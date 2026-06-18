아기레 멕시코 감독 "한국전 경계 대상, 이강인 가장 먼저 꼽아"

멕시코 대표팀 하비에르 아기레 감독이 2026 북중미 월드컵 한국과의 조별리그 2차전을 앞두고 열린 기자회견에서 한국 선수 중 이강인을 가장 경계해야 할 대상으로 지목하며 그의 장점을 상세히 분석했다. 감독은 한국 대표팀의 전반적인 전력도 높이 평가하며 결전에 임하는 자세를 설명했다.

2026 북중미 월드컵 조별리그에서 한국과 맞붙는 멕시코 축구 국가대표팀의 하비에르 아기레 감독이 공식 기자회견에서 한국을 경계하는 선수로 이강인 을 지목했다. 아기레 감독은 이강인 이 공격과 수비 모두 뛰어나며, 4-3-3 전술에서 윙어로 뛸 때 전체 필드를 자신의 앞에 그려놓고 편하게 플레이할 수 있는 선수라고 평가했다.

이강인은 아기레 감독이 스페인 마요르카를 지휘하던 시절부터 알던 제자라고 밝혔다. 아기레 감독은 한국 대표팀 전반에 대해서도 높은 평가를 내렸다. 특히 체코전에서 황인범의 어시스트로 득점한 장면을 언급하며 황인범과 윙어의 호흡이 좋아 보였다고 말했다. 감독은 한국전을 앞두고 선수들에게 특별한 이야기보다는 경기를 잘 치르고 팀의 경기력을 유지하라고 독려했다.

그는 경기 준비를 최대한 단순하게 하겠다고 강조하며, 선수 시절 복잡하게 생각하기보다 최선을 다하는 것만이 중요했다고 회상했다. 기자회견은 30분 이상 진행되며 아기레 감독은 유머러스한 모습도 보였다. 한국 기자의 질문에 답변 후 감사합니다라고 인사해 분위기를 밝게 만들었고, 물 보충 휴식 규정에 대해서는 감독으로서 전술 지시를 할 수 있는 기회라며 나쁘지 않은 규칙이라고评价했다. 이번 기자회견을 통해 아기레 감독은 한국전에 대한 철저한 준비와 상대에 대한 깊은 연구를 엿보이게 했으며, 한국 대표팀도 결전을 앞두고 상대의 경의를 얻은 상황에서 더욱 투지를 불태울 것으로 보인다





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