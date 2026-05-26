아르헨티나서 세계 최장 샌드위치 행사, 시민 난동으로 씁쓸한 마무리

아르헨티나 아베야네다에서 열린 세계 최장 소고기 샌드위치 제작 이벤트가 수천 명의 인파로 인한 혼란 속에 무산되고 말았다. 750미터 길이를 목표로 한 이 행사는 배식 지연으로 시민들이 펜스를 무너뜨리고 샌드비지를 난장으로 쓸어 담으며 통제 불능에 빠졌으며, 식당 측은 씁쓸한 결말을 맞이했다고 전했다.

아르헨티나 남부 도시 아베야네다 에서 세계 최장 소고기 샌드위치 제작을 목표로 한 대규모 이벤트가 예상치 못한 혼란 속에 마무리되었다. 식당 '파리샤 엘 타노'는 아르헨티나 혁명 기념일과 개업 25주년을 기념해 750미터 길이의 샌드위치 제작에 도전했으나, 행사 시작 후 조리와 배식이 지연되면서 수천 명이 모인 현장에서 불만이 폭발했다.

정치인과 주요 인사 도착을 기다리며 배식이 늦어지자 일부 시민들이 펜스를 무너뜨리고 난입해 샌드위치를 쓸어 담았으며, 이로 인해 많은 이들이 배급받지 못한 채 발길을 돌렸다. 식당 측은 가족, 친구, 시민들이 함께한 즐거운 분위기도 있었지만 마지막에 통제를 잃어 씁쓸한 결말이 되었다고 안타까워했다. 현지 언론은 샌드위치 길이가 771미터에 달했다고 보도했으며, 일부 매체는 700미터 인증 직후 시민들이 샌드위치를 빼먹었다고 전했다.

이번 행사에는 1500킬로그램에 달하는 소고기와 75센티미터 길이의 특제 빵 1050개, 계란 7500개 등 대규모 식재료가 사용되었고, 약 7000인분 이상이 배포될 것으로 예상되었으나, 준비 기간 수개월의 노력이 무색하게 장비와 운영 물품까지 일부 사라지는 상황이 발생했다





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아르헨티나 세계 최장 샌드위치 이벤트 혼란 난동 아베야네다 소고기 샌드위치 기록 도전 공증인 식재료

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