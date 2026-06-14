2030세대, 올림픽공원에서 외친 '재선거'... 새로운 민주주의 감수성

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태에 분노한 2030세대가 서울 올림픽공원에서 자발적인 시위를 벌였다. 이들은 기성세대와 다른 공정 감각과 자유에 대한 민감성을 드러내며 새로운 시위 문화를 보여주고 있다.

현충일 저녁, 서울 올림픽공원을 찾은 많은 이들은 압도적인 2030세대 의 비율에 놀랐다. 그들은 누군가의 지휘 없이 각자 산책하듯 걷다가 자연스럽게 무리를 지어 ' 재선거 '를 외쳤다. 손을 꼭 잡은 커플도 많았고, 한쪽에서는 청년들이 땅바닥에 주저앉아 태극기를 그리고 있었다.

이들은 모두 처음 보는 사이였지만, 공정하지 않은 선거 과정에 대한 분노로 하나가 되었다. 30대 회사원 여성은 '투표용지 부족 사태는 당선 결과와 상관없이 그 자체로 공정하지 않은 과정이고 심각한 참정권 침해'라며 '개인의 권리뿐 아니라 자유민주주의 시스템의 문제라 가만있을 수 없었다'고 말했다. 이러한 분위기는 소셜미디어에서도 확산되어, 특정 조직으로 오해받지 않기 위해 손그림 태극기와 구호지를 들자는 제안이 자연스럽게 형성되었다. 1주일 후인 13일 저녁에도 2030세대의 비중은 높았고, 주도 세력 없는 자발적인 시위 문화는 계속되었다. 누군가는 '올공은 1인 시위의 집합체'라고 표현했다.

이는 과거 '사회에 무심한 개인주의자'로 여겨졌던 2030세대가 사회 문제에 목소리를 내기 시작했음을 보여준다. 4050세대 중에는 '선관위의 잘못은 크지만, 청년들이 이렇게까지 나설 일인가'라고 묻는 이들이 많다. 경제적 불만이 폭발한 것이라는 분석도 있지만, 그것만으로는 설명되지 않는다. 청년들은 문제의 경중을 기성세대와 다른 감수성으로 판단한다. 한국갤럽 여론조사에서 6·3 지방선거 전면 재선거 찬성률은 20대 67%, 30대 62%로, 40대 36%, 50대 38%에 비해 크게 높았다.

이는 2030세대의 재선거 주장이 단순한 보수화나 우경화가 아니라, 자유와 공정에 이전 세대보다 민감한 새로운 세대의 출현을 의미한다. 86운동권 세대에게 '자유'는 군사독재에 저항하는 집단적 개념이었지만, 2030세대는 진영논리에 따른 선택적 분노를 거부하고 개인의 권리와 자유를 중시한다. 이들에게 참정권은 내 삶과 자유를 규율하는 제도와 법의 향방을 정하는 권리이며, 투표는 그 권리를 행사하는 거의 유일한 방법이다. 따라서 내 한 표가 사라지는 것은 심각한 문제다.

그런데 정부·여당과 4050세대는 이 문제에 둔감하게 반응하는 반면, 스타벅스 '탱크데이' 논란에는 대통령까지 나서서 격렬하게 분노를 표출했다. 이는 2030세대의 공정 감각을 건드렸고, '스타벅스보다 못한 참정권'이라는 표현이 유행하게 되었다. 스타벅스 문제는 역사적 상처를 건드린 마케팅이었지만, 잘잘못 판단은 소비자가 할 일이었다. 반면 투표용지 부족은 국가 기관의 시스템이 시민의 투표권을 보장하지 못한 사태다.

대통령의 분노가 더 빨리 향했어야 할 곳은 선거 관리 문제였지만, 현실은 반대였다. 대통령은 '탱크데이' 당일 밤 X 계정에 '저질 장사치의 비인간적 막장 행태'라고 썼지만, 투표지 사태에는 나흘 뒤에야 절제된 언어로 유감을 표했다. 이러한 모습이 2030세대의 공정 감각을 자극했다.

'스타벅스 역풍'이 지방선거에 영향을 끼친 정황도 확인됐다. '커피 한 잔의 자유도 없냐'는 반발이 소셜미디어에 올라왔고, 탱크데이 마케팅에 비판적이던 청년들도 정치권력이 사기업과 소비자 선택까지 검열한다고 느끼기 시작했다. '스타벅스보다 못한 참정권'이라는 표현은 맘카페까지 확산됐다. 이런 심리가 서울에서 2030 여성의 민주당 이탈에 영향을 끼쳤다고 본다.

이러한 상황에서 투표지 부족 사태가 발생하자, 올림픽공원에서 만난 20대 남성 대학생은 '투표하지 못했거나 절차에 장애가 생겼다면 그 자체가 불공정'이라며 '자유민주주의 자체가 위협받는다고 생각해 나왔다'고 말했다. 소셜미디어에서는 이 시위를 '잠실민주화운동'이라 부르는 청년도 많다. 4050세대는 '이미 민주화가 됐는데 무슨 소리냐'며 헛웃음 칠 수 있지만, 청년들에게 민주화란 더 이상 특정 세대의 훈장이 아니다. 투표권을 행사하지 못한 사람의 권리를 묻고, 국가기관의 절차를 의심할 자유를 요구하는 것도 민주주의 운동이라고 믿기 때문이다. 이는 '우리도 민주주의를 안다.

가르치려 들지 말라'는 메시지다. 김은미 서울대 교수는 '이번 선거 부실은 좌우를 가리지 않고 모두 나서야 할 사안'이라며 '청년들에게 왜 분노하느냐고 묻는 것이 오히려 그들을 섭섭하게 할 것'이라고 지적했다. 또한 'AI로 인한 경제구조 변화와 정년연장 등 제도 변화가 청년에게 불리하게 전개되는데, 그나마 목소리를 낼 수 있는 유력한 방법인 투표권의 마지막 보루를 박탈당했다고 생각해 더욱 분노한다'고 설명했다.

'스타벅스보다 못한 참정권'은 2030세대가 더 이상 86운동권 세대 및 X세대의 역사 감수성과 분노의 기준을 따르지 않겠다는 선언이다. 우리는 '87년 체제'가 만든 도덕과 감수성의 권위가 처음으로 젊은 세대에게 작동하지 않는 역사의 한 페이지를 보고 있는지도 모른다





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