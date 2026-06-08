아르메니아 총선 결과 시민계약당 49.8% 득표율

아르메니아 중앙선거위원회는 8일 전날 치러진 총선 결과를 발표했다. 시민계약당이 49.8%의 득표율을 기록했다고 밝혔다. 이는 2021년 총선 때의 54.0%보다 낮은 수치다. 강한아르메니아당은 23.3%, 아르메니아당은 9.9%, 번영하는마르메니아당은 4.0%를 각각 얻었다.

아르메니아 총선 결과 시민계약당 이 49.8%의 득표율 을 기록했다고 아르메니아 중앙선거위원회가 밝혔다. 이는 2021년 총선 때의 54.0%보다 낮은 수치다. 강한 아르메니아 당은 23.3%, 아르메니아 당은 9.9%, 번영하는마르메니아당은 4.0%를 각각 얻었다.

친러시아 성향의 3개 주요 야당이 모두 합쳐 37%대의 득표율을 얻으면서 시민계약당 견제에 힘을 얻었다. 이번 선거를 앞두고 도널드 트럼프 미국 대통령은 친서방 행보를 보이는 시민계약당 소속 니콜 파시냔 총리를 지지했다. 유럽연합(EU)도 파시냔 총리를 위해 아르메니아에 대한 5천만 유로(약 890억원) 규모의 지원 패키지를 준비했다. 반면 러시아는 아르메니아산 꽃과 생수, 와인, 브랜디, 토마토, 오이 등의 품목에 수입 제한을 걸고 가스 공급 중단 가능성을 거론했다.

파시냔 총리는 '아르메니아 국민은 역내 번영과 협력을 위해 투표했다'며 '튀르키예와 아제르바이잔으로부터 긍정적인 반응을 이끌어내기를 바란다'고 말했다. 양국의 영토 분쟁은 2023년 9월 아제르바이잔이 아르메니아계 분리주의 세력을 대대적으로 공습하면서 격화했다가 지난해 8월 트럼프 대통령이 중재한 평화 선언 서명으로 잦아든 상태다. 나고르노-카라바흐(아르메니아명 아르차흐) 지역에서 아르메니아계 주민을 몰아낸 아제르바이잔은 최종 평화협정 조건으로 아르메니아 헌법에서 나고르노-카라바흐 영토 관련 조항을 삭제하라고 요구했다.

강한아르메니아당이 총선 결과 제2당 지위를 확보하면서 파시냔 총리의 EU 가입 추진 정책에도 제동이 걸릴 전망이다. 우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장은 8일 소셜미디어에 파시냔 총리에게 축하를 전하면서 '우리는 유럽에 더 가까워지고 있는 민주주의 국가 아르메니아와의 협력을 매우 가치 있게 생각한다. 아르메니아는 우리를 믿어도 된다'고 말해 아르메니아에 대한 지속적인 지원을 약속했다. 카야 칼라스 EU 외교안보 고위 대표도 이번 선거 결과를 두고 '아르메니아 유권자들이 러시아의 강한 압박에도 불구하고 '유럽의 미래'를 선택한 것으로 보이며, 이는 좋은 일'이라고 반겼다





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