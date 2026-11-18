2027학년도 수능을 하루 앞둔 18일, 정부는 AI 커닝 등 스마트기기 부정행위를 원천 차단하기 위해 스마트안경 전수검사 및 휴대전화 재난 문자 발송 등 강도 높은 보안 대책을 발표했다.

2027학년도 대학수학능력시험을 하루 앞둔 11월 18일, 정부는 인공지능(AI) 기반의 새로운 형태의 부정행위 우려에 대응하여 시험 보안 강화를 위한 최종 대책을 발표했다. 이는 33년간 유지되어 온 수능의 신뢰성을 확보하기 위한 비상 조치로, 스마트기기를 이용한 cheating 방지와 함께 시험 절차의 철저한 점검이 이루어지고 있다.

스마트기기 전수검사와 추가 인력 배치

교육부는 시험 당일 스마트안경 등 정보기기 사용으로 인한 부정행위를 차단하기 위해 기존 감독관 7만5천여 명에 추가로 8천400여 명의 인력을 투입하기로 했다. 이 중 1천800여 명은 스마트기기 전담 인력으로 배치되어 전수검사를 실시하며, 6천600여 명은 복도 감독관으로 활동한다. 이러한 대규모 인력 증원은 시험의 공정성을 입증하고 수험생들의 불안감을 해소하기 위한 핵심 방안이다.

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또한, 수험생이 시험장에 휴대전화를 반입하지 못하도록 하기 위해 '위급재난문자'를 발송하는 특별 절차를 진행한다. 이는 과거 시험장에서 발견된 휴대전화 미제출 문제를 선제적으로 예방하기 위한 기술적 조치로, 시험장 내 디지털 장비 단속의 효율성을 높이는 역할을 한다.

AI 커닝 논란과 수험생 응시 현황

최근 세무사 시험 수석 합격자가 AI를 활용한 부정행위를 시인하며 'AI 커닝'에 대한 사회적 우려가 고조된 가운데, 이번 수능은 현행 체제 마지막이라는 점에서 그 의미가 깊다. 올해 수능에 원서를 낸 수험생은 총 55만1천864명으로 집계되었으며, 이는 전년 대비 2천310명(0.4%)이 감소한 수치이다.

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그러나 2024학년도 44만4천870명에서 2025학년도 46만3천486명, 2026학년도 49만3천896명으로 2년 연속 증가했던 응시자 추세가 반전된 것은 주목할 만하다. 특히 지역의사제 도입으로 인한 의대 정원 증가로 N수생이 23년 만에 최대 규모로 몰려 상위권 대학 입시 경쟁이 한층 치열해질 전망이다.

시험 범위 변경 및 난이도 조절 방향

시험은 오전 8시 40분부터 오후 5시 45분까지 진행되며, 1교시 국어, 2교시 수학, 3교시 영어, 4교시 한국사 및 탐구, 5교시 제2외국어/한문 순으로 치러진다. 국어 영역에서는 독서와 문학을 기본으로 하되, 화법과 작문 또는 언어와 매체 중 하나를 선택해야 하며, 수학 영역에서도 수학 1·2 외에 확률과 통계, 미적분, 기하 중 하나를 선택하는 방식이 유지된다.

사회·과학탐구 영역은 사회와 과학의 구분이 없어진 대신 17개 선택과목 중 최대 2개를, 직업탐구 영역은 6개 과목 중 최대 2개를 선택할 수 있다. 극소수 수험생만 정답을 맞히는 초고난도 문항 배제 기조는 올해도 이어질 예정이며, 이는 영어 1등급 비율이 3.11%에 그쳐 논란을 빚은 전례를 반영한 것이다.

최종 검증과 시험 운영 전망

오승걸 전 한국교육과정평가원장의 사임 이후 교육 당국은 시험 난이도 적정성 확보에 각별한 주의를 기울이고 있다. 시험장 내 위급재난문자 발송 및 스마트안경 전담 인력 배치 등 다양한 보안 강화 조치는 시험 당일 발생할 수 있는 예외 상황을 최소화하기 위한 최종 점검의 일환이다.

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이번 수능은 현행 체제 마지막 시험인 만큼, 향후 도입될 새로운 평가 방식에 대비한 기준점이 될 것으로 기대된다. 정부는 추가적인 보안 강화 조치를 통해 모든 수험생에게 공정한 시험 환경을 제공하며, 33년 역사의 수능이 가진 공신력을 완벽하게 유지하겠다는 입장이다.