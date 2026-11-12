2027학년도 수능 정시 변수와 부정행위 방지 대책

23년 만에 최고치인 비재학생 응시자 증가와 사탐 쏠림 현상이 수능 성적 분포에 큰 변수로 작용할 전망이다. 서울시는 스마트 안경 도입으로 부정행위를 차단한다.

2027학년도 대학수학능력시험이 6일 앞으로 다가온 가운데, 응시 집단 구성의 역사적 변화와 이를 둘러싼 입시 예측의 불확실성이 주요 쟁점으로 부상하고 있다.

한국교육과정평가원의 집계 자료에 따르면, 올해 수능 원서 접수자 수는 지난해 대비 2,310명 감소한 총 55만 1,864명이다.

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재학생 비율은 1만 6,506명 줄어든 35만 5,391명으로 집계되었으나, 졸업생과 검정고시생을 합친 비재학생 응시자는 19만 6,473명으로 2,004년 이후 23년 만에 최고치를 기록했다.

엔수생 급증과 사탐 쏠림의 성적 변동성

종로학원 대표는 비재학생 가운데 반수생이 약 9만 9천 명에 달한다고 추정하며, 모의고사 성적 기준이 없는 수험생들의 응시는 성적 예측을 극도로 어렵게 만든다고 밝혔다.

특히 모의평가를 치르지 않은 채 시험장에 접근하는 엔수생과 검정고시생은 합쳐서 약 10만 명 규모로, 이들에게는 과거 데이터 기반의 성적 예측이 사실상 불가능한 상태다.

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탐구 영역에서는 사회탐구 쏠림 현상이 심화되어 성적 분포에 변수로 작용할 것으로 전망된다.

사탐과 과탐 응시자 중 사회탐구만 2과목 선택한 비율은 69.6%(36만 7,073명)로 지난해 61.0%(32만 4,405명) 대비 8.6%포인트 증가했다.

반면 과학탐구만 2과목 선택한 비율은 14.2%(7만 5,036명)로 지난해 22.7%(12만 692명) 대비 8.5%포인트 감소하는 양상을 보인다.

영수난도 안정화와 영어 변별력 논란

수능 과목별 난도 예측에서는 국어와 수학이 지난해와 유사한 수준으로 변별력을 유지할 것으로 보인다.

진학사 입시전략연구소장은 국어와 수학이 재작년과 지난해 모두 어렵다는 평가를 받았으나 변별력을 갖추고 있어, 올해 6월 및 9월 모의평가 난도 추세가 수능에도 그대로 반영될 것이라고 분석했다.

영어 영역은 지난해와 올해 6월 모의고사가 과도하게 어려워 불공정 논란을 빚은바 있다.

올해 9월 모의평가는 쉬웠던 점을 고려할 때, 영어는 그 중간 수준의 난도로 출제되어 전형적인 변별 과목 역할을 수행할 가능성이 높다.

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임성호 대표는 탐구 영역의 높은 결시율과 응시자 수 차이로 인해 가채점만으로는 자신의 위치를 쉽게 예단해서는 안 된다고 경고했다.

스마트 안경 도입으로 시험 환경 정비

시험장 내부의 공정한 경기를 보장하기 위해 서울특별시교육청이 강력한 부정행위 예방 대책을 마련했다.

서울시교육청은 오는 2027학년도 대학수학능력시험을 앞두고 모든 시험장에 스마트 안경 전담 본부요원을 배치할 계획이다.

이들은 문제지 위에 인공지능이 탑재된 스마트 안경을 착용하여 실시간으로 응시자의 행위를 감시하고 AI 기반 알고리즘으로 부정행위 가능성을 즉시 차단할 것이다.

지난 11일 오후 서울 용산구 서울시교육청에서 열린 교육 현장의 사진 자료는 이러한 신기술 기반의 감독 시스템이 어떻게 시험장 환경에 적용될지를 보여준다.

수시 전형에서 수능 최저학력기준을 충족해야 하는 수험생들은 가채점 결과만 믿고 성급하게 입시 전략을 수립하는 것을 삼가야 한다.

과거 데이터와 현재 응시 집단의 특성이 크게 달라진 만큼, 시험 당일의 변수와 최종 성적 발표를 기다리는 자세가 필요하다.