21년 역사의 종말? 한국인 프리미어리거 시대 위기에 놓이다

박지성 이후 21년간 이어져 온 한국인 프리미어리그 시대가 울버햄프턴의 강등 위기와 함께 종말을 맞이할 수 있다는 분석. EPL 진출 흐름 변화, 구단 영입 정책 변화, 유망주 육성 시스템 부재 등 복합적인 원인이 작용하고 있다.

지난 2005년 박지성 이 맨체스터 유나이티드에 입단하며 시작된 한국인 프리미어리그 의 역사가 21년 만에 끊어질 위기에 처했다. 지난 21일, 셀허스트 파크에서 들려온 크리스털 팰리스와 웨스트햄의 0-0 무승부 소식은 울버햄프턴의 잔류 희망을 꺾었다.

울버햄프턴은 잔여 5경기를 모두 이겨도 강등권에서 벗어날 수 없게 되었고, 이는 주축 공격수 황희찬의 EPL 커리어에도 큰 영향을 미칠 것으로 보인다. 21년 전 박지성과 이영표의 EPL 진출은 한국 축구의 새로운 장을 열었지만, 현재는 15명의 선수만이 EPL 무대를 경험한 채 명맥이 끊어질 위기에 놓였다. 토트넘 소속 양민혁, 브렌트퍼드 김지수, 브라이턴 윤도영, 뉴캐슬 박승수 등 잠재력 있는 젊은 선수들이 있지만, 당장 다음 시즌 EPL에서 활약할 가능성은 낮다. EPL 한국 선수 부족 현상은 ‘대한민국 최고 선수 EPL 진출’이라는 흐름이 멈춘 데 원인이 있다.

과거에는 대표팀 주축 선수들이 EPL을 지향했지만, 최근 김민재와 이강인은 독일, 프랑스 리그의 우승권 팀을 선택하며 우승 가능성과 출전 시간을 우선시하는 경향을 보였다. EPL 구단들의 영입 정책 변화도 영향을 미쳤다. 선수 몸값 상승으로 인해 EPL 구단들은 아시아 출신 선수는 유망주 위주로, 유럽과 남미에서는 검증된 선수 위주로 영입하는 전략을 고수하고 있다. 양민혁, 김지수, 윤도영 등 유망주들이 EPL에서 1군 로스터 진입에 어려움을 겪는 이유도 여기에 있다.

K리그 선수들이 주전 경쟁을 할 수 있는 무대는 챔피언십 정도에 불과하다. 반면 일본은 미토마 카오루, 엔도 와타루, 카마다 다이치, 다나카 아오 등 4명의 주전급 선수가 안정적인 활약을 펼치고 있다. 이들은 J리그에서 곧장 EPL로 가지 않고 유럽 내 다른 리그에서 경험을 쌓아 유럽 축구에 적응했다는 공통점을 가지고 있다. 현재 황희찬과 오현규가 한국인 프리미어리그의 명맥을 이어갈 가능성이 가장 높다.

북중미 월드컵이 이들의 경쟁력을 보여줄 기회가 될 수 있다. 하지만 한국 축구는 근본적인 문제 해결을 위해 노력해야 한다.

‘별종급 천재’에 의존하는 시대는 끝났으며, 유망주들이 유럽 중소리그를 거쳐 체계적으로 성장하는 시스템 구축이 필요하다. 축구는 냉정한 스포츠이며, 과거의 영광은 현재를 보장하지 않는다. 박지성이 열었던 문이 닫히기 전에 한국 축구는 EPL이 요구하는 글로벌 스탠더드를 충족하기 위한 노력을 지속해야 한다. 유망주 육성 시스템 개선과 유럽 축구 적응을 위한 로드맵 구축이 시급하다





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