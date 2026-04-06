아르테미스 2호, 달 뒷면 근접 비행 임박: 인류 역사상 가장 먼 우주 비행 기록 경신

아르테미스 2호가 달 뒷면 근접 비행을 앞두고 있으며, 오리엔탈레 분지 등 달 지형 관측을 준비하고 있습니다. 이번 비행은 인류 역사상 가장 먼 우주 비행 기록을 경신할 예정이며, 지구돋이 장면 관측과 일식 현상 관측 등 다양한 임무를 수행할 계획입니다.

지난 1일(현지 시각), 미국 항공우주국( NASA )의 유인 달 왕복 우주선 아르테미스 2호 가 비행 5일째를 맞아 이번 여정의 정점인 달 뒷면 근접 비행 준비에 돌입했습니다. 우주비행사들은 관제센터와 화상 회의를 열어 하루 뒤에 있을 달 근접 비행 에서 집중 관측할 30개에 이르는 달 지형 표적과 촬영 기법을 최종 확정할 예정입니다. 근접 비행 은 6일 오후, 한국 시각으로는 7일 오전 6시간 동안 진행될 예정입니다. 앞서 우주비행사들은 전날 근접 비행 중 관측 및 촬영할 지점 목록을 면밀히 점검했습니다. 과학자들이 가장 주목하는 곳은 달 남반구의 앞면과 뒷면 경계에 위치한 지름 930km의 오리엔탈레 분지 입니다. 이곳은 약 40억 년 전부터 시작된 '후기 대충돌기'라는 장기간의 소행성 충돌 시기에 형성된 충돌구 중 가장 크고 마지막으로 만들어졌습니다.

이 분지에 있는 3개의 동심원 모양 지형은 거대한 소행성이 달에 충돌하면서 분출한 물질이 해일처럼 바깥쪽으로 흩어져 나가고, 충돌 지점 주변의 달 지각층이 붕괴되면서 형성된 것으로 추정됩니다. 아르테미스 2호 담당팀의 수석 과학자인 켈시 영은 네이처에 기고한 글에서 '오리엔탈레 분지는 다른 행성에서 충돌 분지가 어떻게 형성되는지를 연구하는 데 중요한 모델이 될 수 있을 것'이라고 밝혔습니다. 이전에는 맨눈으로 관측된 적 없는 지름 64km의 옴 충돌구와 지름 9km의 피에라초 충돌구 또한 주요 관측 대상으로 선정되었습니다. 옴 충돌구는 바닥의 용암류 위로 중앙에 봉우리가 솟아 있는 형태를 띠고 있습니다. 우주비행사들은 또한 달 지평선 위로 지구가 떠오르는 지구돋이 장면을 촬영할 계획입니다. 1968년 아폴로 8호 우주비행사들이 처음으로 관측하고 촬영하여 유명해진 '지구돋이'와 동일한 장면을 58년 만에 다시 볼 수 있을 것으로 기대됩니다.\아르테미스 2호 우주 비행 4일째에 촬영된 달 사진은 남극이 위쪽에 위치하며, 달 뒷면의 일부를 보여줍니다. 오리엔탈레 분지는 사진의 오른쪽 가장자리에 위치하고 있습니다. 우주비행사들은 비행 5일차 일과를 시작하기 전에 아폴로 16호 우주비행사 찰리 듀크의 메시지를 들었습니다. 1972년 오리온이라는 착륙선을 타고 달 표면에 착륙했던 듀크는 이 메시지에서 '미국이 달 표면으로 향하는 길을 개척하는 가운데, 또 다른 형태의 오리온이 인류의 달 귀환을 돕는 모습을 보니 정말 기쁘다'며 '달 표면에 있는 나의 가족사진을 통해 우리 가족과 미국, 그리고 전 세계가 여러분을 응원하고 있다는 것을 기억하길 바란다'고 말했습니다. 우주비행사들은 오전에는 우주복 시연을, 오후에는 궤도 수정 연소 임무를 수행합니다. 우주복 임무에서는 우주복 신속 착용 및 가압 방법, 우주복 착용 상태에서의 좌석 설치 및 탑승 방법, 우주복 헬멧에 부착된 호스를 통한 음식 섭취 방법 등을 시연합니다. 공식 명칭이 오리온 승무원 생존 시스템(Orion Crew Survival System)인 이 주황색 우주복은 발사 및 재진입 과정에서 승무원을 보호할 뿐만 아니라, 오리온 우주선의 압력이 떨어지는 비상 상황 발생 시 우주비행사들에게 최대 6일 동안 호흡 가능한 공기를 제공할 수 있습니다. 오후에 예정된 궤도 수정 연소는 달 근접 비행 전에 마지막으로 진행될 예정입니다. 앞서 두 차례 예정되었던 궤도 수정 연소는 우주선 궤도가 안정적으로 유지됨에 따라 모두 취소되었습니다. 아르테미스 2호 우주비행사들의 개인용 디지털 디스플레이(PCD)에는 달 관측 지역 안내 화면이 표시됩니다. 화면에서 달 오른쪽 하단에 원으로 표시된 오리엔탈레 분지(목표 번호 12)와 그 왼쪽에 위치한 헤르츠스프룽 분지(목표 번호 13)를 확인할 수 있습니다.\달 근접 비행은 오후 2시 45분(한국 시각 7일 오전 3시 45분)에 시작될 예정이며, 나사(NASA)의 공식 채널 등을 통해 생중계될 예정입니다. 근접 비행 4시간 후, 우주선이 달 뒷면을 통과하는 40분 동안에는 지상과의 통신이 두절됩니다. 달에 가장 근접하는 시각은 오후 7시 2분(한국 시각 오전 8시 2분)으로, 달 뒷면 약 6400km 지점을 통과할 예정입니다. 이어 5분 후 아르테미스 2호는 이번 비행 중 지구에서 가장 멀리 떨어진 25만 2760마일(40만 6777km) 지점에 도달하여 '역대 가장 먼 우주까지 간 인류'라는 기록을 세울 것입니다. 이는 이전까지 가장 멀리 날아간 1970년 아폴로 13호의 24만 8655마일(40만 171km)보다 6600km 이상 더 먼 거리입니다. NASA는 '이 거리에서 달은 우주비행사들에게 팔을 쭉 뻗었을 때 농구공 크기 정도로 보일 것'이라고 설명했습니다. 우주비행사들은 또한 맨눈으로 달 뒷면의 일부를 최초로 관측하는 인류가 될 것입니다. NASA는 '이 거리에서 우주비행사들은 달 북극과 남극을 포함한 달 전체를 관찰할 수 있을 것'이라고 밝혔습니다. 달 근접 비행 막바지에는 우주선과 달, 태양이 일렬로 정렬되어 약 1시간 동안 태양이 달 뒤로 사라지는 일식 현상도 관측할 수 있을 것입니다. NASA는 이 기회를 이용하여 달 가장자리에서 살짝 보이는 태양의 최외곽 대기층인 코로나를 분석할 계획이라고 밝혔습니다. 이와 별개로, 최근 남양주와 창원에서 발생한 스토킹 살인 사건 관련 소식과 AI 기반 구조조정으로 인한 '숙련 사다리' 단절 문제에 대한 보도도 함께 제공되었습니다





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