전기가 지원되지 않았다.

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크레인 참사 2심 재판부는 2020년 2월 삼성중공업 법인의 산업안전보건법 위반 혐의에 대해 무죄를 선고한 1심 판결을 유지했다. 안전보건규칙에 일정한 신호방법을 정해야 한다는 규정만 있을 뿐 중첩 작업 때 별도의 신호방법을 정해야 한다는 구체적 규정이 없고, 작업계획서에 충돌 위험 안전대책까지 포함해야 한다는 명시적 규정도 없으며, 출입금지구역의 설치 반경이나 범위에 관한 구체적 기준이 정해져 있지 않다는 이유였다.

그러나 2021년 9월 대법원 2부는 앞의 2심 판결을 파기했다. 천대엽 대법관이 주심을 맡은 이 판결에서 대법원은 안전보건규칙에 명시적 규정이 없더라도 사업장 환경과 여러 차례 다양한 산업재해가 발생한 점을 고려하면 삼성중공업 법인에 크레인 충돌 위험 안전대책까지 포함한 작업계획서를 작성할 의무가 있다고 판단했다.

또 크레인 단독 작업에 따른 일정한 신호 방법을 정하는 것만으로는 안전조치 의무를 이행했다고 볼 수 없고, 안전보건규칙이 출입금지구역의 설치 반경이나 범위를 구체적 수치로 정하지 않았다고 해서 설치 의무가 없는 것은 아니라고 봤다. 대법원은 산업 현장의 구체적 실태에 비추어 예상 가능한 산업재해를 예방할 수 있을 정도의 실질적인 안전조치에 이르지 못했다면 안전보건규칙을 준수했다고 볼 수 없다고 판시했다.

재판소원 청구와 근로의 권리

대책위 법률지원단의 손익찬 변호사는 검토 끝에 재판소원을 하기로 결정했다고 지난 28일 한겨레21에 전했다. 재판소원은 확정된 법원의 재판이 기본권을 침해했을 때 헌법재판소에 그 재판의 취소를 구하는 제도다.

대책위 법률지원단이 재판소원을 통해 침해를 주장할 수 있는 기본권은 헌법 제32조에 명시된 근로의 권리다. 헌법재판소는 근로의 권리가 일할 자리에 관한 권리만이 아니라 일할 환경에 관한 권리도 함께 내포하므로 건강하고 안전한 일터에서 일할 환경에 관한 권리도 포함된다는 취지로 판시한 바 있다.

민주사회를 위한 변호사모임 노동위원회에서 활동하는 윤성민 변호사는 대법원이 과거에는 안전보건규칙을 산업 현장의 구체적 상황을 고려해 적용해야 한다고 판단했으면서도 이번에는 정반대로 법 문언을 기계적으로 적용해 자아분열을 보이고 있다고 지적했다. 그러면서 대법원이 신뢰할 만한 법리를 만드는 기관이 맞는지 의심스럽다고 비판했다.