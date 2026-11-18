2027학년도 대입의 본격적인 전선이 수능 직후 주요 대학의 논술고사와 학생부종합전형 면접으로 옮겨집니다. 건국대, 고려대, 연세대 등 주요 대학의 구체적인 시험 날짜와 수시·정시 지원 전략을 확인하세요.

2027학년도 대학수학능력시험을 하루 앞둔 11월 18일, 서울 종로구 중앙고등학교에서 예비 소집이 진행된 가운데 수험생들이 시험실 위치를 최종 확인하고 있습니다. 이 시각 울산시 중구 약사고에서도 학생들이 막바지 학습에 매진하는 모습이 포착되었으며, 서울 중구 이화여자고등학교에서는 고사장 확인을 위해 학생들이 모여들었습니다.

수능 직후 첫 주말인 11월 19일부터 22일까지 주요 대학의 논술고사가 집중적으로 진행됩니다. 교육계에 따르면 올해 수능 이후 논술고사를 치르는 대학은 총 36곳에 달하며, 이 가운데 28곳이 11월 21일부터 22일과 11월 28일부터 12월 1일 사이에 시험을 실시합니다.

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11월 21일·22일 주요대학 논술 및 면접 실시

11월 21일에는 건국대, 고려대(자연계), 서강대(자연계), 성균관대(언어형), 숭실대, 한국항공대 등이 논술고사를 치릅니다. 같은 날 21시부터 22일 22시까지 연세대 활동우수형, 한국외대 학생부종합(면접형), 이화여대 미래인재(면접형), 경북대 학생부종합전형, 국민대 국민프런티어, 인하대 인하미래인재(면접형) 등의 면접이 진행됩니다.

11월 22일에는 고려대(인문계), 동국대, 서강대(인문계), 성균관대(수리형) 등이 시험을 치릅니다. 서울대 일반전형 면접은 11월 27일 실시되며, 의대, 수의대, 치과는 11월 28일, 음악대학 국악과는 12월 5일 면접을 치릅니다.

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11월 말부터 12월 초 이어지는 후기 논술고사

다음 주말인 11월 28일에는 경북대, 부산대, 이화여대(인문계), 중앙대(자연계), 한양대(인문계) 등이 논술고사를 실시합니다. 28일부터 29일에는 서울시립대, 숙명여대 등에서도 면접이 예정되어 있습니다.

논술고사는 다음 달 초까지 이어져 국민대, 아주대, 인하대 등은 12월 5일부터 6일 시험을 치릅니다. 5일부터 6일에는 건국대 KU자기추천, 경희대 네오르네상스, 중앙대 탐구형인재, 성장형인재 등의 면접이 이어집니다. 동국대 Do Dream 전형 면접은 11월 11일부터 13일 실시됩니다.

수시 합격 시 정시 지원 제한 및 등록 일정

남은 수시 전형에 응시할지는 가채점 성적을 토대로 정시 지원 가능 대학과 수시 지원 대학을 비교해 판단해야 합니다. 수시모집에 합격하면 등록 여부와 관계없이 정시모집에 지원할 수 없기 때문입니다. 수능 최저학력기준이 있는 전형에 지원했다면 가채점 결과로 기준 충족 여부를 확인할 필요도 있습니다.

다만 가채점 성적은 실제 성적과 차이가 날 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 미등록 충원 합격자 발표는 11월 29일 오후 6시까지, 등록은 11월 30일 오후 10시까지입니다. 정시 합격자는 2월 5일까지 발표되며 등록 기간은 12월 10일부터 12일입니다.