아리바이오가 공개한 알츠하이머 치료제 AR1001의 임상 3상 결과, 전체 환자군에서는 통계적 차이를 보이지 않았으나 단독요법군에서 31%의 진행 지연 효과가 확인됐다. 이에 따라 미국 FDA 허가 신청을 추진 중이다.

아리바이오 는 알츠하이머 병 치료제 후보 물질 AR1001 의 글로벌 임상 3상 톱라인 결과가 전체 환자군에서 통계적으로 유의미한 치료 효과를 확인하지 못했다고 밝혔다. 이 같은 결과는 17일 미국 보스턴에서 열린 알츠하이머 병 임상시험 학회인 CTAD 2026에서 제시되었다. AR1001 의 글로벌 임상시험 총괄책임자인 샤론 샤 미국 스탠퍼드대 교수는 이 자리에서 연구의 주요 지표인 주요 평가 변인에 따른 상세 분석 결과를 발표했다.

전체 환자군 vs 단독요법군 결과 차이

AR1001의 글로벌 임상시험은 아세틸콜린에스테라제 억제제와 메만틴 등 기존 증상완화제를 복용하지 않은 참가자 604명을 대상으로 한 '단독요법군'과 임상에 참여한 전체 환자 1천535명을 대상으로 한 '전체 임상 참가자'군으로 나누어 설계되었다. 이러한 두 가지 분석 형태는 미국 식품의약국과 유럽의약품청 등 규제기관과의 협의에 따른 것이었다. 환자들은 AR1001 30㎎ 또는 위약(가짜약)을 52주간 하루 한 번 복용했다.

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우선 단독요법군에서는 AR1001 복용군이 위약군에 비해 임상 평가 지표가 0.44점 낮게 나타났다. 임상 평가 지표는 임상치매척도 박스점수 합계의 베이스라인 대비 52주 시점 변화량이다. 아리바이오는 이를 통해 임상적 진행 속도가 31% 지연된 것으로 해석된다고 설명했다. 하지만 임상에 참여한 전체 환자 1천535명을 기준으로 보면 AR1001 복용군은 위약군과 통계적으로 의미 있는 차이를 보이지 않았다.

작용 기전 부합 바이오마커 및 안전성

뇌척수액 바이오마커 분석에서는 AR1001의 작용 기전에 부합하는 결과가 확인되었다. 이는 약물이 알츠하이머병의 병태생리학에 미치는 영향을 지지하는 데이터로, 향후 추가 연구에 중요한 통찰력을 제공할 수 있다. 중대한 이상 반응 발생률은 AR1001군이 10.0%, 위약군이 9.8%로 두 군 간에 유사한 수준을 보였다.

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이상 반응으로 인한 시험약 투여 중단율은 AR1001군이 5.2%, 위약군이 1.7%였다. 이 수치는 AR1001이 전반적으로 양호한 안전성 프로필을 가지고 있음을 시사하지만, 일부 환자에서 추가적인 모니터링이 필요할 수 있음을 의미한다. 아리바이오는 이러한 안전성 데이터를 바탕으로 후속 개발 계획을 수립하고 있다.

FDA 허가 신청 및 후속 개발 일정

정재준 아리바이오 대표이사는 '단독요법군에서 1년 시점에 확인된 31%의 임상적 악화 지연은 우리 가설을 뒷받침한다'고 밝혔다. 그는 이어 '이번 글로벌 임상시험 결과를 토대로 빠르게 미국 식품의약국 허가 신청에 진입하고자 한다'고 말했다. 제임스 록 아리바이오 최고임상책임자는 현재 진행 중인 연장시험으로 AR1001 투여에 대한 결과도 추후 발표할 예정이라고 덧붙였다.

또한 아리바이오는 장기 연장시험을 통해 치료 효과의 지속성과 안전성을 검증하고 후속 개발에 집중할 방침이다. 아리바이오는 5월에는 중국 푸싱제약과 AR1001의 글로벌 개발·허가·생산·상업화를 위한 독점 판매권 계약을 체결했다. 계약 규모는 47억달러로, 임상 개발에 활용하는 옵션 비용으로 6천만달러를 우선 수령하기로 했다.