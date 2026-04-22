2040년 전력 수요 폭발적 증가, 데이터센터 전력 소비 5배 확대 전망

AI 데이터센터 확산과 산업 부문 전기화로 인해 2040년 전력 수요가 현재보다 26% 증가할 것으로 나타났다. 정부는 12차 전력수급기본계획을 통해 에너지 공급 안정성을 위한 대책 마련에 나섰다.

인공지능(AI) 산업의 급격한 팽창과 함께 데이터센터 가 전국적으로 확산되면서 대한민국 전력 수요 지형도가 급변하고 있다. 22일 기후에너지환경부와 제12차 전력수급기본계획 수립 총괄위원회는 2040년까지의 전력수요 전망 잠정안을 공식 발표했다. 이 보고서에 따르면 2040년 전력소비량은 최대 694.1테라와트시(TWh)에 달할 것으로 예측되며, 이는 지난해 전력 판매량인 549.5TWh 대비 약 26% 이상 증가한 수치다. 특히 불과 2년 전 수립된 11차 전력수급기본계획에서의 2038년 전망치와 비교해도 무려 11%가 상향 조정된 것으로, 국가 에너지 전략의 대대적인 수정이 불가피해졌다. 이번 전망안은 국가 에너지 정책의 정교함을 높이기 위해 처음으로 구간별 시나리오를 도입했다. 현재의 경제 성장세를 유지하고 국가 온실가스 감축목표(NDC) 53%를 이행하는 기준 시나리오에서는 2040년 전력소비량을 657.6TWh로 예측했다.

반면, 낙관적인 경제 성장과 NDC 61% 이행을 가정하는 상향 시나리오에서는 694.1TWh까지 급증할 것으로 보았다. 이에 따라 국가 전력 설비의 척도가 되는 최대전력 수요 역시 상향 시나리오 기준 138.2기가와트(GW)에 달할 전망이다. 이는 지난해 기록된 전력공급 능력인 100.9GW보다 약 37% 높은 수준으로, 향후 대규모 발전소 건설과 송전망 확충이 시급한 과제로 떠오르고 있다. 전력 수요 급증의 주범으로는 데이터센터와 산업 부문의 전기화가 지목된다. 데이터센터의 경우 2040년 전력 수요가 42.1TWh로 관측되어, 현재의 8.2TWh 대비 무려 5배가량 폭증할 것으로 예상된다. 또한 철강업의 전기로 생산 전환과 888만 대에 달하는 전기차 보급 목표를 포함한 산업·수송 부문의 전기화 수요는 2040년 최대 119.4TWh까지 치솟을 전망이다. 이는 11차 전기본에서 예측했던 수요보다 2배 가까이 늘어난 수치로, 전통적인 산업 체계가 탄소중립 시대를 맞아 에너지 소비 구조를 근본적으로 바꾸고 있음을 보여준다. 전문가들은 이러한 전력 수요 폭증을 감당하기 위해서는 현실적이고 균형 잡힌 에너지 믹스 정책이 필수적이라고 입을 모은다. 정부는 2030년까지 재생에너지 100GW 보급을 목표로 세웠으나, 태양광 설비 확충을 위해 필요한 면적만 서울시 전체 면적에 육박하는 594㎢에 달해 실현 가능성에 의문이 제기된다. 특히 지난해 태양광 보급 실적이 4GW 수준에 머물렀음에도 매년 12GW씩 보급해야 하는 상황은 매우 도전적이라는 평가다. 일각에서는 신규 원전 건설과 더불어 재생에너지의 속도 조절이 필요하다고 지적하며, 지역별 데이터센터 입지 분산과 에너지 자립도를 높이는 전략적 접근을 주문하고 있다. 총괄위원회는 향후 자가용 재생에너지 계획과 지역별 수요 분산 방안을 포함해 전망치를 지속적으로 재검토할 계획이다





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전력수요 데이터센터 제12차전기본 에너지믹스 전기화

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