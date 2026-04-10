아르테미스 2호, 누텔라 PPL로 뜻밖의 광고 효과…NASA는 당황?

아르테미스 2호 유인 달 탐사선 비행 중 누텔라가 포착되면서 예상치 못한 간접광고 효과를 누렸다. NASA는 정책상 브랜드 홍보를 금지하고 있지만, 우주 비행 중 다양한 제품들이 노출되는 상황이 발생했다. 페레로는 즉각적인 마케팅 전략을 펼쳤으며, 누텔라의 우주 비행 비용은 상당한 것으로 추정된다.

지난 6일(미 동부시간) 유인 달 탐사선 아르테미스 2호 가 지구에서 가장 먼 곳까지 비행하는 신기록을 세운 가운데, 뜻밖의 사건이 벌어졌다. 미국 항공우주국( NASA )이 중계한 우주선 내부 영상에 초콜릿 잼의 일종인 누텔라 가 포착된 것이다. AFP=연합뉴스에 따르면, 아르테미스 2호 는 최장 거리 우주 비행 기록을 수립하며 많은 이들의 주목을 받았다. NASA 가 공개한 우주선 내부 영상에서는 누텔라 병이 화면을 가로지르는 장면이 포착되었고, 이는 인류의 역사적인 순간을 지켜보던 수십만 명의 시청자들에게 강렬한 인상을 남겼다. 이 장면은 우주비행사들이 무중력 상태에서 분주히 임무를 수행하는 가운데, 누텔라 병이 회전하며 브랜드 이름을 드러내는 모습으로 연출되었다. 불과 3분여 후에 신기록 수립을 앞둔 상황에서 벌어진 이 뜻밖의 등장은 SNS를 통해 빠르게 퍼져나갔고, ' 누텔라 는 이 간접광고를 위해 얼마를 냈는가?'와 같은 반응을 불러일으켰다.

그러나 이 예상치 못한 PPL(Product Placement, 간접광고)의 주인공, 누텔라를 판매하는 식품 회사 페레로는 NASA 중계 영상에 자사 제품이 노출된 사실을 전혀 인지하지 못하고 있었다. 9일 월스트리트저널(WSJ) 보도에 따르면, 당시 페레로의 미국 뉴저지주 사무실에서는 중역들이 영업 회의를 진행하고 있었고, 회의 도중 누텔라가 우주에 있다는 메시지를 통해 이 사실을 알게 되었다고 한다. 뜻밖의 간접광고 상황에 페레로는 즉각적인 마케팅 전략을 수립했다. 공식 인스타그램 계정에 영화 '2001: 스페이스 오디세이'의 테마곡을 배경으로 슬로우모션 영상을 게시하며 '누텔라는 이 세상의 것이 아니다'라는 문구를 덧붙였다. 페레로 북미 최고마케팅책임자 채드 스터브스는 WSJ과의 인터뷰에서 '내가 노력했더라도 이보다 더 좋은 광고 영상을 만들 수는 없었을 것'이라며 놀라움을 표했다. NASA는 정책상 특정 브랜드의 제품 홍보를 엄격히 금지하고 있지만, 이번 아르테미스 2호 비행에서도 예상치 못한 브랜드 노출이 발생했다. 우주 비행 전 우주비행사 리드 와이즈먼은 아이폰을 가지고 지구를 촬영하겠다고 언급했다가 NASA의 공식 입장을 고려하여 정정하는 해프닝도 있었다. NASA가 공개한 사진에서는 우주비행사 제러미 핸슨이 아이폰을 거울처럼 사용하며 면도하는 모습과 함께, '지프' 땅콩버터 용기가 포착되기도 했다. 아르테미스 2호 비행사들은 오메가 스피드마스터 X-33 시계를 착용했으며, 아이폰 외에도 니콘과 고프로 카메라를 지참했다. 누텔라가 누구의 소유였는지는 아직 밝혀지지 않았다. 이번 10일간의 임무를 위해 NASA는 189가지 메뉴와 5종류의 핫소스, 43컵의 커피를 포함하여 10여 종의 음료를 준비했다. 누텔라 외에도 메이플 시럽, 딸기잼, 아몬드 버터, 꿀 등 빵에 곁들일 수 있는 다양한 식품을 제공했다. 영국 일간지 텔레그래프에 따르면, NASA는 우주선 탑재물의 무게 제한 때문에 물품 반입을 엄격하게 통제하지만, 누텔라와 같이 임무 수행에 직접적인 관련은 없더라도 우주비행사들의 사기를 진작시키는 기호품은 허용하는 것으로 알려졌다. 텔레그래프는 아르테미스 2호 전체 임무 비용을 고려했을 때, 500g짜리 누텔라를 우주로 가져가는 데 약 7만 5926달러(약 1억 1200만원)의 비용이 소요된다고 추산했다. 누텔라의 100g당 가격은 약 1000원 수준이다





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