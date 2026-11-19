11월 19일 치러진 2027학년도 수능에서 AI 부정행위 의혹이 시험 스트레스로 작용해 수험생들의 심리적 불안과 공정성 의문 제기가 이어졌다.

2026년 11월 19일, 2027학년도 대학수학능력시험 이 전국에서 치러졌다. 이날 전남광주 남구 동아여자중학교 및 동아여고에 마련된 제32시험장 등 각 지역 시험장에서 수험생들이 시험을 마친 후 모습을 드러냈다. 시험 종료 후 수험생들의 발걸음은 아침에 비해 한결 가벼워 보였으나, 내부적으로는 이전과는 다른 무게감이 감돌았다.

수능 시험 종료 후 수험생들과 학부모들은 AI 부정행위 논란으로 인한 불안과 스트레스를 드러냈다. 평소 시험의 중압감에도 불구하고 시험 문제를 잘 풀 때는 문제지에만 집중했던 수험생들도, 막히는 문제를 만나자 "다른 사람이 AI로 즉시 답을 구했을지도 모른다"는 잡생각에 시달렸다. 이로 인해 다음 문제로 넘어가는 것조차 어렵고 집중력이 떨어지는 등 시험 내내 AI 관련 우려가 심리적 부담으로 작용했다.

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AI 논란에 의한 수험생 심리적 고통과 집중력 상실

수험생 한 명은 수학 문제를 풀다가 샤프심이 다 떨어져도 평소와 다르게 즉각적으로 교체하지 못했다. 감독관 선생님의 허락을 받고 손드를 들어야 하는 절차 때문에 시간이 더 소요되었고, 다시 문제를 보니 방금 어떤 식을 사용하려고 했는지 기억을 되살려야 하는 번거로움이 있었다. 이러한 사소한 변수조차도 AI 부정행위 가능성에 대한 불안감이 더해져 큰 부담으로 작용했다.

시험이 끝난 후 한 수험생은 "오래 붙잡고 있는데 누군가는 AI로 벌써 답을 구했을 것 같다는 생각에 잡생각을 떨치기가 더 힘들었다"며 이전과 다른 심리적 고난을 토로했다. 평소라면 즉시 다음 문제로 넘어갔을 상황을 AI에 대한 의심으로 인해 미루게 되었고, 이는 전반적인 시험 수행 능력에 부정적인 영향을 미쳤다고 밝혔다.

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학부모의 공정성 우려와 시험 환경에 대한 불안감

수험생 자녀를 마중 나온 학부모들도 시험 종료 후에도 AI 논란에 따른 신경 쓰임을 호소했다. 비를 피해 차 안에서 기다리던 진경미(48)씨는 "수능이라는 중압감에 AI 논란이 갑자기 불거져 더 신경이 쓰였다"며 "이렇게 된 시험이 과연 무슨 공정성이 있는지 모르겠다"고 우려를 표명했다. 학부모들 역시 자녀의 시험 성적에 대한 불공정한 요소가 개입되었을 수 있다는 걱정으로 시험 종료 후에도 안도감보다는 불안함이 더 크게 작용했다.

시험장 주변에서는 수험생들이 나오자 부모들이 우산을 펴들고 교문 앞으로 모여들며 자녀의 얼굴을 찾았다. 시험장 내부에서는 수험생들이 친구를 마주치자 금세 웃음을 되찾고 팔짱을 끼거나 어깨에 기대며 긴장을 풀기도 했지만, 외부에서는 AI 부정행위 의혹으로 인한 시험의 공정성에 대한 근본적인 의구심이 사라지지 않고 있다.

수능 공정성 논란의 장기적 영향과 교육계 반응

이번 2027학년도 수능을 코앞에 두고 불거진 AI 부정행위 논란은 단순한 시험 불만 수준을 넘어 교육 시스템 전체의 신뢰도에 영향을 미칠 가능성이 있다. 수험생들이 시험 중에 AI 사용 여부를 끊임없이 의식하게 되었으며, 이는 실력 발휘를 저해하는 주요 요인으로 작용했다. 시험 종료 후에도 이러한 불안감이 완전히 해소되지 않은 점은 향후 대학입시 준비 과정에서 심리적 안정을 위한 지원이 필요함을 시사한다.

전남광주를 비롯한 전국 각지의 시험장에서는 수험생들이 마지막 시험 과목인 수학 영역을 마친 후 외부로 나오면서 일단의 안도감과 함께 남은 불안감을 안고 있는 모습이었다. AI 기술의 발전이 입시 제도에 미치는 영향과 이를 통제할 방안에 대한 논의가 시급해진 가운데, 이번 수능이 수험생들에게 남겨준 가장 큰 쟁점은 기술적 진보가 교육의 공정성을 해치지 않도록 하는 장치 마련에 있을 것이다.