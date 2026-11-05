아랍계 정당 11석 선출, 가디 이젠코트 차기 정부 후보로 지명

이스라엘 총선에서 아랍계 정당이 11석을 확보해 가디 이젠코트가 차기 정부 후보로 나섰다. 네타냐후 총리와의 권력 투쟁이 한층 더 심화될 전망이다.

이스라엘 총선에서 아랍계 정당이 11석을 확보하며, 가디 이젠코트 가 차기 정부 후보로 공식 지명됐다. 이번 결정은 네타냐후 베냐민 의 재집권을 막기 위한 야권 연합의 전략적 움직임으로 평가된다.

가디 이젠코트, 차기 정부 후보로 공식 지명

조인트리스트는 5일 이츠하크 헤르조그 대통령에게 가디 이젠코트가 차기 정부를 구성해야 한다는 당의 제안을 공식 통보할 것이라고 밝혔다. 아흐마드 티비 의원은 조인트리스트가 '저지 블록' 역할을 하면서 이젠코트의 소수 정부를 외부에서 지원하겠다고 덧붙였다.

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이젠코트는 아랍계 이스라엘인들의 권익을 대변해 온 정치 연합체 중 하나인 조인트리스트에서 대표로 부상했다. 그는 네타냐후와의 격차를 벌이자 아랍계 시민에 대한 우파 선동에 맞서 싸울 의지를 강조했다.

야권 연합의 전략과 반네타냐후 기조

라암 같은 이슬람주의 성향의 아랍계 정당 역시 이젠코트를 차기 총리로 지지하겠다고 밝혔다. 반면 초정통파 유대교 정당 토라유대주의연합(UTJ)은 특정 후보를 지지하지 않을 것이라고 선언했다. 이는 네타냐후 총리가 종교학교 학생의 병역 면제 중단을 막지 못한 것에 대한 실망에서 비롯됐다.

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이츠하크 헤르조그 대통령은 120명의 의원 중 46명이 네타냐후를, 67명이 이젠코트를 지지했다고 설명했다. 이는 이젠코트가 의회의 과반을 초과하는 추천을 확보한 상태임을 의미한다.

실각 위기와 차기 정부 구성 전망

과반의 추천을 확보한 후보가 1순위 연정 구성권을 갖게 되므로 가디 이젠코트가 차기 총리로 선출될 가능성이 한층 커졌다. 네타냐후는 실각 위기에 직면해 있으며, 그의 재집권을 막기 위한 야권의 단합이 한층 가속화될 전망이다.

이젠코트가 차기 정부를 구성하면, 아랍계 이스라엘인들을 위한 정책과 팔레스타인 문제 해결이 주요 의제로 부각될 가능성이 크다. 이는 이스라엘 내외의 정치적 긴장을 새롭게 조정할 중요한 전환점이 될 전망이다.