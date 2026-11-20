2027학년도 대학수학능력시험에서 생성형 인공지능의 윤리적 사용과 군사적 활용, 그리고 인지적 외주화 등 AI 리터러시 관련 문제가 국어와 사회탐구 영역에 다수 출제되어 주목받고 있다.

2027학년도 대학수학능력시험이 치러진 가운데, 시험지에 등장한 '인공지능' 관련 문항들이 큰 관심을 끌고 있습니다. 정부는 초소형 카메라나 스마트폰을 활용한 부정행위를 막기 위해 다양한 대책을 마련했으나, 정작 시험 내용에서는 생성형 인공지능 과의 상호작용 및 그 윤리적 함의를 묻는 문제가 다수 출제되었습니다. 이는 단순한 지식 확인을 넘어, AI 시대에 필요한 디지털 리터러시를 평가하려는 교육부의 의도로 해석됩니다.

국어 영역, 생성형 AI 윤리 판단 능력 측정

국어 영역 선택 과목인 '언어와 매체'의 44번과 45번 문항은 학생들이 외국인 관광객 증가를 주제로 발표 자료를 준비하는 '단체 대화방' 상황을 설정했습니다. 이 지문 속에서 한 학생이 '외국인 사진을 생성형 인공지능으로 편집해 자료에 넣자'라고 제안하자, 다른 학생이 '얼굴이 나오는 사진은 개인 정보가 포함된 것이므로 생성형 인공지능에 올리면 안 된다'며 이를 만류하는 대화가 제시되었습니다. 이는 최근 학생들이 생성형 인공지능을 발표 준비나 학습에 활발히 활용하는 현실을 반영하면서도, 동시에 프라이버시 보호와 같은 필수적인 윤리 기준을 적용할 수 있는 능력을 평가하기 위한 것으로 분석됩니다.

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사회탐구, 재무 계획부터 군사 전략까지 포괄

사회탐구 영역에서도 인공지능 기술이 일상과 국가 안보 전반에 미치는 영향을 심층적으로 다루었습니다. '경제' 과목에서는 생성형 인공지능과 나누었던 대화를 지문으로 활용해, 분석된 항목별 소득과 지출, 절약 제안 등을 바탕으로 소비와 저축 계획을 재설계하는 과정을 묻는 문제가 출제되었습니다. 또한 '정치와 법' 8번 문항에서는 인공지능의 군사적 활용 확대와 이에 따른 국제적 기술 경쟁 심화 현상을 제시하며, 이를 '자유주의' 관점과 '현실주의' 관점에서 어떻게 해석하고 활용할지 질문했습니다. 자유주의는 국가 간 협력을 중시하는 반면, 현실주의는 군사적 우위를 통한 자국 이익 추구를 강조한다는 점을 고려하여 답을 도출해야 하는 구조였습니다.

인지적 외주화와 영어 지능의 시대

'사회·문화' 과목 1번 문항에서는 기억이나 두뇌 활동을 인공지능과 같은 외부 도구에 맡기는 '인지적 외주화' 현상을 사회문화적 맥락에서 이해하도록 요구했습니다. 영어 영역 역시 '지능의 시대(Intelligence Age)'라는 개념을 도입하여, 적절한 데이터 공유 전략에 대한 지문을 출제함으로써 전 세계가 직면한 AI 시대의 공통된 과제들을 시험 범위에 포함시켰습니다. 이러한 출제 경향은 수험생들에게 인공지능을 단순한 도구가 아닌 사회적, 정치적, 윤리적 쟁점이 된 핵심 요소로 인식하게 만드는 계기가 되었습니다.

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윤석열 정부 사례, 실제 숫자로 검증

특히 '정치와 법' 4번 문항에서는 윤석열 정부 당시 발생한 헌법 기관 간의 권한 다툼을 실제 사건을 바탕으로 출제해 눈길을 끌었습니다. 이 문제는 국회의 해임 건의와 탄핵 소추, 대통령의 법률안 거부권 행사 과정에서 각 기관의 권한과 의결 요건을 묻는 내용으로 구성되었습니다. 구체적으로 지난 2023년 9월, 국회에서 한덕수 국무총리 해임 건의안과 안동완 검사 탄핵소추안을 가결하고 윤 전 대통령이 이를 받아들이지 않은 사안이 지문의 배경이 되었습니다. 이때 국회는 재적 의원 296명 중 168명이 출석하여 전원 찬성으로 법률안을 가결했으며, 대통령 재의요구 후 열린 재표결에는 294명이 출석하고 무효표 4표를 기록한 사실적 숫자를 그대로 반영했습니다.

채상병 특검법 재표결 과정도 출제 범위

또한 2024년 대통령이 재의를 요구했던 '채상병 특검법' 역시 이름을 가린 채 시험에 출제되었습니다. 이는 입법부와 행정부 간의 견제와 균형 원리가 실제 정치 과정에서 어떻게 작동하는지를 수험생들이 정확히 이해하고 있는지 확인하기 위한 장치로 보입니다. 이처럼 2027학년도 수능은 생성형 인공지능의 윤리적 사용, 군사적 활용, 인지적 외주화 등 미래 지향적인 주제뿐만 아니라, 최근 한국 정치사에서 중요한 전환점이 된 헌법적 갈등 사례들을 구체적인 수치와 함께 제시하며 종합적인 사고력을 요구했습니다.