2030년 한국 실노동시간 1739시간 전망… 노동생산성 하락 방지 위한 제도 개선 필요

한국고용노사관계학회 보고서에 따르면 2030년 한국의 실노동시간은 1739시간으로 예상되며, 노동생산성 하락을 막기 위한 제도적 지원이 필요하다. OECD 평균 수준의 노동시간 단축 목표 달성을 위해서는 추가적인 노력이 요구된다.

한국고용노사관계학회 는 최근 발표한 보고서를 통해 2030년 우리나라의 실 노동시간 이 1739시간까지 감소할 것으로 전망했다. 이는 정부가 목표로 하는 OECD 평균 수준인 1700시간대에는 다소 미치지 못하는 수치이지만, 꾸준한 노동시간 단축 노력이 이어지고 있음을 보여준다.

보고서는 주 40시간제 시행 이후 근로기준법 개정을 통해 연간 평균 노동시간이 2017년 1996시간에서 2024년 1859시간으로 137시간 감소했다고 분석했다. 이러한 감소는 주 5일제와 주 52시간 상한제 도입에 따른 장시간 근로 비중 감소에 기인한다. 하지만 여전히 우리나라의 노동시간은 OECD 국가 중 높은 수준에 머물러 있으며, 2024년 기준 OECD 37개 회원국 중 6위에 해당한다. 독일(1294시간), 일본(1636시간), 미국(1810시간) 등과 비교했을 때, 우리나라의 노동시간은 여전히 긴 편이다.

특히, 주 40시간 노동자의 비중이 53.1%로 절반을 넘는 것은 유럽 국가들과의 현저한 차이를 보인다. 독일(30.9%), 프랑스(12.5%), 영국(15.9%) 등은 주 40시간 노동자의 비중이 상대적으로 낮으며, EU 국가 중에서도 한국과 비슷한 수준의 비중을 보이는 국가는 룩셈부르크(55.4%)와 포르투갈(57.3%)에 불과하다. 보고서는 과거 노동시간 감소가 주로 장시간 근로 비중 감소에서 비롯되었음을 지적하며, 현재와 같이 장시간 노동 비중이 크게 감소한 상황에서는 추가적인 단축 노력이 없이는 감소세 유지가 어렵다고 강조했다.

따라서 실노동시간 단축을 위한 제도 개선과 함께 노동생산성 향상을 위한 노력이 병행되어야 한다고 주장한다. 일률적인 노동시간 상한 규제는 기업의 생산성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로, 기업의 생산성 향상을 동반한 노동시간 단축 방향을 모색해야 한다는 것이다. 이러한 관점에서, 노동시간 단축과 노동생산성 향상을 동시에 달성할 수 있는 정책적 지원과 제도적 기반 마련이 시급하다. 또한, 보고서는 노동시간 단축이 노동생산성 하락으로 이어지지 않도록, 유연근무제 확산, 직무 분석 및 재설계, 자동화 및 디지털 전환 지원 등 다양한 방안을 고려해야 한다고 제안한다.

이러한 노력을 통해 우리나라가 노동시간 단축과 노동생산성 향상을 동시에 이루어, 지속 가능한 경제 성장을 달성할 수 있을 것으로 기대된다. 정부와 기업, 노동계는 이러한 보고서의 내용을 바탕으로, 우리나라의 노동 환경 개선을 위한 실질적인 방안을 모색하고, 미래 사회에 대비해야 할 것이다. 특히, 급변하는 산업 환경과 기술 발전에 발맞춰, 노동시간 제도와 노동 시장 정책을 지속적으로 개선하고, 노동자들의 삶의 질 향상을 위한 노력을 게을리하지 않아야 한다. 또한, 노동시간 단축을 통해 확보된 여가 시간을 활용하여, 노동자들이 자기 계발과 창의적인 활동에 참여할 수 있도록 지원하는 것도 중요하다. 이러한 노력을 통해 우리나라가 더욱 발전하고, 국민들의 행복 지수가 높아질 수 있을 것이다





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