20일 서울 종로구 청와대 사랑채 앞에서 교사노동조합연맹 주최로 열린 현장체험학습 및 교육활동에 대한 법적 보호장치 마련 촉구 기자회견

20일 서울 종로구 청와대 사랑채 앞에서 교사노동조합연맹 주최로 열린 현장체험학습 및 교육활동에 대한 법적 보호장치 마련 촉구 기자회견이 열렸다. 이재명 대통령이 소풍·수학여행을 기피하는 선생님들을 언급하며 교사의 안전관리 책임을 주문했다.

20일 서울 종로구 청와대 사랑채 앞에서 교사노동조합연맹 주최로 열린 현장 체험학습 및 교육활동에 대한 법적 보호장치 마련 촉구 기자회견에서 참가자들이 구호를 외치고 있다. 연합뉴스이재명 대통령이 지난달 28일 국무회의에서 소풍· 수학여행 을 기피하는 선생님들을 언급하며 ‘책임을 안 지려고 학생들한테 그 좋은 기회를 빼앗는 것’이라고 한마디를 보탰다.

덕분에 십수년간 학교에서 차곡차곡 쌓여온 잔혹 서사가 터져나왔다. 2014년 ‘아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제정’과 2025년 ‘수학여행 사망 사건 인솔 교사의 유죄 확정 판결’ 이후 교사들을 두려움에 떨게 했던 두가지 죄, ‘뒤를 돌아보지 않은 죄’와 ‘내 아이 기분 상해 죄’ 이야기다. 2022년 11월 춘천의 한 초등학교 6학년이 속초로 체험학습을 갔다. 담임교사는 학생 23명을 두 줄로 세워 인원을 확인한 뒤, 앞에서 학생들을 인도했다. 5명의 학생이 이동 중 대열에서 이탈했는데, 맨 뒤에 있던 학생이 쪼그리고 앉아 신발끈을 묶다가 사고가 났다.

운전기사가 주차를 위해 버스를 이동하다가 학생을 치여 숨지게 한 것이다. 담임교사는 1심에서 업무상과실치사 혐의로 금고 6개월에 집행유예가 선고돼 직을 잃을 뻔했으나, 2심에서 같은 형의 선고유예가 확정되면서 ‘당연 퇴직’을 면했다. 음주나 적극적 방치 등 중대한 과실이 있었나 싶었지만, 1·2심 판결문 속 ‘공동정범’ 교사의 ‘범죄사실’은 ‘학생 대열 전방에서 뒤를 돌아보지 않은 채 학생들을 인솔하여… 버스가 피해자를 충격해 사망에 이르도록 한’ 것이었다. 인솔 책임자로서 아이를 지키지 못한 도의적 책임은 피할 수 없다고 본다.

그렇더라도, 교사 혼자 초등학교 6학년생 23명을 인솔하면서 ‘뒤를 돌아보지 않았다’는 이유로, 우발적 사고에 대해 법적 책임을 묻다니. 부모 2명이 아이 하나를 데리고 나갔다가 벌어진 유사 사고에 대해, 부모를 과실치사로 처벌하는 일은 상상조차 할 수 없지 않은가. 교사들의 억눌렸던 성토가 이어지자, 이 대통령은 지난 20일 ‘필요하면 입법이라도 하고 교육부 지침도 만들고 수사기관 수사 지침도 만들어야 한다’며 교사의 안전관리 책임을 덜어줄 대책을 주문했다. 최교진 교육부 장관이 ‘해결책을 찾아가고 있다’고 답했으니, 조만간 결론이 날 것이다.

그러나 수년간 조용한 ‘체험학습 파업’이 확산됐던 교육 현장이 선뜻 제자리로 돌아올지는 의문이다. 더 근본적으로 교사들을 위축시킨 ‘내 아이 기분 상해 죄’는 그대로이기 때문이다





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