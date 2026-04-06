아르테미스 2호 ‘오리온’ 캡슐, 달 중력권 진입 성공…인류 역사상 최장 거리 갱신 눈앞

미국 유인 달 탐사선 아르테미스 2호의 ‘오리온’ 유인 캡슐이 달 중력권에 진입하며 새로운 우주 탐험 시대를 열었습니다. 승무원들은 달 관측, 지구와의 통신 단절 및 재개, 달 중력권 탈출 등 다양한 경험을 하며, 인류 역사상 가장 먼 거리를 여행하는 기록을 갱신할 예정입니다. 이번 임무는 미래의 유인 화성 탐사를 위한 중요한 사전 훈련의 의미를 지니며, NASA는 이를 통해 우주 기술 개발과 심우주 탐사의 기반을 마련할 계획입니다.

미국 유인 달 탐사 선 ‘ 아르테미스 2호 ’에 탑승한 승무원들이 탄 ‘오리온’ 유인 캡슐이 달 중력권에 진입하면서 역사적인 우주 탐험 의 새로운 장을 열었습니다. 미국 동부 일광절약시간(EDT) 기준 6일 0시 41분(한국시간 6일 오후 1시 41분)에 달 중력권 진입이 공식 확인되었으며, 이는 NASA 가 발표한 중요한 이정표입니다. 이번 임무는 인간이 탑승한 캡슐 우주선이 지구 중력보다 달 중력이 더 강한 영역에 들어선 것을 의미하며, 아르테미스 2호 의 성공적인 임무 수행을 향한 중요한 발걸음으로 평가받고 있습니다. NASA 는 모든 일정이 예정대로 진행될 경우, 아르테미스 2호 승무원들이 인류 역사상 인간이 지구에서 가장 멀리 여행한 기존 기록을 넘어서게 될 것이라고 밝혔습니다. 기존 기록은 1970년 4월 아폴로 13호 승무원들이 비상 귀환 과정에서 세운 40만 170km였습니다.

이번 아르테미스 2호 임무는 인간의 우주 탐험 역사를 새롭게 쓰고 있으며, 달 탐사를 넘어 인류의 우주 진출을 위한 중요한 발판을 마련하고 있습니다.\오리온 캡슐은 달 관측을 진행하는 동안 흥미로운 현상들을 경험하게 됩니다. EDT 6일 오후 6시 44~45분(한국시간 7일 오전 7시 44~45분)께에는 지구에서 보기에 오리온이 달 뒤편으로 가면서 약 40분간 지구와의 통신이 일시적으로 끊어지는 현상이 발생합니다. 이 때 오리온에서는 지구가 달에 가려지는 ‘지몰’(地沒, Earthset) 현상을 관측하게 됩니다. 오리온은 EDT 6일 오후 7시 2분(한국시간 7일 오전 8시 2분)께 달 표면에서 약 6550km 상공을 지나가며, EDT 6일 오후 7시 7분(한국시간 7일 오전 8시 7분)에는 지구로부터 가장 멀리 떨어진 위치인 40만 6777km까지 도달할 예정입니다. 또한 EDT 6일 오후 7시 25분(한국시간 7일 오전 8시 25분)께에는 오리온에서 지구가 다시 떠오르는 ‘지출’(地出, Earthrise) 현상을 경험하게 되며, NASA 지상 관제소와의 통신이 재개됩니다. 이러한 일련의 과정들은 오리온 캡슐이 달 탐사 임무를 수행하는 동안 겪는 다양한 경험들을 보여주며, 우주 탐험의 새로운 가능성을 제시하고 있습니다.\이번 아르테미스 2호 임무는 단순한 달 탐사를 넘어, 향후 진행될 유인 화성 탐사를 위한 중요한 사전 훈련의 의미를 지닙니다. 오리온 캡슐이 달 중력권을 벗어나 지구 중력권으로 다시 진입하는 과정은 EDT 7일 오후 1시 25분(한국시간 8일 오전 2시 25분)에 이루어질 예정입니다. 이 과정을 통해 NASA는 우주선 시스템의 안전성과 성능을 점검하고, 승무원들의 생존 능력을 평가하며, 미래의 심우주 탐사를 위한 핵심 기술들을 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 아르테미스 2호 임무는 단순히 달을 탐사하는 것을 넘어, 인류가 우주로 더 멀리 나아갈 수 있는 기반을 마련하는 중요한 발걸음입니다. NASA는 이번 임무를 통해 수집된 데이터와 경험을 바탕으로, 앞으로 더욱 진보된 우주 탐사 계획을 수립하고, 인류의 우주 진출을 위한 꿈을 실현해 나갈 것입니다. 아르테미스 2호 임무의 성공적인 수행은 우주 탐험의 새로운 시대를 열어갈 것이며, 인류에게 무한한 가능성을 제시할 것입니다





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